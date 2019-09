Historia

Asukkaat rakentavat vesi- ja viemäriverkostoa

Oulu, 10.9.1969 (JE)

Yksityisesti,

Tarva kokoomuksen ääntenkerääjäksi

Tarvakin

Helsinki saa kaksi uutta apulaiskaupunginjohtajaa

Helsingin

Sdp:n nuoret haluavat Leninin muistomerkin

Leninin

Delta-poikien suosio ei ole sammunut

Lähes

Aseita Ruotsin järvissä

Tukholma, 10. 9. (TT)

Vännern-järven

omatoimisesti ja hartiapankkilinjalla toteuttavat Oulun Kuivasjärven kaupunginosan asukkaat kunnallistekniikkaa.Haukiputaasta kahdeksan vuotta sitten Ouluun liitetty yhdyskunta on odottanut aikansa turhaan vesi- ja viemärijohtoja ja katuvalaistusta ja nyt ovat asukkaat ottaneet työrukkaset käsiinsä ja rakentavat omin voimin vesijohtoja omakotitaloihinsa.Katkerina, eivät kuitenkaan alistuneina kysyvät kuivajärveläiset, joita vaaliuurnilla käy yli 500 henkilöä, ”kuinka kaupungilla riittää rahaa rakentaa satama kuivalle maalle ja teatteritalo täytettävään mereen, vaan ei täyttämään kunnallisteknisiä velvoitteitaan laidoilla asuvia kohtaan”.Vesijohtojen saamisesta on Kuivasjärvellä ollut suurin huoli.Tänä syksynä asukkaat ryhtyivät tyhjiin rauenneisiin anomuksiin kyllästyneinä kaivamaan itse vesijohtoliittymiä yhdestä alueen vesipostista, paikallisittain ”tippulasta”.– –”Kuivasjärven kunnallistekniikan viivästyminen johtuu yksinomaan siitä, että alueelle ei ole vielä vahvistettua asemakaavaa ja haja-asutukseen eivät kaupungin velvoitteet luonnollisesti ulotu. Kadut, mitkä alueella ovat, ovat syntyneet kuin muurahaisten kulkuväylät itsekseen luontaista tietä”, sanoi toimistoinsinööri Juhani Herva Oulun kaupungin rakennustoimistosta.on saatu ääntenkerääjäksi kokoomuksen listalle Helsingissä ensi eduskuntavaaleissa.Tieto on päässyt vuotamaan julkisuuteen suunniteltua aikaisemmin, mutta Niilo Tarvajärvi vahvistaa oman ehdokkuutensa.Helsingin alustavalle listalle on nykyinen kansanedustaja Margit Borg-Sundman päässyt vasta toiseksi varamieheksi.Helsingissä asettuu kokoomuksen ehdokkaaksi myös puoluesihteeri Harri Holkeri.Kokoomuksen nuoren siiven ehdokkaana on Ylioppilaslehden päätoimittaja Yrjö Larmola.Yleisradion entinen Lontoon kirjeenvaihtaja Pertti Salolainen, joka on nykyisin Suomen työnantajain keskusliiton tiedotuspäällikkö, on myös kokoomuksen ehdokkaana Helsingissä.kaupunginjohtajiston määrää on suunniteltu lisättäväksi kahdella, ja saattaa olla, että kysymykseen tulee jopa kolme uutta apulaiskaupunginjohtajan virkaa.Nämä uudet paikat jakaa todennäköisesti kokoomus ja Skdl.Kyseessä olisivat ainakin liikennetoimen johtajan virka ja mahdollisesti myös toisen opetustoimen johtajan ja rahatoimen johtajan virka.Uusi ”kasvo” tulee kaupungin johtajistoon myös sen jälkeen, kun nykyinen henkilöasioita ja sosiaalitointa johtava apulaiskaupunginjohtaja Pentti Kalaja siirtyy eläkkeelle.muistomerkin pystyttämistä jo ensi vuonna esittää Sosialidemokraattisen nuorison keskusliitto.Liitto lähetti asiasta kirjelmän valtioneuvostolle keskiviikkona.Liiton mielestä muistomerkki olisi pystytettävä Leninin syntymän 100-vuotisjuhlallisuuksien yhteydessä.20 vuotta on kulunut amerikkalaisen The Delta Rhythm Boys -yhtyeen ensi vierailusta Suomeen.1950-luvun yleisöä miellytti tummien laulajapoikien hienostunut tyyli ja aito musikaalisuus.Samanlaisen lämpimän vastaanoton saivat nyttemmin kokonaan eurooppalaistuneet laulajat jälleen kokea esiintyessään ensi-illassaan Kalastajatorpan syyskuun yöohjelmassa.Yhtyettä johtaa edelleen Tule illalla -sovituksestaan Suomessa mainetta niittänyt basso Lee Gaines.Hänen lisäkseen alkuperäisestä yhtyeestä on jäljellä vain toinen tenori Traverse Crawford.1960-luvun alkupuolelta lähtien on 1. tenorina laulanut Herb Coleman ja baritonina Hugh Bryant – kummatkin oivallisia esiintyjiä, jotka ovat pystyneet täysin sopeutumaan Delta-poikien alunperin muotoilemille ja edelleen jatkamille laulunlinjoille.Pianistina ja sovittajana on nykyään Billy Moore jr.pohjassa on 3 900 tonnia pommeja, kranaatteja, miinoja ja muita ammuksia, ja yhteensä on Ruotsin sisäjärviin upotettu lähes 350 000 erilaista ammusta, ilmenee puolustuslaitoksen laatimasta katsauksesta.Eräässä hylätyssä kaivoksessa Bergslagenissa on 902 tonnia kelvottomaksi julistettua sotamateriaalia, mm. 177 tonnia räjähdysaineita ja 7 tonnia 21 senttimetrin tykinammuksia, kertoo Dagens Nyheter keskiviikkona.