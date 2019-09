Historia

Suomalaista tyyliä englantilaiseen makuun

HS 12.9.1969

Muurola, Pamilo ja Uva sissitukikohdiksi

Juntta läsnä kaikkialla

Ateena, 11.9. (Kari Kallio)

Miss Skandinavia valitaan 4. 10. Turun linnassa

Suomen ensimmäinen tekopohjavesilaitos tulee Lappeenrantaan

Lappeenranta, 11. 9. (EK)

Pulut töihin

vaatetusteollisuus on uskaltanut olla siinä määrin nuorekkaan ennakkoluulotonta, että se on saavuttanut merkittävää menestystä Iso-Britannian markkinoilla”, kertoi Lontoon suurlähetystömme kaupallisen osaston sihteeri Heikki Laukkanen.Ennen muuta ovat vapaa-ajan pukimemme pop-muotia vanhoilliseksi väitetyssä saarivaltakunnassa.”Hyppyhaalarit” ja ”vaparit” kuuluvat nyt myös nuorekkaan Jimin ja Tomin vaatevarastoon, naisväki sen sijaan suhtautuu vielä hieman pidättyvämmin viikinkien uuteen tuloon.Kun miehet ostivat tämän vuoden ensimmäisten kuuden kuukauden aikana suomalaisvaatteita 5,1 mmk:lla, ottivat naiset käsilaukustaan puntia samaan tarkoitukseen vain 1,9 mmk:n arvosta.Suurin brittiläismenestys on tapahtunut anorakkien kohdalla, jotka on todettu erittäin käyttökelpoisiksi ulkoilupukineiksi niin vuorilla kuin vesilläkin.”huippusalaisen” vaikkakin vanhentuneen suunnitelman mukaan Suomeen perustettaisiin ”vihreiden barettien” johtamat sissitukikohdat Uvalle, Pamiloon ja Muurolaan, jos itäblokin sotavoimat miehittäisivät Keski-Euroopan.Näin kertoo iltapäivälehti Nya Pressen torstaina julkaisemassaan jutussa.Tiedot perustuvat aineistoon, jota nimettömät lähettäjät ovat lähes kahden vuoden ajan tarjonneet julkaistavaksi Länsi-Euroopassa.Saksalainen aikakauslehti Der Spiegel on aikaisemmin kertonut, että salaisen suunnitelman kavalsi v. 1965 neuvostoliittolaisille amerikkalaisten oma kuriiri, joka nyt istuu Pennsylvaniassa 25 vuoden kuritushuonetuomiotaan.Neuvostoliittolaiset antoivat suunnitelmat julki vuoden 1967 lopulla saadakseen Länsi-Euroopassa aikaan amerikkalaisvastaisia mielenosoituksia, Spiegel kertoo.Ensimmäisenä ”tarttui koukkuun” italialainen lehti Paese Sera viime vuoden tammikuussa.Helsingissä on viime päivinä tarjonnut ”huippusalaista” suunnitelmaa suomalainen nainen, joka sai sen saksalaiselta tuttavaltaan.Tuttava oli sitä mieltä, että asia ansaitsisi julkisuutta enemmän myös Suomessa.ei näe, ei kuule, mutta sen tuntee koko ajan ympärillään.Se on everstien ote Ateenasta ja koko Kreikasta.Se on hajanaisia pommiräjäytyksiä lukuunottamatta tehnyt maasta rauhallisen ja turvallisen turistimaan.Näin väittävät matkatoimistovirkailijat, ja heidän väitteensä on tavoittanut ainakin lukuisat amerikkalaiset, ranskalaiset ja saksalaiset turistit.Kukaan ei pui nyrkkiään eikä manaile ääneen, vaikka hän lähestyessään vihreällä valolla risteystä joutuu äkkiä painamaan jarrut pohjaan.Oikealta on nimittäin tulossa musta hallituksen auto, jolle poliisi avaa liikenteen