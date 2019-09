Historia

Syksyn sävel -kilpailun 10 parasta valittu

HS 5.9.1969

”Syksyn sävel”

Sosialistimaiden johto koolle Hon hautajaisiin

Moskova, 4. 9. (Reuter)

Neuvostoliitto

Kaksi vastinetta johti sakkoon yllytysjutuissa

Kahden

Kenraali Keinosen tilejä tutkitaan

Jalkaväenkenraali

Syksyn liikenneruuhkat alkoivat

Syksyn

Ruotsalaiset jälleen optimisteja

Vuoden

-iskelmäkilpailun kymmenen loppukilpailuun selviytynyttä sävelmää on valittu levy-yhtiöiden edustajista kootun asiantuntijaraadin toimesta Mainos-TV:ssä. Kilpailuun oli hyväksytty 39 sävelmää.Lopullisen voittajan valitsevat maakuntaraadit, jotka suorittavat äänestyksen sunnuntaina 21. 9. klo 21.30 suoritettavan televisiolähetyksen aikana.Voittaneen kappaleen tuottaja saa MTV:n kultaisen pöllön.Toiseksi ja kolmanneksi sijoittuneelle annetaan vastaavasti hopeinen ja pronssinen pöllö. Kymmenen loppukilpailuun äänestettyä sävelmää ovat ar­votussa loppukilpailun esiintymisjärjestyksessä seuraavat:1. Pois tärkeys, Sammy Babitsin,2. Kertoisin sanoin suoraan sen, Markku Aro,3. Jos saa rakastaa, Jörgen Petersen,4. Tyttö tanssii ikkunassa, Lasse Laakso,5. Maailmantäysi aikaa, Timo Tervo,6. Tuulen tuomana, Marianne,7. Sanat eivät riitä kertomaan, Pasi Kaunisto,8. Viimein saan nähdä auringon, Arto Vilkko,9. Voiko kaikki alkaa uudestaan, Jukka Kuoppamäki,10. Onni, Tommy ja Titta.kehotti torstaina Pohjois-Vietnamin johtajia seuraamaan edesmenneen presidentti Ho Tshi Minhin viitoittamaa politiikkaa ja vahvistamaan siteitään Moskovaan. Kehotus osoitettiin Hanoille Neuvostoliiton johtajien surunvalitteluviestissä Ho Tshi Minhin kuoleman johdosta.Neuvostoliiton pääministerin Aleksei Kosyginin uskotaan lähtevän perjantaina Pohjois-Vietnamiin osallistuakseen Hon hautajaisiin.Hanoissa Moskovan valtuuskunta kohtaa Kiinan korkeat johtajat ensi kerran neljään ja puoleen vuoteen. Pohjoisvietnamilaisten arvellaan joutuvan monenlaisten ongelmien eteen laatiessaan hautajaismenojen ohjelmaa.Moskovan ja Pekingin välit ovat kiristyneet äärimmilleen yhteisellä rajallaan sattuneiden rajataistelujen takia. Kiinan pääministeri Tshou En-lai saapui jo torstaina Hanoihin.Tämän arveltiin olevan yritys hankkia poliittista hyötyä Pohjois-Vietnamissa, joka on kauan ollut neuvostoliittolaisten ja kiinalaisten ideologinen taistelukenttä. Pohjois-Vietnam ilmoitti, että Ho Tshi Minhin hautajaiset pidetään tämän kuun 10. päivänä.syytetyn puolustuskirjelmä johti torstaina sakkoon yllytysoikeudenkäynneissä Helsingin raastuvanoikeudessa.Televisioteatterin johtaja Timo Bergholm tuomittiin maksamaan sopimattomasta kirjoittelusta 960 markkaa ja valt.yo Kalevi Suomela epäkunnioittavasta puhumisesta 320 markkaa.– –Syytetyistä säveltäjä Kaj Chydenius ja näyttelijä Hannu Kahakorpi eivät halunneet lausua vastineenaan mitään, koska he kertomansa mukaan pelkäsivät oikeuden tulkitsevan kaiken halventamiseksi.Chydenius sanoi, ettei hän toki halua halventaa oikeutta, vaan kallistaa sen kokonaan kumoon. ”Tänä demokratian ja sananvapauden kulta-aikana en uskalla sanoa mitään”, huomautti puolestaan Kahakorpi.Yrjö Keinosen tilejä tutkitaan puolustusministeriön tarkastusosastolla. Tutkimus on pantu vireille ”eri puolilta saapuneiden ilmoitusten johdosta.”Tilejä tutkivat viranomaiset eivät voi sanoa, pitävätkö ilmoitukset alkuunsakaan paikkaansa. Samoin on mahdotonta arvioida kuinka suuresta asiasta rahassa mitaten olisi kysymys, jos tileissä todella olisi epäselvyyksiä.Ministeriö luonnehtii työtään tällä hetkellä normaaliksi revisiotehtäväksi, jollaiseen ryhdytään aina kun ”tämänkaltaisia ilmoituksia tulee”.Samaan aikaan käsitellään puolustusvoimain entisen komentajan kenraali Keinosen huvilan kellarin rakennuksesta syntynyttä jupakkaa eduskunnan oikeusasiamiehen virastossa.Asia sai alkunsa, kun eräs varusmies kirjoitti erään lehden yleisönosastoon, että kenraali Keinonen on käyttänyt varusmiehiä huvilan rakennustöissä.liikenneruuhkat ovat alkaneet Helsingissä.Klo 16.20:n ja 16.50:n väliin sijoittuva ruuhkan huippuhetki aiheutuu suurelta osin viime vuosina lisääntyneestä keskustan kautta esikaupunkialueelta toiselle tapahtuvasta poikittaisesta liikenteestä.Liikennelaitos on, kesäliikenteeseen verrattuna, lisännyt syyskuun alusta lukien 74 uutta vuoroa liikenteeseen, kerrottiin Helsingin kaupungin liikennelaitoksesta.”Liikenteen lisääntyminen tuntuu hiljaisen kesäkauden jälkeen taas hyvin yllättävältä. Kesälomat ovat loppuneet ja yksityinen liikenne on lisääntynyt. Syksyllä taas kaikki liikenteenharjoittajat lisäävät vuoroja”, kertoi Helsingin kaupungin liikennelaitoksesta aikataulusuunnittelija Aarre Rasi.kohutuin yleisurheilumaaottelu Pohjolassa on jälleen ovella.Huomenna pannaan Tukholman vanhalla olympiastadionilla jakoon 410 maaottelupistettä, joista Suomi ja Ruotsi aloittavat rajun taistelun. Kuten monena viime vuotena lähdetään nytkin liikkeelle sellaisesta tilanteesta, ettei voittajaa voi varmasti sanoa. Pikemminkin ”finnkampenin” voittaja on täysin pimennossa.Ilmeisesti vasta sunnuntain pari viimeistä lajia ratkaisevat maaottelun. Ruotsalaiset itse ovat hienoisia optimisteja. Dagens Nyheterin toimittaja Kurt Loren veikkaa omilleen voittoa pistein 209–201.Viime vuonnahan maaottelu päättyi Suomen voittoon pistein 208,5–199,5.