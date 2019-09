Historia

Lomaltapaluu­liikenne sujui odotettua joustavammin

HS 1.9.1969

Kesäkauden

Aarno Ranisen yhtyeen auto syöksyi tieltä

Leppävirralta

Bob Dylan pani popfestivaalien väen polvilleen

Isle of Wight, 31.8. (AP)

Amerikkalainen

”Televisio ei sovi kristittyyn kotiin”

Helsinki, 31.8. (STT)

Yleisradion

Sade vuodattanut puhelinsalaisuuksia

Karkkila, 31.8. (Ma)

Kuivan

viimeisen sunnuntain Helsinkiin suuntautunut liikenne saavutti huippukohtansa klo 19 aikaan, jolloin esimerkiksi Lahdentiellä liikennetiheys kohosi 1260 autoon tunnissa.Pahoilta onnettomuuksilta vältyttiin ja kovaa poliisin miehistöpulaa kärsivässä Helsingin maalaiskunnassa, jossa pelättiin liikennepainajaista, päästiin säikähdyksellä. – –Nimismies Pentti Viitanen totesi Helsingin maalaiskunnan asukkaiden kohta olevan Korkeimman huomassa. Miehistöpula on niin vakava, että pelätään kohta alkavia syysliukkaita.Hän toteaa, että vilkkaan liikenteen aikana pitäisi kolaripaikalle lähettää kaksi autoa ja neljä poliisia. Kahden tehtävänä olisi selvittää kolaria ja kahden ohjata liikennettä.Tähän ei kuitenkaan maalaiskunnan poliisilla ole varaa. Viitasen mukaan ei ilman liikkuvan poliisin apua tultaisi ollenkaan toimeen. Kun liikkuva poliisi lähettää muille piireille ilmoituksia rikkomuksista ja onnettomuuksista kirjeitse, tulee niitä Tikkurilan poliisiasemalle pahvilaatikolla.Useimmat Helsinkiin suuntautuvat tiet kulkevat maalaiskunnan lävitse ja paljon tapahtuu. Ehkäisevään toimintaan ei poliisilta juuri riitä aikaa.Helsinkiin palaamassa ollut Aarno Ranisen orkesteri joutui liikenneonnettomuuteen Mikkelin maalaiskunnassa klo 5 sunnuntaiaamuna.Noin 11,5 km Mikkelistä Lappeenrantaan päin syöksyi auto tieltä vaurioituen pahoin.Muusikot Erkki Valaste, Hannes Valli ja Seppo Rannikko loukkaantuivat ja kuljetettiin Mikkelin keskussairaalaan.Heidän lisäkseen olivat onnettomuudessa Aarno Raninen sekä autoa ohjannut Veikko Holopainen.Hannes Valli, jolta onnettomuudessa murtui käsi, siirrettiin sunnuntaina kotipaikkakunnalleen Helsinkiin. Erkki Valaste ja Seppo Rannikko jäivät Mikkelin keskussairaalaan. Molemmat saivat rytäkässä aivotärähdyksen. Heillä ei ole hengenvaaraa.folklaulaja Bob Dylan pani arviolta noin 200.000 kirkuvaa ihailijaa polvilleen laulaessaan sunnuntaina Wight-saaren popfestivaaleilla.Dylanin kolmen tunnin pituinen esiintyminen oli festivaalien kohokohta ja kaikkialta maailmasta kerääntyneet kuulijat näyttivät pitävän 36 tunnin odotusta hyvin kannattaneena. Popfestivaalit alkoivat perjantaina.Sunnuntainen esiintyminen oli Dylanin ensimmäinen kolmeen vuoteen. Hänet tunnetaan hyvin mm. laulustaan ”BIowin’ in the wind”.Kuuntelijoiden joukossa oli myös amerikkalainen elokuvatähti Jane Fonda, joka kierteli festivaalialueella miehensä ranskalaisen elokuvaohjaajan Roger Vadimin käsipuolessa. Fonda piti festivaaleja ”audiovisuaalisena sensaationa”.nykyisen ohjelmasuuntauksen ja vastuuttoman nuorisovalistuksen aikana televisio ei sovi tunnustavaan kristittyyn kotiin, todettiin Kristillisen radio- ja televisioliiton neuvotteluseminaarissa Helsingissä sunnuntaina.Seminaariin oli kokoontunut viitisenkymmentä osanottajaa eri puolilta Suomea. Seminaarin osanottajat tutustuivat Yleisradion toimitiloihin ja kävivät tapaamassa pääjohtaja Eino S. Repoa.Neuvottelupäivillä organisoitiin radio- ja televisio-ohjelmien valtakunnallista tarkkailua, jonka tarkoituksena on toimittaa Yleisradion ohjelmavastuun kantajille kiitokset hyvistä ohjelmista ja myös tiedot ohjelmasäännöstön rikkomisista.Päivillä suunniteltiin myös radio- ja tv-lupien joukkoirtisanomisten organisointia. Katsottiin, että Yleisradion ohjelmiston yksipuolisuus, jatkuva toimiluvan rikkominen.Isänmaan ja kristillisten arvojen pilkka vaatii todennäköisesti kuuntelijoiden ja katsojien voimakkaan vastatoimen.kesän jälkeinen sadekausi edistää puhelinsalaisuuksien vuotamista.Karkkilassa on viime päivinä havaittu puhelimissa ylikuulumista. Puhelimessa toimitetut pankkiasiatkin ovat vuotaneet tuttavien korviin.Helsingin puhelinyhdistyksen Vihdin vikakonttorista todetaan, että vuotoa aiheuttanee kaapeleihin kuivan kesän jälkeen tunkeutuva kosteus. Toisena syynä nimenomaan Karkkilassa saattaa olla uusi puhelinkeskus.Muualla Vihdin verkkoryhmän alueella on jonkin verran avojohtoja, jotka tuulella saattavat osua toisiinsa ja aiheuttaa sen, että keskustelut menevät asiaankuulumattomien korviin.HS