Historia

Asetelmat herkulliset ennen vuoden maaottelua

Tukholma, 5.9.1969 (Esa Sulkava ja Heikki Kymäläinen)

Asetelmat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Veroton myymälä valmis Helsingin lentoasemalla

Veroton

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Virren sijaan muuta musiikkia oppikouluissa

”Yksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Poliittinen valta loppuu radiossa 10-15 vuodessa”

”Työni

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Fellinin ’Satyricon’ – loistava paluu

”Federico Fellini

ennen vuoden ottelua, Ruotsi–Suomi yleisurheilukamppailua Tukholman stadionilla ovat suorastaan herkulliset. Kummallakin puolella ollaan suorastaan liikuttavan yksimielisiä voittajasta – molemmat luottavat vuorenvarmasti omiinsa.Ruotsalaiset ovat ennakkolaskelmissaan saaneet lopputuloksekseen itselleen kahdeksan pisteen voiton ja pitävät siitä tiukasti kiinni.Suomalaiset saavat juuri saman verran plussaa Suomelle eivätkä luovu kannastaan tuumaakaan.myymälä, josta ulkomaille matkustavat henkilöt saavat ostaa verottomia alkoholi- ja tupakkavalmisteita, avataan sunnuntaina Helsingin lentoasemalla. Myymälä on auki klo 6.30–20.Lentokonemyyntiä supistetaan jonkin verran, ja useimmat tavarat ovat halvempia verottomassa myymälässä kuin lentokoneessa.Finnairin myymälästä saavat ostaa vain henkilöt, jotka esittävät voimassa olevan lentolipun ulkomaille tai tarkastuslipun.Lennon peruuntuessa tai siirtyessä on matkustajan, joka haluaa poistua tullivalvonnassa olevasta lentoaseman osasta, luovutettava tavarat säilytettäväksi tullivalvonnan alaiseen paikkaan.värsy virsikirjasta” voidaan korvata nyt myös muulla musiikilla oppikoulujen aamuhartauksissa. Aamuhartauden pitäjinä voivat esiintyä myös tehtävään sopivat ja halukkaat oppilaat ja ”muukin sopiva henkilö”.Aamuhartaus saa kestää enintään 10 minuuttia. Se on pakollinen opettajille ja oppilaille. Tasavallan presidentti antoi perjantaina asetuksen, jolla muutettiin vuonna 1872 annettua koulujärjestystä.Uuden asetuksen mukaan on ”aamuhartaudessa, johon kuuluu myös virsilaulua tai muuta musiikkia, käsitellään lyhyesti persoonallisuuden kehityksen kannalta merkityksellisiä, oppilaiden elämään, kouluun ja yhteiskuntaan liittyviä aiheita”.”Aamuhartauden tulee myönteisellä tavalla liittyä koulussa annettavaan uskonnolliseen ja eettiseen kasvatukseen”, asetuksessa sanotaan.jäi kesken, voin hoitaa sen loppuun vain joillakin kaistoilla. Käsittääkseni kukaan ei kuitenkaan pyri kiistämään sitä, että radiotoiminta on viime vuosina kokonaisuudessaan valtavasti kehittynyt”, sanoi Eino S. Repo.Hänen pääjohtajakautensa yleisradiossa kestää vielä tämän vuoden loppuun, sillä vuoden alusta hänestä tulee ääniradion johtaja.”Tekniikan kehitys tulee vaikuttamaan yleisradiotyöhön, mutta ohjelmatoiminta jatkuu Revon käsityksen mukaan entisillä linjoilla.Radion hallintoneuvostosta Repo erottaisi heti paikalla 15 jäsentä kyvyttöminä.”Suututtavin kokemukseni radiossa on, ettei toiminnasta päättävä ylin elin edusta asiantuntemusta”, moitti Repo hallintoneuvostoa. – –”Poliittinen valta loppuu radiossa 10–15 vuoden kuluessa, sikäli kun aiomme edistää tässä maassa demokratiaa.”on tehnyt suuren paluun”, todettiin Venetsiassa yleisesti perjantaina. Hänen elokuvansa ”Satyricon” sai torstai-iltana valtavat suosionosoitukset ja tähän mennessä ylivoimaisesti parhaan vastaanoton Venetsian filmijuhlilla.Kriitikot ja katsojat ylistivät ”Dolce Vitan”, ”Tien” ja ”8 1/2:n” tekijän uusinta elokuvaa mestariteokseksi.”Satyricon” oli Fellinin ensimmäinen filmi lähes viiteen vuoteen, ja lehtimiehet olivat etukäteen huhunneet hänen sitä tehdessään olleen väsynyt ja keskittymiskykynsä menettänyt.”Viva, viva”, myrskysi katsomo Fellinin astuessa esityksen jälkeen lavalle. Suosionosoituksia sateli useaan otteeseen jo esityksen aikana.HS