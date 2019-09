Historia

uudella tavalla on lähestynyt tavallista kuluttajaa Me Naiset -lehti aloittaessaan tänään neljässä eri kaupungissa kiertävän muotishownsa. – –Nyt ovat Me Naiset-lehden ohella lähteneet asialle vaatetusteollisuuden keskusjärjestöt sekä kaikkiaan n. 40 tuottajaa. Tähän määrään mahtuvat lähes kaikki suurimmat vaatetustehtaamme ja ns. asustealojen valmistajat.Mukana on kaikkiaan 116 erilaista asua ja asukokonaisuutta, jotka esitetään moderniin tapaan vauhdikkaan shown merkeissä.Koreografian on tehnyt Leena Ortola, musiikista on huolehtinut Otto Donner ja mukana ovat Anna-Liisa Ruotsin, Marketta Kivikosken ja Sirpa Rydmanin lisäksi joukko muita mannekiinityttöjä, muutamia tyttöjä Ortolan jazzbaletista, yksi miestanssija ja juontajana Lenita Airisto.”Asia on ainutlaatuinen senkin vuoksi, että ensimmäistä kertaa naistenlehti maassamme lähtee lehden ulkopuolella esittelemään muotia”, mainitsee päätoimittaja Helena Ahti.tarjous atomivoimalan toimittamiseksi Suomeen on taloudellisesti parempi kuin muut aikaisemmin saadut tarjoukset sanoi Imatran Voiman toimitusjohtaja, vuorineuvos Heikki Lehtonen tiistaina esisopimuksen allekirjoittamistilaisuudessa. – –Suomeen rakennettavan atomivoimalan hinta on noin 500 milj. markkaa ja Neuvostoliitosta tilattavien osien osuus on polttoaine mukaanluettuna noin 250 milj. markkaa.Neuvostoliitto sitoutuu toimittamaan ydinteknillisen osan apulaitteineen kiinteään hintaan sekä takaa omien toimitustensa osalta laitoksen.Reaktorilaitteiden rahoittamiseksi Neuvostoliitto antaa Suomelle 20 vuoden halpakorkoisen luoton, jonka Suomi voi maksaa tavaroina takaisin.henkikirjoitettu väestö oli tämän vuoden alussa 4.699.911 ihmistä. Lisäystä edellisvuodesta on runsaat 20.000.Väestö lisääntyy selvimmin Etelä-Suomessa, ilmenee tilastollisen päätoimiston selvityksessä.Naisenemmistö on yhä edelleen valloilla: tuhatta miestä kohti on Suomessa 1065 naista.Kaupungeissa ja kauppaloissa asuu tällä hetkellä 49,5 prosenttia maan väestöstä. Tampere pitää yhä toista tilaa kaupunkien suuruuskilpailussa. Maalaiskunnista on suurin Helsingin maalaiskunta. – –Ulkomaalaisten määrä maassamme on varsin vaatimaton: 1. tammikuuta oli Suomessa henkikirjoilla 7.890 ulkomaan kansalaista. Yli puolet ulkomaalaisista asuu Helsingissä.suosio Suomessa kasvaa jatkuvasti. Viime vuodesta on elokuvissa käyntien määrä maassa noussut 10% prosentilla: viime vuoden ensimmäisen puoliskon aikana kävi yleisöä elokuvateattereissa yhteensä 3.942.566, tänä vuonna vastaava luku oli 4.323.624.Kotimaisen elokuvan suosio on suhteellisesti noussut vielä enemmän(vaikuttavin tekijä tässä asiassa oli ilmeisesti ”Pohjantähti”). Sen kohdalla on nousuprosentti 23: vuoden 1968:n ensi kautena 779.676 ja tänä vuonna vastaavasti 958.912.lukuisat hipit ovat menettäneet kaksi paratiisiaan. Enää ei tanssita alastomina auringossa. Enää ei kuunloiste valaise kukkaislasten öisiä iloja.Espanja haluaa yleensä olla kohtelias turisteille. Mutta Ibizan ja Formenteran saarten hippisiirtolat saivat Espanjankin poliisin toimimaan. Viime viikkojen aikana on pidätetty ja karkoitettu 82 kukkaislasta, joukossa 17 tyttöä.Madridilainen lehti ABC oli näiden puhdistusten alkuunpanija. Yleensä ABC on kannattanut poliisin hymykampanjaa ja kehottanut kohtelemaan turisteja ystävällisesti. Onhan turismi suuri tulolähde köyhälle maalle.Mutta näiden kahden saaren tapahtumat saivat toimituksen tarttumaan sanan miekkaan varsin ärtyneenä. Lehti kertoi orgioista Formenteran vanhoilla haudoilla.Alastomat pojat ja tytöt istuivat ikivanhojen maastakaivettujen kallojen keskellä ja keskiyön hetkellä alkoivat juhlat.kaupunki on päättänyt tarjota vanhainkodissa lounaan Kuopioon lokakuussa saapuvalle portugalilaiselle jalkapallojoukkueelle.Viime keväänä kaupunki tarjosi lounaan linkkitornissa, kun oli kysymys suomalaisista urheilutoimittajista.Kuopiossa pelataan lokakuun 1. päivänä Euroopan cup-voittajien cupin toinen osaottelu maitten jalkapallomestareitten kesken ja KuPS on saanut vastustajakseen Portugalin cup-voittajan Ac Academica de Coimbran.Kuopion kaupunginhallitus valitsi lounaspaikan perinteellisesti, koska lounas vanhainkodissa on halvempi kuin lounas linkkitornissa.