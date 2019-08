Historia

EM-selostajille liput Ateenaan

HS 29.8.1969

Yleisradio

Ruotsi ei selosta kisoja

Tukholma, 28.8. (UPI)

Ruotsin

NL harkitsee ehkäisevää iskua

Washington, 28.8. (Washington Post)

Yhdysvaltain

Työllisyystilanne heijastaa sairaalalaitoksen ongelmia

Sairaanhoitajien

Myyrmäkeen ensimmäiset asukkaat syyskuun alussa

Helsingin

Paul McCartney sai tyttären

Beatle

lähettää Ateenan [yleisurheilun] EM-kisoihin omat selostajansa.Hallintoneuvosto ratkaisi kysymyksen lopullisesti torstaina. Se päätti äänin 13–4, että asia kuuluu johtokunnalle. Samalla se kuitenkin suositti, ettei kisojen avajaisia ja päättäjäisiä radioida eikä televisioida.Yhtiön johtokunta päätti jo elokuun alkupäivinä, että yleisradio lähettää selostajansa kisoihin. Radion ohjelmaneuvosto päätti aikaisemmin esittää, ettei selostajia lähetettäisi.Myös ruotsalainen ohjelmaneuvosto teki vastaavan päätöksen. Television ohjelmaneuvosto puolestaan esitti selostajien lähettämistä, mutta toivoi, ettei kisojen avajaisia televisioitaisi.Kommunistien Kuuno Honkonen ehdotti, että hallintoneuvosto päättäisi, ettei selostajia lähetetä Ateenaan Kreikassa vallitsevan tilanteen vuoksi. – –Voittaneessa ehdotuksessaan keskustapuolueen Veikko Hanhirova esitti, että kysymys kuuluu johtokunnan päätettäviin asioihin ja että hallintoneuvosto suosittelee, ettei Ateenan kisojen avajais- ja päättäjäisjuhlallisuuksia radioida eikä televisioida ja muutenkin huolehditaan siitä, ettei varsinaisten kisaselostusten yhteydessä lähetetä poliittista aineistoa.yleisradio päätti torstaina, ettei se lähetä selostajia Ateenaan EM-kisoihin vastalauseena Kreikan sotilashallitukselle.Ruotsin radio välittää pelkästään kilpailujen tulokset mutta kieltäytyy kaikesta Eurovision filmiaineistosta.Norjan radio on jo aikaisemmin ilmoittanut tekevänsä samalla tavoin, myöskään Tanskan radio ei lähetä kisoihin omia toimittajiaan mutta tanskalaiset voivat kuitenkin seurata kisoja Eurovision välityksellä.Pohjoismaiden laajalevikkisin sanomalehti Expressen, joka ilmestyy Tukholmassa, on jo ilmoittanut, ettei se lähetä toimittajiaan Ateenaan. Eräät muut ruotsalaislehdet aikovat lähettää kisoihin vain poliittisia toimittajia.tiedustelupalvelun kokoamien tietojen mukaan Neuvostoliitto on tutkinut eräiden kommunistipuolueiden suhtautumista mahdolliseen ”ehkäisevään iskuun” Kiinan ydinaseteollisuutta vastaan.Eräät Washingtonin viranomaiset uskovat, että Moskova on pannut huhut liikkeelle propagandamielessä psykologisena sodankäyntinä Pekingiä vastaan.Neuvostoliiton ja Kiinan rajakahakoiden ja maiden välisen lisääntyneen katkeruuden vuoksi tietoja pohditaan kuitenkin vakavasti Richard Nixonin hallituksen korkeimmilla tasoilla.työhönsijoittuminen nivoutuu koko sairaalalaitoksemme suuriin perusongelmiin ja osittain jopa hajanaiseen sairaalahallintoon.Pulmia on paljon – esimerkiksi Tampereella ja sen lähiympäristössä ilmoitetaan jäävän syyskuussa työttömäksi sata sairaanhoitajaa.Lääkintöhallituksessa ollaan sitä mieltä, että sairaanhoitajien kysyntä ja tarjonta ovat tasapainossa. Sairaanhoitajaliitto puolestaan toteaa, että sairaanhoitajista on tällä hetkellä ylitarjontaa.maalaiskunnan uusien asutusalueiden Kaivokselan ja Louhelan lounaispuolelle rakennettava Myyrmäki on ensimmäisten talojen osalta valmistunut.Kuukauden vaihteessa pääsevät ensimmäiset asukkaat ensimmäiseen taloon.Tänä vuonna valmistuu kolme asuinrakennusta, yhteensä 191 asuntoa. Rakenteilla olevia sekä tämän vuoden kuluessa aloitettavia asuintaloja on kaikkiaan yhdeksän, käsittäen noin 85.000 kerrosneliömetriä.Paul McCartneystä on tullut isä. Hänen vaimonsa Linda synnytti lontoolaisessa klinikassa kolmikiloisen tytön.Paul oli popyhtyeen sinnikkäin poikamies, ja vielä keväällä häntä pidettiin äänestyksissä yhtyeen suosituimpana jäsenenä. Hän meni naimisiin amerikkalaisen Linda Eastmanin kanssa maaliskuussa tänä vuonna.Beatlesien Apple-yhtiön tiedotusmies kertoi Paulin olevan onnellinen ja äidin ja lapsen voivan hyvin. Tyttö saa niinen Mary.HS