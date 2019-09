Historia

Lentoasemalla jymymenestys juhlapäivänä

HS 8.9.1969

Ruotsi hyökkäsi yllättävältä suunnalta

Tukholma, 7.9. (Esa Sulkava ja Heikki Kymäläinen)

15.000 veteraania marssi Helsingissä

Vuoden äänilevyt luetteloitu

Missä viipyy varma varjo?

90 miljoonaa kuollut sodissa 1900-luvulla

Istanbul, 7. 9. (Reuter)

Minipanna

Kuala Lumpur, 7. 9. (UPI)

Rintaliivitön päivä alkoi huonosti

, voimalla ja kovalla jyrinällä vietettiin sunnuntain ilmailujuhlaa Helsingin lento­asemalla.Aurinkoisen, mutta kylmätuulisen kentän laidoilla tutustui monikymmentuhantinen yleisöjoukko ilmailunäyttelyyn ja seurasi lentonäytöksen vauhdikasta ohjelmaa.Itse asemarakennukseen kokoontui yli 1000 kutsuvierasta vihkiäistilaisuuteen.Siviili-ilmailumme suuri edistysaskel on nyt siis virallisestikin otettu.Niin pitkä kuin se onkin, todettiin vihkimispuheissa, että me jo jälleen olemme jäljessä kansainvälisen kehityksen kilpajuoksussa.Jättiläiskoneiden liikenteen alkaessa tulevina vuosina ovat kenttä ja asema liian pieniä.Kutsuvieraiden tulo lentoasemalle oli näyttävä, sillä he saivat ajaa kehätieltä kentälle upouutta, lipuin juhlistettua tietä.Lippuja oli lentoasemallakin komeina rivistöinä.Ennen vihkiäisjuhlan alkua suuri osa kutsuvieraista kävi tutustumassa näyttelyyn.Juhlaan osallistui tasavaltamme päämiehen, valtioneuvoston jäsenten ja diplomaattikunnan edustajien lisäksi korkeita ulkomaisia kutsuttuja.yleisurheilumaajoukkue romahti Tukholman stadionilla juuri silloin, kun sen piti ryhtyä iskemään kiiloja Ruotsin rivistöihin.Täysin varmana pidetty maaotteluvoittomme muuttui suoraan sanoen murskatappioksi, sillä Ruotsi vei tämän 29. maaottelun nimiinsä pistein 213,5–195,5.Ruotsin voidaan sanoa voittaneen jopa ilman suurta taistelua, sillä Suomen joukkue oli miltei kokonaisuudessaan perin hajanainen toisena maaottelupäivänä.Suurimmat syypäät tappioon ovat seiväs- ja keihäsmiehet, joilta odotettiin paljon, mutta saatiin vain murusia.Pauli Nevala sentään pystyi voittoon hänelle perin vaatimattomalla tuloksella 82,26.Maailmanennätysmies Jorma Kinnunen jätettiin armotta viimeiseksi tuloksella 72,86.Yhtä onnettomasti kuin Kinnuselle kävi myös seiväskolmikolle, josta parhaan Altti Ala­rodun 480 riitti vasta neljänteen sijaan kaukana ruotsalaisten takana. Mustakari ja Ivanoff jäivät surkeiden hyppyjen jälkeen 470:een.Näillä tuloksilla oli kokonaistappio maaottelussa sinetöity.sotaveteraaniliiton järjestämä valtakunnallinen marssi ja suurkokous veti noin 18.000 sotaveteraania eri puolilta Suomea Helsinkiin sunnuntaina.Puolen päivän jälkeen kauppatorilta liikkeelle lähteneessä mahtavassa marssirivistössä oli mukana 15.000 miestä ja naista.Noin kahden kilometrin pituinen marssi sujui kumaraisiltakin miehiltä tahdikkaasti ja ilman välikohtauksia sivullisten taholta.Muutama kymmenen marssijaa väsyi kesken, ja useita jouduttiin viemään sairaaloihin.Torvisoiton tahdittamina marssivat