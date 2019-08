Historia

Hairin jengi vie Tulipunakukan Monacoon

HS 28.8.2019

Tampereen

Suomalaisten törmäilyt Tallinnassa

Bonn, 27. 8. (Matti Kontio)

Suomalaisten

Mustialan lampikin asekätköpaikkana

Mustiala, 27. 8. (JM)

Myös

Väestönlisäys merkitsee pakanain määrän kasvua

Oulu, 27. 8. (LK)

”Maapallon

”Oikeista” opettajista autokoulunopettajia kursseilla Helsingissä

Autokoulunopettajan

Hukkuneen vaimo alibin vahvistajana

Bodom-murhat

Popteatteri lähti eilisiltana Helsingistä bussilla kohti Monacoa, missä se edustaa Suomea kansainvälisillä amatööriteatterijuhlilla.Matkatavarana ei ole Hair/Hiukset, jonka ansiosta Popteatteri parhaillaan on kuulu kautta maan, vaan Reijo Paukun ja hänen ryhmänsä oma sovitus Linnankosken Tulipunakukasta.Se valittiin Suomen edustukseksi kilpailussa, jonka 20-vuotias Suomen Harrastajateatteriliitto viime marraskuussa järjesti jäsenryhmilleen.Bussi, johon Tampereella oli pakattu 20 popteatterilaista, ryhmä Kaustisen Nuoria Purppuripelimanneja, kaksi laatikollista pukuja ja rekvisiittaa ja hiukan keveitä, kokoonpantavia lavasteita, teki keskiviikkona iltapäivällä välilaskun Kansallisteatterin morkun edustalle.Kun neljä päivää on tehty matkaa ja yövytty halki Euroopan, esiinnytään Monacossa ensimmäisenä ryhmänä.törmäilyt Tallinnan kaduilla alkavat olla puheenaiheena myös muualla kuin Helsingissä ja tietenkin Tallinnassa.Viimeksi on asiaan kiinnittänyt huomiota arvovaltaisen Neue Zürcher Zeitungin kirjeenvaihtaja, joka kertoo matkaraportissaan maanmiestemme yrjöilyistä, eikä lainkaan tavanomaiseen ymmärtävään humoristiseen sävyyn.Asiallisessa Viron pääkaupunkia kuvailevassa selostuksessa muistutetaan siitä, että samalla tavoin kuin tallinnalaiset, joilla on Neuvostoliiton oloissa ainutlaatuinen etuoikeus seurata ei-kommunistisen maan televisio-ohjelmaa, myös suomalaiset ovat kiitollisia Tallinnan naapuruudesta.Heitä saapuukin suurin joukoin lahden takaa.”He ovat ainoita ihmisiä, ” jatkaa kirjoittaja, ” jotka tulevat Neuvostoliittoon hakemaan vapautta, nimittäin vapautta juoda mielin määrin päänsä täyteen. Se on näet heidän maassaan kiellettyä.””Tuskin laiva on laskenut rantaan, kun enin osa suomalaisista jo juoksee lähimpään kapakkaan, kaataa siellä kurkkuunsa niin paljon kuin vatsa vetää ja hoippuu neljä tuntia myöhemmin, kun laivan sireeni kutsuu lähtöön, takaisin laivalle, sikäli kuin ylimalkaan pystyy hoippumaan, muussa tapauksessa heidät on kannettava...”.Mustialan lammessa Tammelassa on krh-ammuksia.Myöhään tiistaina löysivät sukeltajat käsikranaattiparin sisältävän lahonneen puupakkauksen ja samanlainen tavattiin keskiviikkona.Molemmat on nostettu kuiville.Etsintätyöt ovat erittäin vaikeita: pohjassa on veden lämpö vain +4 astetta ja näkyvyys olematon.”Olemme saaneet useita ilmoituksia, tosin vielä tarkistamattomia, kätketyistä aseista, mutta haluamme korostaa edelleen tietojen antamisen tärkeyttä yritettäessä eliminoida vaarallisia tarvikkeita”, kertoivat krp:n tutkijat Tammelassa.”Ilmeisesti tietoja salataan vielä rangaistuksen pelossa. Muistutamme, että asekätkentäjuttu on jo täysin vanhentunut, eikä ilmoituksista tai hallussapidosta seuraa syytteitä.”väestönräjähdys on kirkon piirissä nähtävä erityisesti hälyttävänä pakanain luvun kasvuna. Kristillisen kirkon on pyrittävä näkemään lähetystehtävänsä muuttuneessa maailmassakin sellaisena kuin ensimmäinen kristikunta tehtävänsä näki”, sanoi dosentti Matti Peltola Oulussa hiippakunnan kaksipäiväisillä lähetysluentopäivillä.Erityisongelmina dos. Peltola mainitsi muun muassa maapallon liikakansoituksen.Vahvat tunnelataukset taas tekevät rotukysymyksestä tulenaran.pätevyyttä hankkii kaikkiaan 17 oppi- ja kansalaiskoulun opettajaa kuusiviikkoisella kurssilla Helsingissä.Kurssin päämääränä on saada päteviä liikenneopetuksen opettajia oppi- ja kansakouluihin.Myöhemmin koululaiset voivat opettajiensa avulla suorittaa koulussa myös ajokortin.”Idea on ollut hautumassa jo kauan, mutta kohdannut aina vastoinkäymisiä yrittäessään tulla toteutetuksi. Nyt opettajien ehdottama kurssi pääsi alkuun, sanoi kurssien ”vääpeli” Teuvo Hassinen.naapurilleen tunnustaneen, kolme viikkoa sitten Espoossa hukkuneen miehen vaimo vahvistaa edelleen miehelleen alibin yhdeksän vuoden takaisen surmayön ajaksi.Nainen kertoo miehensä nukkuneen koko yön kotona keittiössä.Rouva itse nukkui lasten kanssa kamarissa, mutta huoneitten välinen ovi oli ollut auki.Keskusrikospoliisin musta-antenninen auto seisoi keskiviikkona useita tunteja Bodom-järveen hukkuneen talon liepeillä tutkijoiden kuulustellessa hukkuneen vaimoa.Talo sijaitsee vain noin kilometrin päässä kolmoismurhan tapahtumapaikalta.HS