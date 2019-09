Historia

Tax-free-shop avautui

HS 9.9.1969

Finnairin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hotelli-ravintola Haaga aloittaa lokakuussa

Kulta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Paljon työttömiä ilman alennusvoita

Työttömyysavustuksen

Pohjois-Irlannissa mellakoidaan taas

Belfast, 8. 9. (Reuter)

Pohjois-Irlannin

Ojitussuunnitelmia hyväksytty 35.000 km

Metsähallitus

ulkomaanreiteillä jatkuu verovapaan alkoholin ja savukkeiden myynti, vaikka yhtiö avasi sunnuntaina lento­asemalla verottoman myymälän.SAS sen sijaan lopetti näiden tuotteiden osalta kaupankäynnin Helsingin reitillään.Kastrupissa, Arlandassa ja Oslossa avasivat lentoasemien verottomat myymälät sunnuntaina ovensa myös Suomeen tuleville matkustajille, jotka eivät aikaisemmin ole voineet tehdä niistä alkoholi- ja savukeostoksia.Pohjoismaisissa tullipäällystöpiireissä on ehdotettu myös Finnairin konemyynnin lopettamista, mutta yhtiö ilmoittaa pitävänsä tämän palvelumuodon ainakin toistaiseksi käynnissä.Sitä mukaa kuin verottomia myymälöitä on avattu lentokentillä, on alkoholin ja savukkeiden myyminen koneissa loppunut.Helsinkiin tulevat reitit ovat olleet poikkeuksena säännöstä, mikä on johtunut siitä, että täällä ei matkustajalla ole ollut mahdollisuutta ostaa verovapaita tuotteita.Kun Finnair nyt jatkaa kaupankäyntiä koneissaan, se on eräs harvoja, ellei vallan ainoa yhtiö maailmassa, jolla on vielä tämänlaatuista palvelua.ja violetti- ovat pääväreinä lokakuun alussa Pohjois-Haagassa Helsingissä avattavan hotelli Haagan 220 hengen ravintolassa.Hotellihuoneissa vaihtelevat vihreä ja terrakotta. Ensi maanantaina aloittavan hotelli- ja ravintolaopiston erikoisuuksina ovat kielilaboratoriot, auditorio, ravintokemian, laboratorio sekä tulevaisuudessa koripallo- ja tenniskentät pihalla, josta pääsee suoraan kuntosalin kautta uima-altaaseen. – –Opistoon on hyväksytty 166 oppilasta, jotka aloittavat opiskelunsa ensi maanantaina.Hotellin huoneista on kahdeksan lahjoitushuoneita, jotka maan suurimmat huonekaluliikkeet kalustavat ilmaiseksi. Kalustusta uusitaan sitä mukaa kuin huonekaluteollisuus kehittyy. Täten huoneissa on pysyvä huonekalunäyttely."Hotelli- ja ravintolaneuvostossa olevien piirien ja Alkoholiliikkeen yhteistyöllä perustettiin vuonna 1964 hotelli- ja ravintolaopistosäätiö, jonka tehtäväksi tuli tämän opiston rakentaminen ja ylläpitäminen", kertoi rakennustoimikunnan puheenjohtaja johtaja Veikko Kuoppala.saajille ei ole voitu postittaa Helsingissä vielä, lainkaan alennusvoikortteja, koska maataloushallituksen lupaamia lisäohjeita ei ole saatu, kerrotaan huoltovirastosta. Työttömyyskassarahansa jo nostaneet, vaikka he olisivatkin edelleen työttömiä, eivät saa missään muuallakaan Suomessa lainkaan ”sosiaalivoita.”Asian muutos edellyttää valtioneuvoston uutta päätöstä, kerrotaan maataloushallituksesta, jossa talia tai viimeistään ensi viikolla uskotaan voitavan lähteä ajamaan tätä mutkikasta pulmaa eteenpäin.Helsingissä on arvioitu työttömyysavustuksen saajia olevan ainakin 1100 henkilöä.Erilyislapsilisien ja perhelisien saajat saavat lähipäivinä postitse alennusvoikorttinsa. Tässäkin on ilmennyt hankaluuksia, sillä maataloushallituksen uusimpien ohjeiden mukaan kaikki perhelisän saajat eivät suinkaan ole oikeutettuja ilman muuta saamaan voita alennuksella.Lapsia on oltava vähintään viisi, jolloin neljäs ja viides saavat alennusvoikortin, mutta kolme ensimmäistä lasta jää ilman ”sosiaalivoita”, kerrotaan esimerkkinä Helsingin huoltovirastosta. Syyskuun l. päivänä maataloushallituksessa annetun ohjeen mukaan toimien ”aika monta perhelisää saavaa perhettä putoaa pois alennusvoin saantiin oikeutettujen joukosta.”hallitus harkitsi maanantaina ulkonaliikkumiskiellon voimaansaattamista Belfastissa, missä levottomuudet ovat jälleen puhjenneet. Liikkeellä olevasta autosta ammuttiin kuoliaaksi eräs protestanttinen mies. Samalla poliisin ja armeijan joukkoja virtasi kaupungin läntisiin osiin yrittäen estää väkivaltaisuuksien puhkeamisen.Maanalainen protestanttien radio kehoitti kaikkia protestantteja kokoontumaan barrikaadeille vastustamaan ”kapinallisia”, jotka radion mukaan aikovat kaapata kaupungin. Katolisten barrikadien takana liikkui huhuja protestanttien hyökkäyssuunnitelmista ja väkijoukot liikahtivat levottomasti. Ilmassa oli selvä hermostunut sodan odotus. – –Poliisin ja englantilaisten sotilaiden edustajat kokoontuivat saadakseen protestanttien laittoman radion toiminnan lopetetuksi radioasema Radio Orange on yllyttänyt protestantteja väkivaltaisuuksiin. Toistaiseksi radioasemaa vastaan ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimiin, koska se on toiminut protestanttien barrikadien takana. Poliisit pelkäävät nimittäin sitä, että jos he menevät alueelle, se saattaa aiheuttaa vakavia mellakoita. Radioaseman häiritseminen taas haittaisi BBC:n toimintaa.on elokuun loppuun mennessä hyväksynyt metsänparannuslain nojalla yksityismetsien ojitussuunnitelmia runsaan 35.000 ojakilometrin verran. Käsiteltävänä on lisäksi lähes 6.700 ojakilometriä koskevat suunnitelmat, kerrottiin metsähallituksesta.Saman lain nojalla on tiesuunnitelmia hyväksytty yli 700 kilometriä, metsänviljelysuunnitelmia 7.300 hehtaaria ja lannoitussuunnitelmia 30.400 hehtaaria.