kaikkiaan 19 sotaveteraanipiirin edustajat liiton puheenjohtajan ja liittovaltuuston vanavedessä Mannerheimintietä Messuhalliin.Sotaveteraanien pääjuhlassa vaadittiin kansaneläkelain muuttamista siten, että rintamasotilaiksi katsottavat veteraanit voisivat hakemuksesta päästä nauttimaan kansaneläkettä täytettyään 55 vuotta.Näitä hakijoita arvioitiin olevan 30.000–50.000.1968 maassamme ilmestyi yli 500 erilaista kotimaista äänilevyä.Tämä käy ilmi Urpo Haapasen toimittamasta ja Suomen äänitearkiston julkaisemasta teoksesta ”Suomalaisten äänilevyjen luettelo 1968”.Tämä luettelo sisältää täydelliset tiedot levytetyistä kappaleista, niiden säveltäjistä, esittäjistä, säestävistä muusikoista ja levytyspäivämääristä.Luettelon alussa on joitakin tilastotietoja äänilevyjen myynnistä Suomessa.Niistä käy ilmi, että vuonna 1968 maassamme myytiin kaikkiaan 746.666 levyä.Lasku edellisestä vuodesta on noin 15.000 levyä.Jo vuonna 1961 alkanut levymyynnin vähentyminen on siis jatkunut edelleen.Toisaalta voidaan todeta, että vuosi vuodelta kalliimpien LP-levyjen osuus levymyynnistä lisääntyy.Vuonna 1968 se ylitti jo kolmasosan.vuotta sitten tuotiin markkinoille suurena uutuutena automaattisesti avautuva sateenvarjo, joka monen kauniin mannekiinin voimalla esiteltiin hartaana odottavalle vierasjoukolle.Arvaatte tietenkin, ettei se varjo kriittisellä hetkellä avautunutkaan.Tilanne oli lievästi sanoen nolo, vaikka spiikkeri teki parhaansa tunnelman selvittämiseksi.Loppuvaikutelmaksi jäi, että sateenvarjo on asia sinänsä, jota automatiikka tai edes tekniikka ei paljoa kosketa.Joutuu todella kysymään, onko aivan mahdotonta saada aikaan sateenvarjoa, joka olisi pieni, kevyt, halpa ja tärkein: joka varmasti toimisi ja toimisi nopeasti.Ainakaan sellaista ei vielä ole saatu markkinoille, vaikka sade kuuluu meidän syksyymme yhtä erottamattomasti kuin lehtien putoaminen.vuosisadan aikana käydyt sodat ovat jo surmanneet yli 90 miljoonaa ihmistä, ilmoitti Kansainvälisen Punaisen Ristin puheenjohtaja Jose Barroso järjestön kokouksessa Istanbulissa lauantaina.”Jos jatkamme tällä väkivallan tiellä, niin meidän vuosisatamme jää historiaan ihmiskunnan olemassaolon nöyryyttävimpänä ajanjaksona, lisäsi meksikolainen Barroso.musliminainen, joka tavataan minihameessa tai yläosattomassa puvussa Malesian Johoren osavaltiossa, saa sakko- tai vankeustuomion, sääti osavaltion muhamettilainen neuvosto sunnuntaina.Maksimirangaistus vartalon liian runsaasta paljastamisesta on 400 markan sakko, kolmen kuukauden vankeustuomio tai molemmat, säädetään neuvoston asetuksessa.naista seisoi sillalla valmiina riisumaan rintaliivinsä ja heittämään ne Chicago-jokeen.Ja sinne ne menivät: rintaliivit irtosivat ja lensivät jokeen.Juhlittiin ”Rintaliivitön perjantai”-ideaa, jonka tarkoituksena on vapauttaa naiset kaikenlaisista rasituksista.Mutta sitten tulivat terveystarkastajat paikalle, ja kolme lappua vaihtoi omistajaa.Kolme kehoitusta saapua oikeuteen vastaamaan haasteeseen veden saastuttamisesta. 