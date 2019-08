Historia

Vierailu Peiton paikassa

HS 30.8.1969

Syyskauden

Sperm-yhtyeen tuomiot nousivat hovioikeudessa

Helsingin

Joka kymmenes suomalainen kansakoulussa

Noin

Posti pitempään auki perjantaisin

Postin

Kylpyhuone yleistyy

Kylpyhuoneellisten

”Miehitys ei ollut epäystävällinen teko”

Banska Bystrica, Slovakia, 29. 8. (Reuter)

Tshekkoslovakian

Kuivaa sadetta

Maapallolla

Kilpikonna pelasti merimiehen

Los Angeles, 29.8. (UPI)

Eräs

ensimmäisen ”Lauantai-ilta Mainos-TV:ssä” -ohjelman päätapahtuma on vierailu Peyton Placessa, suomalaiselta nimeltään ”Peiton paikka”.Suomalaisessa versiossa esittävät alkuperäisiä roolihahmoja mm. Ritva Arvelo, Maija-Leena Soinne, Jussi Jurkka, Kai Pahlman, Ville-Veikko Salminen, Aila Arajuuri ja Tiina Rinne.”Peiton paikan” kunniaksi on sävelletty oma laulukin, jonka esittää Martti Innanen.Ohjelman keskiosa on omistettu kokonaan vanhemmalle suomalaiselle iskelmämusiikille, säestystehtävissä toimii tuttu Dallapé ja solistina esiintyvät Georg Malmstén, Toivo Alajärvi ja Eino Katajavuori, kaikki tuttuja hahmoja jo Dallapén kulta-ajoilta 1930-luvulta.Tapaamme ohjelmassa myös vanhat tutut ”Taistelevat Virtaset” ja menossa on heidän taisteluistaan jo seitsemäs erä.hovioikeus korotti raastuvanoikeuden viime toukokuussa underground-yhtye The Spermin jäsenille langettamia rangaistuksia.Kolme sai vankeus- ja yksi sakkorangaistuksen. Vankeusrangaistusten pituus vaihteli 8 kuukauden ehdollisesta tuomiosta 6:een kuukautta vankeutta.The Sperm herätti melkoista huomiota järjestämällä viime joulukuussa Vanhalla ylioppilastalolla yleisökonsertin, johon liittyi kohtaus, jossa mies ja nainen olivat sukupuoliyhteydessä flyygelin kannella.yhdeksänsataatuhatta koululaista aloittaa syyskuun alussa opiskelunsa. Ensikertalaisia eli kansakoulun ensimmäiselle luokalle menijöitä on noin 70.000. Uusia oppikoululaisia on yhteensä runsaat 60.000.Syksyn ylioppilaskirjoituksiin osallistuu tänä vuonna yli 2.300 nuorta.Maamme kansa- ja kansalaiskouluissa oli viime lukuvuonna oppilaita noin 485.000, joten joka kymmenes suomalainen käy kansakoulua. Oppikoululaisia on vielä enemmän.aukioloaikaa pidennetään perjantaisin yhdellä tunnilla 280 postitoimipaikassa kautta maan.Kaupunki- ja kauppalapaikkakuntien 39 konttoriasteista postitoimipaikkaa ja 241 niiden alaista haaraosastoa (ns. haaraosasto I) pidetään syyskuun alusta lähtien perjantaisin avoinna klo 18:aan nykyisen klo 17 sijasta.Aukioloajan pidennys on tarkoitettu lähinnä parantamaan noudettavan postin palvelua.asuntojen osuus Suomen koko asuntokannasta on viimeisen kymmenen vuoden aikana jatkuvasti noussut.Virallisten tilastojen mukaan vuonna 1960 kaikista asunnoista oli noin 15,7 prosenttia sellaisia, joissa muiden mukavuuksien ohella oli myös kylpyhuone.Viime vuoden lopulla arvioidaan kylpyhuoneellisten asuntojen osuuden kohonneen asuntokannastamme jo n. 30 prosenttiin, joka merkitsee yli 400.000 kylpyhuonetta.kommunistipuolueen johtaja Gustav Husak sanoi perjantaina, ettei Tshekkoslovakian miehitys viime vuonna ollut epäystävällinen teko, vaan Varsovan liiton joukot tulivat Tshekkoslovakian avuksi.Puhuessaan Banska Bystrican kaupungissa Slovakian kansannousun 25-vuotisjuhlassa Husak totesi hurraaville kannattajilleen: ”On välttämätöntä sanoa selvästi – ja tämä on minun mielipiteeni – ettei joukkojen tulo ollut epäystävällinen teko Tshekkoslovakian kansalle ja valtiolle. Varsovan liiton tarkoituksena oli auttaa kansaamme ja työläisiämme.””Häpeä, häpeä”-huutoja kuului noin kaksituhantisen kutsuvierasjoukon keskuudesta Husakin hyökätessä joukkotiedotusvälineiden ”antineuvostoliittolaisuutta” vastaan edistysmielisen Alexander Dubcekin johtokauden aikana.Dubcek seisoi ilmeettömänä muutaman askeleen päässä Husakista osoittaen kohteliaasti suosiotaan silloin tällöin.on sellaisiakin paikkoja, missä sateessa seisova ihminen säilyy täysin kuivana, koska itse sade on kuivaa.Useimmiten sellainen ilmiö on havaittavissa monilla autiomaa-alueilla, muun muassa Neuvostoliiton Keski-Aasian seuduilla, missä ilmasto on jyrkästi mannerilmasto ja ilma on tavattoman kuivaa.Pilvet siellä ovat harvinainen näky ja vielä harvemmin siellä sataa. Mutta jopa silloinkin kun sataa, sadepisarat haihtuvat jo ilmassa ehtimättä maahan asti. Sellaisissa tapauksissa saattaa nähdä sateen, mutta voi seisoa sateen alla tuntematta sitä. (APN)eteläkorealainen merimies sanoo matkanneensa kaksi tuntia jättiläiskilpikonnan selässä pudottuaan laivalta mereen.Asiantuntijat uskovat, mikäli merimiehen kokemus pitää paikkansa, että kilpikonna oli nahkaselkäkilpikonna, joka on lajinsa tyhmin.Ruotsalainen alus, joka noukki Chung Nam Kimin, 27, merestä Nicaraguan rannikon edustalta viime viikolla, saapui perjantaina Los Angelesin satamaan.Etelä-Korean konsulaatin edustaja meni suoraa päätä laivalle saadakseen selväksi, pitikö Kimin kertomuksen käännös paikkansa vai oliko tapahtunut väärinkäsitys.Edustajan mukaan Kimin seikkailu on totta.Asiantuntijat sanovat tämän olevan mahdollista, koska nahkaselkäkilpikonnat elävät Nicaraguan rannikolla ja ne ovat niin tyhmiä, että niiden selkään voi hyvin kiivetä niiden huomaamatta.HS