vaikka punaista valoa päin.Kreikka elää diktatuurin alaisena– –Kaikki viittaa siihen, että everstit ovat tulleet jäädäkseen, ja vielä hyvin pitkäksi aikaa.Pääministeriksi nimittäytynyt Giorgios Papadopoulos on toiminut järjestelmällisesti valtansa pönkittämiseksi.Hänestä on kahdessa vuodessa kehittynyt juntan sisärenkaan nyökkäillessä myöntyväisesti maan diktaattori.400 vuotta ajassa taaksepäin hypätään tänä syksynä Miss Skandinavia -kilpailuissa, joiden tapahtumapaikkana on nyt Turun linna.Toimituspäällikkö Tauno Äijälä totesi Mainos-TV:n viihdeohjelmien pyrkivän olemaan yleisradion viihdeohjelmiston tasapainottajana.Hän kertoi Mainos-TV:n pyrkivän eritoten maaseudun esiintyjien aktivoimiseen.Syksyn päätapahtumia on Mainos-TV:n ohjelmassa skandinaavisen naiskauneuden ratkaisemisen ohella ”Syksyn sävel” -kilpailu, jossa on 39 sävelmästä valittu kymmenen parasta loppukilpailuun.– –Muita Mainos-TV:n syksyn ohjelmia ovat edelleen jatkuvat ”Kivikasvojen” show-ohjelmat, vanhemmille katselijoille tarkoitettu ohjelma ”Hei Humppaa” ja teatterin kuulumisia esittelevä ”Kääntöpiiri”-ohjelma.Myös kilpailut, visailut ja televisioleikit pyrkivät olemaan mahdollisimman mukavia ajantappamisohjelmia, kertoi toimituspäällikkö Äijälä.ensimmäinen tekopohjavesilaitos on valmistumassa Lappeenrantaan.Sen toiminta perustuu järviveden imeyttämiseen soraharjuun, jolloin vesi sorakerrosten läpi kulkiessaan suodattuu pohjaveden kaltaiseksi.Laitoksen rakentaa Paraisten Kalkki Oy, joka saa sen avulla teollisuuslaitostensa ja asuntoalueittensa tarvitseman käyttöveden.”Tällaisten laitosten rakentaminen on meillä varsin uutta, mutta Ruotsissa niitä on jo huomattavan runsaasti, mm. monet kaupungit hoitavat vedenhankintansa tekopohjavesilaitosten avulla”, kertoi dipl.ins. Osmo Heinonen Paraisten Kalkki Oy:stä.tunnetaan parhaiten leivänmurusten kerjääjinä ja kuvapatsaiden likaajina, mutta Neuvostoliitossa kyyhkysestä on tulossa osa proletariaattia.Muuan moskovalainen tiedemiesryhmä ehdotti äskettäin, että kyyhkyset, joihin usein suhtaudutaan hieman karsaasti, työllistetään.Niiden työpaikaksi on valittu suurten tehtaiden liukuhihnat, joiden ääressä ne voivat toimia tarkkailijoina.Siten ne voivat vapauttaa tuhansia työläisiä tuottavampaan toimeen.Suosittu tiedelehti ”Tieto on valtaa” kirjoitti äskettäin, että kyyhkysiä on kokeiltu eräässä suuressa moskovalaisessa tehtaassa.Kokeet ovat osoittaneet, että kyyhkyset voivat menestyksellisesti toimia ihmisten rinnalla tarkistamassa liukunauhalla kulkevia koneiden osia.Itse asiassa kyyhkyset ovat parempia kuin ihmiset.”Kyyhkyset ovat halpaa työvoimaa ja niiden vaatimukset ovat olemattomia. Uusi työläiskyyhkynen voidaan kasvattaa tehtäväänsä kolmessa tai neljässä päivässä ja parin viikon jälkeen se on asiantuntija omalla alallaan”, lehti kirjoitti.Kyyhkysen näkö on tarkempi kuin ihmisen ja siten se voi havaita koneiden osissa pienempiä vikoja kuin ihminen.