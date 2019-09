Historia

Nahkiaismerrat odottavat turhaan saalista joissa

Kalajoki 2. 9.1969 (MS)

Ensimmäisten

Irwin Goodman laulaa kirkoissa Biafran hyväksi

Poplaulaja

Skp:n sopu viipyy

Suomen

Ammattityövoimasta pulaa EEC:ssä

Bryssel, 2. 9. (STT:n kirjeenvaihto)

Kaupan

syyssateittenkin jälkeen on Pohjois-Pohjanmaan joissa vettä liian niukalti siian tai nahkiaisen uida. Merrat ja rysät haravoivat hyttysiä, verkot ovat limaisia ja pyyntimiehet vihaisia. Silti saattaa joku perheestään eksynyt nahkiaisparka silkkaa huononäköisyyttään joutua johonkin jokisuulle viritetyistä tuhansista katajapyydyksistä.Kun pyyntimies kumiteräsaappaissaan (venettä ei tarvita) saapuu nostamaan häkkejään saaliintoivossa, on suru molemminpuolinen. Kymmenlitraisen ämpärin tai suuren muovikassin pohjalla eiole mukava yksikseenkiemurrella, eikä sellaista taakkaa ole mukava kantaakaan. Niinpä voi olla, että inhimillisyys saa pyytäjässä yliotteen ja nahkiaisparka lasketaan takaisin vähävesisiin kivenkoloihin.”Enpä ole vielä nähnyt tällaiseen veteen jään tulevan”, sanoo Kalajoella 65-vuotias eläkeläinen Matti Tammi. ”Ja siksi laitan katajaiset likoamaan. Vesi kyllä tästä nousee väkisin ja silloin voi olla, että siivetönkin nahkiainen pääsee jokisuulta aina tänne asti.”Hän on talven aikaan nikkaroinut yli kuusikymmentä uutta nahkiaismertaa, joista osa sidottiin uoman yli rakennettuun ponttiin veden nousua odottamaan. ”Olen parhaimmillaan saanut toista tuhatta nahkiaista yhdellä kerralla ja silloin sitä riittää pataan, pöytään, kellariin ja vähän myyntiinkin. Tätä nykyä harrastelen hommia vain aikani kuluksi.”Irwin Goodman on tarjoutunut esiintymään kirkkokonserttisarjassa, jonka tuotto käytetään kolmannen maailman hyväksi, ensi sijassa Biafran sodan uhrien auttamiseksi. ”Konserttisarja on tarkoitus järjestää jo lähiaikoina, haemme vain sopivaa urkuria”, kertoi Suomen kirkon ulkomaanavun puheenjohtaja, teol.tri Ahti Auranen. – – ”Konserttisarja jatkuisi mm. Tampereella ja Turussa. Goodman ilmoitti, että kirkko saisi valita hänen esittämänsä hengelliset laulut ja virret, mutta mielestäni hän voisi itse tehdä valinnan. Mielellämme näkisimme kuitenkin etukäteen ohjelman sisällön. Voisihan olla, että joku määrätty viisu saataisi jotakuta ottaa liikaa ”koppaan”, tri Auranen naurahti.Kirkkojen yhteislennot Biafraan jatkuvat, vaikka Punainen risti ei niitä enää ole voinut jatkaa. Heinäkuun puolen välin jälkeen kirkoilla on joka yö ollut keskimäärin 12 lentoa eli yli 150 tonnia avustustarvikkeita sodan uhreille. Elintarvikkeita olisi vaikka kuinka paljon, mutta rahasta alkaa olla huutava pula. Suomen kirkon ulkomaanavulla on Biafraa varten käytettävissään enää 47.000 markkaa. Elintarvikkeiden kuljetuksiin Biafraan kirkot ovat käyttäneet tähän mennessä 5 milj. dollaria eli noin 20 milj. markkaa.kommunistisen puolueen (Skp) sovinnonhieronta pitkittyy edelleen. Tiistaina istui puolueen eri leireistä koottu ns. suuri neuvottelukunta puiden kiistanalaisia henkilö- ja organisaatiokysymyksiä ilman mainittavia tuloksia, kuten puolueen piirissä vakuutettiin.Sovintoa puidaan uudelleen ensi tiistaina. Sitä ennen valmistellaan riidanalaisia asioita vielä neuvottelukunnasta lohkaistuissa kolmessa työryhmässä. Visaisimmaksi on muodostunut kiista puolueen johtopaikkojen, keskuskomitean ja politbyron jaosta.Organisaatio-ongelmista on Skp:n opposition luomien varjojärjestöjen purkamiskysymys visainen. Oppositio ei haluaisi purkaa perustamiaan rinnakkaisia puolue-elimlä ennen kuin ”puolueen sisäinen tilanne on normalisoitunut”.Skp:n puheenjohtaja Aarne Saarinen sanoi tiistaina, että ”työ edistyy, mutta kovin hitaasti. Asiat ovat monimutkaisia. Olen kuitenkin henkilökohtaisesti edelleen optimistinen siitä, että kokonaisratkaisu saadaan aikaan ja syntyy ainakin muodollinen yhtenäisyys. Sovintoratkaisu saattaisi synnyttää uuden tilanteen yhtenäisyyttä ajatellen: sovinnon hierominen on ollut pitkäaikainen prosessi ja kun tilanne laukeaa, uusia voimia ja virtauksia saattaa lähteä liikkeelle", Saarinen sanoi.vilkastuminen, jyrkästi nousevat kuluttajahinnat ja ammattitaitoisen työvoiman puute ovat tunnusmerkillisiä Euroopan Talousyhteisön (EEC) kehitykselle, ilmenee eräästä Eurooppakomission laatimasta taloudellisesta katsauksesta.Teollisuustuotannossa on tapahtunut vilkasta kehitystä kaikkialla yhteismarkkinoissa kesän aikana. Esimerkiksi Länsi-Saksan tuotanto oli n. 20 prosenttia suurempi kuin viime kesänä.Työvoiman kysyntä on yhteismarkkinoissa hyvin tuntuva, ja ammattitaitoisen työväen puute on nyt pahempi kuin koskaan ennen. Monet jäsenmaat ovat sen tähden yrittäneet hankkia ulkomaista työvoimaa, ja Länsi-Saksa saavutti ennätyksen saamalla 1,4 miljoonaa ulkomaista työntekijää kesäkuussa.