Historia

Von Rosen -monumentti Hämeenlinnan torilla

HS 4.9.1969

Ruotsalaisella

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ho Tshi Minh heikkenemässä

Hongkong, 3.9. (Reuter)

Pohjois-Vietnamin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viljavuori itään 45 pennin tuella

Hallitus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sosiaalivoi säilytysongelma?

Ensimmäiset

Vahvaa olutta vain Helsingin myyntipiiriin

Uudesta

Aulis Rytkönen Ässiä vastaan

Aulis Rytkönen

pienten kansojen puolestapuhujalla ja esitaistelijalla Carl von Rosenilla on pysyvä muistomerkki Hämeenlinnassa; rantatorin tuntumassa kahvilana palveleva DC-2 lentokone Hanssin-Jukka.Kreivi von Rosen hankki sen Hollannista talvisodan sytyttyä ja kiirehti tuomaan sen tammikuussa 1940 maahan omana apunaan. Hanssin-Jukasta tehtiin kaikessa kiireessä sotilaskone, siihen asennettiin konekivääri ja pommikuilut. Ohjaajana oli itse von Rosen.Talvisodassa koneen kohtaloksi jäi tehdä vain yksi lento; ensimmäisen pommituskohteen yläpuolella sen toinen moottori rikkoutui.Jatkosotaan Hanssin-Jukka otti osaa ennen muuta kuljetuskoneena, mutta myös itsensä marsalkan kulkuneuvona.Lentokone ammuttiin useita kertoja lähes seulaksi, mutta onnistui aina palaamaan kotikentälleen. Sotien jälkeen se palveli vielä kuljetus- ja kartoitustehtävissä.presidentin Ho Tshi Minhin tila heikkeni keskiviikkona ja häilyi elämän ja kuoleman rajamailla.Moskovassa liikkuneiden tietojen mukaan Ho olisi jo kuollut, mutta näille tiedoille ei ollut saatavissa mitään vahvistusta.Sen sijaan Hanoin radio ilmoitti illalla kolmannessa tiedotteessaan presidentin sairaudesta, että hänen ”tilansa on hyvin vakava”. Aikaisemmin päivällä radio ilmoitti kahteen kertaan, että 79-vuotias presidentti, pohjoisvietnamilaisten ”Setä Ho”, on vakavasti sairaana.Hongkongissa kuullussa vietnaminkielisessä lähetyksessä sanottiin kaikkien lääkäreiden olevan Hon vuoteen äärellä ja tekevän parhaansa hänen hyväkseen, mutta muita yksityiskohtia ei annettu.Vielä viime toukokuussa Ho vietti 79-vuotispäiväänsä tanssimalla Hanoin kaduilla nuorten kanssa antaen Hanoin radion kommentaattorille tilaisuuden todeta ”Setä Hon” näyttävän siltä kuin hän olisi taas 20-vuotias.Ho on aikaisemmin sairastanut malariaa ja tuberkuloosia ja hän on ketjupolttaja.ryhtyy keskustelemaan suomalaisen vehnän viennistä Neuvostoliittoon. Keskustelut aloitetaan mahdollisimman pian, sanoi maatalousministeri Martti Miettunen hallituksen iltakoulun päätyttyä.Ulkoministeri Ahti Karjalainen lisäsi, että keskusteluja on jo käytykin.Ulkomaille aiotaan myydä vehnää 100 miljoonaa kiloa. Siitä toivotaan saatavan kansainvälinen hinta.Ministeri Miettusen mukaan tämä merkitsee sitä, että jokaisesta vehnäkilosta Suomi joutuu maksamaan vientitukea 45 penniä kilolta. 100 miljoonan kilon erän tukeen tarvitaan valtion varoja 45 miljoonaa markkaa.sosiaalivoin ostajat ovat jo ehtineet hakea kaupasta oman pienen voivuoren kappaleensa, 1,5 kiloa voita kolmen markan alennuksella. Määrä on tarkoitettu kuukaudeksi ja se on ostettava yhdellä kerralla.Sosiaalisin perustein myytävän alennusvoin saajilla ei läheskään aina ole jääkaappia tai kunnollista kylmää komeroa voin säilytykseen.Suuressa perheessä 1,5 kiloa kuluu nopeasti, mutta säilytysvaikeuksia voi tulla yksinäisille eläkeläisille, joita alennusvoin saajissa on paljon. – –Lastenkodinkadun ja -kujan tienoilla Helsingissä asuu paljon eläkeläisiä. Posti oli keskiviikkona jo tuonut alennusvoin ostoon oikeuttavia kortteja. Pihoilla asiaa pohdittiin ja oltiin tyytyväisiä, kun kerrankin yksi hinta aleni.Säilytyskysymykset eivät vielä olleet tulleet mieleen. Toisilla on jääkaappi tai hyvä kellari, jotkut suunnittelivat vievänsä pakettinsa sukulaisten tai naapurin jääkaappiin., tavallista A-oIuttakin vahvemmasta ns. juhlaoluesta, jää osattomaksi suurin osa suomalaisia, sillä myynti rajoitetaan vain Helsingin piiriin.Myös myyntiaika on rajoitettu neljäksi kuukaudeksi lokakuun alusta tammikuun loppuun.Juhlaolutpullollisen myymälähinta on vahvistettu Alkossa 1:80 markaksi. Ravintolahinta vaihtelee 2:03 markasta 2:67 markkaan, mihin voidaan lisätä tavallinen palvelupalkkio.Vahvan oluen valmistuksen yksinoikeus on annettu Oy Sinebrychoff Ab:lle, ja tämä on ehtinyt herättää jo pahaa mieltä muissa panimoissa.”Alko antoi meille vahvan oluen valmistusluvan, koska toimintamme alkamisesta tulee kuluneeksi 150 vuotta. Me anoimme tietenkin myös lupaa saada myydä juhlaolutta koko maassa, mutta siihen ei suostuttu”, totesi vuorineuvos L F. Hornborg.Alko pitää lokakuussa alkavaa entistä vahvemman oluen myyntiä lähinnä kokeiluna. Sen vuoksi on myyntiaikakin rajoitettu neljäksi kuukaudeksi.Uuden IV B-oluen alkoholipitoisuus on 5,4 painoprosenttia eli noin 1,1 prosenttiyksikköä korkeampi kuin tavallisen A-oluen., jalkapalloilun ensimmäinen ammattilainen (v. 1952–60) nähtänee sunnuntaina Helsingin Jalkapalloklubin joukkueessa Porin Ässiä vastaan suoritettavassa mestaruussarjan ottelussa.40-vuotiaan Rytkösen valintaan on vaikuttanut erikoisesti se, että hän teki kolme maalia maanantaina Helsingin Ponnistusta vastaan suoritetussa harjoitusottelussa.