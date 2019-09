Historia

Helikopteri valvoo alkavaa koulutietä

HS 2.9.1969

Porissa 4600 kokeilee peruskoulua

Pori, 1. 9. (MAR)

Selkäreppu kelpaa taas koululaukuksi

Suojakypärän käyttö rakennustyömailla on nyt pakollista

Uudistus sekoitti sähkeet postissa

Rikoslaki sallii homoseksualismin Länsi-Saksassa

Bonn, 1. 9. (UPI)

Ex-koelentäjä paljasti Hitlerin pommitusaikeet

Tukholma, 1. 9. (Maija-Liisa Heini)

ja vanhemmat turvanaan lähtivät noin 70.000 lasta kansakoulun ensimmäiselle luokalle maanantaina.Määrä on noin 10.000 pienempi kuin vuotta aikaisemmin.Koululaisten kokonaismäärä on noin 900.000.Uudenmaan läänissä valvoo poliisin helikopteri koulumatkoja vielä tiistaina. Liikkuva poliisi on järjestänyt yhteistyössä paikallisten poliisi- ja kouluviranomaisten kanssa koko päivän kestävän Turvaa lapsen koulutie -operaation.Ammattikoululaiset ovat ahertaneet jo parisen viikkoa.Lastentarhoissa aloitettiin ryhmäelämään sopeutuminen.Kansakouluissa itkettiin hiukan yksin jäämistä outojen pariin.Ensimmäiset päivät kuluvat järjestäytymisessä ja tarvikkeiden hankinnassa. Aluksi voi suuressa koulussa ja pitkissä käytävissä eksyäkin.– –Sisko Autio, 11-vuotias pirpana, siirtyi Pohjois-Haagan yhteiskouluun läheisestä Tolarin kansakoulusta.Vaikka kellon lähestyessä yhdeksää vatsanpohjaa hiukan kutittikin uudella koulupihalla, ei Siskoa varsinaisesti pelottanut.Veli on jo oppikoulussa ja vanhasta kansakoululuokastakin siirtyi suurin osa samaan ”opariin”.”Ylioppilaaksi asti luen”, oli Siskon vakaa mielipide.Aikomuksensa tueksi hän kertoi, ettei aio istua kertaakaan kahta vuotta samalla luokalla.kaupungin kansakoululaitoksessa aloitettiin peruskoulukokeilu, joka ensimmäisenä vuotena koskee neljää ensimmäistä luokkaa, yhteensä yli 4600 oppilasta.Kokeilu etenee vuosiluokka kerrallaan siten, että yläaste aloittaa toimintansa lukuvuoden 1972–1973 alussa.Tässä vaiheessa ei laajeneva kansakoulutoimi vielä aiheuta sanottavasti lisämenoja, mutta jo 70-luvulla siirryttäneen koulurasituksessa samaan suuruusluokkaan kuin sairaalatoimi nykyään, totesi kaupunginjohtaja Heikki Koski seuratessaan maanantaina peruskoulukokeilun alkua.uusi koululaukku on tärkeä arvon merkki.Yläluokkalaiset väheksyvät sitä ja kantavat joskus kirjoja ja vihkoja turmeltumisenkin uhalla kainalossa.Pinocchio-sadusta tuttu remmi koulukirjojen ympärillä ei kuitenkaan sovellu suomalaiseen ilmastoon.Salkut ovat jäämässä pois koululaukkumuodista.Vihertävät selkäreput ja armeijan leipälaukkumalliset olkalaukut ovat menneet liikkeissä hyvin kaupaksi.Kangasreppujen sisäosan muovikäsittely estää tarvikkeiden kastumisen sateessa.Suuretkin olkalaukut ovat kevyitä ja värikkäitä.Useat salkkumallit voi muuttaa olkalaukuksi pitkällä hihnalla.Tukeva muovi tai sisäosan pahvikuori pitää laukun ryhdikkäänä.Yläluokkien popparinuoriso yrittää keksiä tyyliinsä sopivia kasseja.Nahkaiset lääkärilaukut ovat loppumassa vanhojen tavaroiden liikkeistä.Näppärimmät askartelevat itse kassinsa tukevasta kankaasta tai punovat sen narusta.käyttö rakennustyömailla oli maanantaina ensimmäistä kertaa pakollista.”Suojakypärien käyttö rakennuksilla on tähän saakka ollut kovin vaihtelevaa, mutta nyt rakennustöistä annetut uudet järjestysohjeet yhtenäistävät sen käytön”, todettiin Keskinäinen yhtiö Teollisuusvakuutuksesta.”Koetus kypärien käytöllä tulee kuitenkin eteen kovien pakkasten aikana. Nyt on kuitenkin saatavissa kypärähuppusuojia, jotka mahdollistavat suojakypärän käytön kovassakin pakkasessa.”Siitä, milloin kypärän käytöstä voidaan luopua rakennustyömaalla, vastaa työmaan johto yhdessä paikallisen ammattientarkastajan kanssa.Euroopasta, lähinnä Länsi-Saksasta ja Luxemburgista, ruuhkautui maanantaina pahoin Helsingissä, jossa ajoittain ei edes tiedetty, oliko sanomia tullut vai ei.”Vika johtuu siirtymävaiheesta, koska olemme muuttamassa vanhat nauhakoneemme lomakekoneiksi. Muutokset tehtiin Suomessa valmiiksi sunnuntain ja maanantain välisenä yönä, mutta Saksa ei ehtinyt vauhtiin mukaan”, kertoi Helsingin lennätinkonttorin konttorinhoitaja Olli Harmiala.Maanantaina aamupäivällä oli Helsingissä sekamelska pahin, ja koomillisinta on, että Saksan vika johti suomalaiset palaamaan osittain takaisin vanhaan järjestelmään.rikoslakiin hiljattain esitetyt muutokset astuivat voimaan maanantaina.Niiden mukaan aikuisten keskeinen kummankin osapuolen hyväksymä homoseksualismi ja eläimiin sekaantuminen eivät enää ole rangaistavia tekoja.Rangaistavana tekona ei myöskään enää pidetä sitä, ettei mene naimisiin naisen kanssa, joka on alistunut esiaviollisiin suhteisiin miehen luvattua mennä naimisiin hänen kanssaan.Maksimirangaistus laittomasta abortista aleni viiteen kuukauteen.tarkoituksena oli sodan viime vaiheessa pommittaa New Yorkia, kertoo Ruotsissa asuva 55-vuotias entinen saksalainen koelentäjä Hans Panchers malmöläisessä ”Arbetet”-lehdessä maanantaina.New Yorkin pommitukset oli tarkoitus suorittaa kuudella jättiläismäisellä Junkers 390-koneella, joiden moottorit kehittävät 14.400 hevosvoimaa.Ensimmäinen kone valmistui 1944 ja se osoittautui koelennolla erinomaiseksi.Junkers 390 rakennettiin nimenomaan tätä tarkoitusta varten, sanoo Panchers.Kone painoi 93 tonnia pommilastissa ja se pystyi tankkaamatta lentämään 15.000 km.HS