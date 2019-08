Historia

Maaotteluvieraat häädettiin Stadionilta

HS 27.8.1969

Kiipeilyharjoitukset

Uusi vihje Bodom-murhista

Poliisi

Lähiöistä elävään kaupunkisuunnitteluun

Nykyaikaista

Koulussakin saa jäätelöä

Ennen

Autojen myynti kaksinkertaistui

Autojen

Ketola ammattilaisten koeleirille Detroitiin

Pori, 26.8. (AJ)

On

joutui Norjan yleisurheilumaajoukkue pitämään päästäkseen harjoittelemaan tänään alkavaa maaottelua varten.Heti lentokentältä saavuttuaan ja hotelliin kotiuduttuaan koko joukkue riensi Olympiastadionille harjoittelemaan. Norjalaiset ehtivät jo kentälle asti, ennenkuin vuorossa ollut vahtimestari ehti paikalle hätistelemään joukkueen pois. Selittelyt eivät auttaneet ja norjalaisten oli poistuttava.Stadionin vieressä aidan takana oli kuitenkin Pallokenttä, jonne vieraat turhia aikailematta kipusivat. Kahden ja puolen metrin korkuinen aita ei ollut mikään ongelma ja niin kiersivät maaotteluvieraat Pallokenttää, jonka vahtimestari ei osoittautunut yhtä jyrkäksi kuin Stadionilla. Hän katseli tilanteesta hämmentyneenä kentän laidalla punasinisten urheilijoiden verryttelyä.Aidan alta saatiin paikalle vielä keihäät, lähtötelineet ja muut tykötarpeet, joita joukkue tarvitsi harjoituksiin.Norjalaiset eivät pahemmin tuohtuneet Stadionin vahtimestarille. Naureskelivat vain.Vahtimestari puolestaan julisti: "Maaottelu alkaa huomenna kello 18. Tervetuloa! Silloin katsomme, kumpi voittaa."Ainoa syy poisajoon vahtimestarin mukaan oli määräys."Ei täällä ennenkään ole saanut olla, eikä olla nytkään. Tämä ei ole mikään harjoittelupaikka. Määräys on määräys ja sitä on noudatettava."

Poliisi on saanut poikkeuksellisen mielenkiintoisen vihjeen – Espoossa kaksi viikkoa sitten tapahtunut hukuttautuminen saattaa olla avain vuonna 1960 tapahtuneeseen Bodom-järven kolmoismurhaan.Eräs mieshenkilö oli ennen hukuttautumistaan kertonut naapurilleen murhayön tapahtumat ja tunnustanut syyllistyneensä siihen.Mies oli naapurinsa kanssa nauttinut edellisenä iltana alkoholia. Hänen sänkynsä vieressä oli ollut kaksi kirvestä eikä naapuri uskaltanut lähteä pois. Mies oli alkoholin seassa juottanut naapurilleen unilääkettä, jotta tämä ei ennen hänen hukuttautumistaan ehtisi kertoa poliisille.Naapurin vaivuttua lääkkeen vaikutuksesta uneen oli mies lähtenyt Bodom-järvelle ja hukuttautunut lähelle sitä paikkaa, missä kolmoismurha tapahtui.

Nykyaikaista steriiliä asumalähiötä ja parin-, kolmen vuosikymmenen takaista kaupunkia toreineen, satamineen, teollisuuslaitoksineen ja palokuntineen vertaili toisiinsa asumisympäristönä arkkitehti Tom Simons Helsingin Seutukaavaliitosta esitelmöidessään tiistaina Suomen Arkkitehtiliiton ulkomaalaisseminaarissa.Asumalähiön Simons totesi jäävän vertailussa auttamattomasti häviölle ajateltaessa tarjolla olevien elämysmahdollisuuksien määrää."Vielä parikymmentä vuotta sitten saattoi pieni koulupoika kuljeskella jokseenkin vapaasti kotikaupunkinsa eri puolilla imien itseensä vaikutteita satamasta, toreilta, paloasemalta, teollisuuslaitoksista jne. Elämä kaikissa muodoissaan sykki voimakkaana aivan hänen lähiympäristössään.Nykyaikana valtavaksi kasvanut autoliikenne ja viimeaikainen kaupunkisuunnittelu sulkevat hänet steriiliin lähiöön, josta puuttuvat lähes kaikki kosketusmahdollisuudet elävään elämään.Yksitoikkoiset talorivit, siistit puistoalueet ja mahdollisimman lyhyt ja suojattu koulutie eivät todellakaan muodostu samanlaiseksi eläväksi elinympäristöksi kuin entisajan kaupunki tahi maaseutu", arkkitehti Simons totesi.

Ennen tarjottiin Helsingin kansakouluissa jäätelöä vain kevätlukukauden viimeisenä päivänä. Tästä syksystä lähtien sitä saadaan pari kertaa kuukaudessa.Tänä syksynä ruvetaan kansakouluissa totuttamaan lapsia syömään myös salaatteja ja vihanneksia perusruuan ohella.Niissä kouluissa, joissa ei vielä käytetä pakasteruokia, joutuvat lapset kuitenkin joka toinen päivä syömään edelleen puuroja, vellejä ja keittoja. Vaihtelua näihin päiviin tuovat erilaiset pataruuat.

Autojen myynti on vilkastunut viime vuodesta tuntuvasti. Tammi-heinäkuussa rekisteröitiin Suomessa noin kaksi kertaa enemmän autoja kuin vastaavana aikana vuosi sitten.Nyt rekisteröitiin kaikkiaan 63 375 autoa, kun viimevuotinen vastaava luku oli 33 459.

On mahdollista, että maajoukkue- ja MM-jääkiekkoilija Veli-Pekka Ketolasta tulee ammattilainen.Muutaman viikon kuluttua tämä Porin Ässistä Helsinkiin ja Jokereihin siirtynyt tähtipelaaja matkustaa Detroitiin USA:han. Siellä hän osallistuu NHL:aan kuuluvan Red Wings-seuran järjestämälle kuukauden kestävälle kokeiluleirille.Red Wings-seuran agentti oli Tukholman MM-kisoissa kiinnittänyt huomionsa Ketolaan, mistä oli seurauksena kutsu kokeiluleirille.Leirin jälkeen Ketolalle tullaan tarjoamaan ammattilaissopimusta, mikäli häneen ollaan seuran piirissä tyytyväisiä.Ketola on tänä kesänä harjoitellut tiiviimmin kuin koskaan aikaisemmin. Saattaa siis käydä niin, ettei Ketolaa ensi talvena nähdä Suomen mestaruussarjaotteluissa lainkaan.Tällä hetkellä "Vellu" on nykyisen seuransa Jokerien mukana ottelumatkalla Neuvostoliitossa.