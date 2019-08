Historia

Pidätyksiä mellakassa

HS 26.8.1969

Helsingin

”Vanhat tapamme alkoholinkäytössä säilyneet”

Pieksämäki, 25. 8. (KJV)

”Tarvitsisimme

Helsingin Kaivokatu saa liikennevalot koko pituudeltaan

Koko

Suomen suurin ja kallein uimahalli valmis Kuopiossa

Kuopio, elokuussa (Rauni Väinämö)

Suomen

Lepoa ja ruokaa Kansallisteatteriin

Kansallisteatteri

Kirkonkatonkorjaus oli rangaistus huorintekijälle

”Viitsiskö

Yksinkertainen ohje

Englannin

Vietnam-konferenssin maanantain ohjelmassa oli mielenosoitus Hakaniemen torilla.Satojen suomalaisten ja ulkomaalaisten osanottajien marssiessa keskikaupungin kautta Kulttuuritalolle jakautui rivistö kahtia.Muutaman sadan mielenosoittajan joukko ryntäsi poliisiketjujen läpi Uuden Suomen talon eteen ja Yhdysvaltain suurlähetystön ulkopuolelle.Poliisi varmisti suurlähetystön lähikadut hyvissä ajoin.Paikalle tuotiin autolasteittain poliiseja, heidän ja hyvin johdettujen mielenosoittajien välille syntyi useaan otteeseen nahinointia, joissa ei säästetty pamppuja eikä katkeria sanoja.Poliisi pidätti levottomuuksien aikana ainakin kaksi nuorta miestä sekä yhden naistoimittajan.Yksi opiskelijatyttö loukkaantui tappelussa selkään ja vatsaan, ja mielenosoittajat veivät hänet sairaalaan.tällä hetkellä vilkasta keskustelua alkoholin käytöstä. Olemme omaksuvinamme uusia tapoja, mutta kuitenkin vanhat tavat, joita meillä on alkoholinkäytössä, ovat säilyneet”, sanoi rouva Kaija Siirala puhuessaan kansanopistojen johtajien neuvottelupäivillä Pieksämäellä maanantaina.Tapakasvatuksesta esitelmöinyt rouva Siirala sanoi, että hyvien tapojen kasvattaminen tietyissä ryhmätilanteissa on erittäin vaikeaa.Esimerkkeinä hän mainitsi koulun ja armeijan ruokailutilaisuudet, joissa hänen mielestään tilanne on toivoton.”Kaikki poikkeamat totutuista tavoista hämmentävät meitä. Mitä laajemmaksi ympäristömme tulee, sitä enemmän meidän on suoritettava valintaa. Silloin näemme, että on paljon erilaisia tapoja, joista vain osan voimme omaksua”, sanoi Kaija Siirala.Kaivokatu Helsingissä saa lähiaikoina ”vihreän aallon”, sillä kaupunginhallitus päätti maanantaina hyväksyä liikennevalojen asentamisen Kaivokadulle Keskuskadun sekä Mikonkadun risteykseen.Valot asennetaan päätöksen mukaan myös Hallituskadun ja Mikonkadun risteysalueelle.Liikennesuunnittelijoiden mukaan on valoja risteyksiin suunniteltaessa kiinnitetty huomiota jalankulkijan asemaan.Heille on pyritty järjestämään mm. katujen ylitysmahdollisuus yhtenäisen vihreän valovaiheen palaessa.Uudet valot yhdistetään keskusohjattuun liikennevalojärjestelmään.suurin ja myös kallein, lähes viisi miljoonaa markkaa maksanut Kuopion uimahalli, on valmistunut ja avataan yleisölle syyskuun alussa.Hallin pääallas on 50 metrin pituinen ja hyppytorni on 10 metriä korkea.Vihkiäiset pidettäneen lokakuussa.Ulkonäöltään hieman Kuopion teatteritaloa muistuttavan uimahallitalon suunnittelu on kaupungin oman arkkitehtitoimiston käsialaa.Rakennuksen tilavuus on 36.100 kuutiometriä, katsomopaikkoja on 600 hengelle ja pukeutumis- yms. tiloja samalle määrälle sauna- ja uintivieraita.”On väärin puhua pelkästään uimahallista, sillä rakennus on paljon enemmän. Varsinaisen uimahallin lisäksi 178:aan huoneeseen mahtuvat mm. yleiset ja tilaussaunat, kerhohuoneet, kampaamot, kuntosalit sekä hieronta- ja uv-hoitohuoneet”, kertoi hallin johtaja, merkonomi Tuomo Talvasto.lisää palvelumuotojaan.Päänäyttämön kokoontuessa maanantaina syyskauden työhön ilmoitettiin, että suuri näyttämö avaa vastedes esitysiltoina ovensa jo klo 18.Teatterin ravintola tarjoaa palveluksiaan pitkämatkaisille katsojille, jotka eivät ehdi käydä kotona ennen näytäntöä, ja myös ilman ruokailupakkoa on käytettävissä lepohuoneita, joissa voi odotella esityksen alkamista.Uuden kauden ohjelmistoa leimaa kotimaisten kantaesitysten runsaus ja tekijöitten nimivahvuus.Paavo Haavikon, Veijo Meren, Juhani Peltosen ja Bo Carpelanin uudet näytelmät ovat luvassa.joku tuoda vähän olkia alle, sanoi pohjalais-Santeri, kun kirkon räystäältä putosi.”Tarinoita kirkkojen katoilta on leegio ja niitä kartuttaa vielä se, että katontervaus kuului menneinä vuosikymmeninä nimenomaan niiden kannettavaksi, joiden oli havaittu rikkoneen kuudetta käskyä.”Kerran olen pudonnut. Se tapahtui Vanajan vanhan kirkon harjalta. Onneksi räystäällä oli maalarien ’kelkka’ ja matka pysähtyi siihen”, kertoo tottijärveläinen Taisto Ali-Tolppa, kirkonkattomies jo toisessa polvessa.Nyt meneillään on Rengon kirkon katon korjaus.Osa paanuista joudutaan veistämään uudesta, varjonpuolella riittää vanhojen tervaus.Pohjois-Hämeessä luiskahti muuan tervaaja kirkonkatolla, luisui alas lapetta ja hädissään vetosi korkeimpaan luvaten tehdä parannuksen, jos tämä nyt pelastaisi putoamasta.Miekkonen tarttuikin housuistaan naulaan ja katui heti lupauksiaan: ”Olisin minä tästä ilman Sinuakin selvinnyt!”Naula petti ja lentomatka kirkkomaalle alkoi. Ilmassa pettynyt putoaja valittamaan: ”Pitääkö sitä aina leikistä suuttua...”Kirkkojen kattotyöt eivät enää kuulu huorintekijöille; nykyään ne annetaan urakoihin erikoistuneille liikkeille.tulentorjuntayhdistys on kiinnittänyt huomiota hotellien palontorjunnassa esiintyviin suuriin puutteellisuuksiin ja äskettäin yhdistys lähetti asiasta kiertokirjeen kaikille hotelleille.Yhdistyksen mukaan eräässä hotellissa paloturvallisuus pyritään takaamaan lappusella, joka on sijoitettu hotellin makuuhuoneisiin.”Tulipalon havaitessanne huutakaa: tulipalo”, lappusessa lukee. (UPI)