Historia

Williams kotiin erikoiskoneella – FBI vastassa kentällä

Lontoo, 12.9.1969 (Reuter)

Amerikkalainen

Talouselämän laskukausi voi alkaa jo ensi vuonna

Noususuhdanteen

Pravdan tuomio kokoomukselle

Pravda

Kylmätilojen myynti kasvanut

Kylmätilojen

Kalakauppiasliitto haluaa tukkukauppiaat pois torilta

Helsingin

, mustan vallan johtajiin lukeutuva Robert Williams nosti kätensä nyrkkitervehdykseen astuessaan maolaisasussaan Trans World Airlinesin yksinomaan häntä, hänen asianajajaansa ja turvallisuusmiestä varten varattuun lentokoneeseen.Williams lennätettiin perjantaina Detroitiin sen jälkeen kun hänet oli pidätetty ei-toivottuna vieraana Lontoossa.Heti kun Williams oli saapunut Detroitin lentokentälle, F.B.I:n turvallisuusmiehet pidättivät hänet.Yhdysvaltain hallitus pyysi TWA:ta järjestämään erikoislennon, jotta kahdeksan vuotta sitten maanpakoon lähtenyt Williams saataisiin Detroitiin. Williamsia odottaa siellä syyte kahden ihmisen kidnappaamisesta.Kahdeksan maanpakolaisvuotensa aikana Williams on asunut Kiinassa, Kuubassa ja viimeksi Egyptissä, mistä hän vapaaehtoisesti halusi palata Yhdysvaltoihin.Matkalla Kairosta Detroitiin hänen oli tarkoitus vaihtaa konetta Lontoossa. TWA kieltäytyi kuitenkin ottamasta häntä matkustajiensa joukkoon peläten, että kone kaapattaisiin Kuubaan tai että sen lähtöä häirittäisiin mielenosoituksin.taittumista jo ensi vuoden alussa ja sitä seuraavaa suhdannelaskua vuoden loppupuolella pidetään mahdollisena hallituksen tulo- ja menoarvion yhteydessä julkaistussa taloudellisessa katsauksessa.Vakautussopimuksen ansiosta maamme kilpailukyky säilyy arvion mukaan silti tyydyttävänä ja tuottavuuden kasvukin ennustetaan lähes tämän vuoden kuuden prosentin suuruiseksi.Työllisyyden uskotaan edelleen parantuvan, mutta lähinnä etelä- ja keskiosissa maata.Maatalous supistuu jonkin verran ja erityisesti maidon osalta, mutta metsätalous kasvaa tosin hidastuvasti.Tehdasteollisuus kehittyy parhaiten ja sen oletetaan olevan noin 10 prosenttia korkeampi kuin tänä vuonna. Ulkomaankaupan tuontivoittoisuus on todennäköistä.arvosteli kokoomuksen nuorten liittoa ja kokoomuksen johtoa perjantaina ankarasti.Neuvostoliiton kommunistisen puolueen päälehti tuomitsi kokoomuksen nuorten liiton, koska se ei osallistunut äskettäin Helsingissä järjestettyyn Vietnamin solidaarisuuskokoukseen.Kokoomuksen johtoa ja kokoomuslaista Savo -lehteä syytettiin kokoomusnuorten toimien hyväksymisestä.Pravda hyökkäsi Suomen kokoomuspuoluetta vastaan mainiten, ettei sen tuki puolueen nuorisojärjestölle ja Savo-lehdelle ole sopusoinnussa niiden vakuutusten kanssa, joiden mukaan kokoomuspuolue kannattaa Suomen ulkopolitiikkaa.myynti on kasvanut huomattavasti 10–15 viime vuoden aikana. Vuonna 1954 oli jääkaappeja alle 15 000 suomalaisissa talouksissa ja nyt niitä on noin 74 000.Pakastimia oli vuonna 1958 noin 30 ja vuonna 1967 noin 10 000 ja tämän vuoden aikana on pakastimien määrä ylittänyt 50 000.Kuitenkin Suomessa on pakastin vasta 5 prosentilla talouksista, kun Ruotsissa pakastimia on lähes joka toisessa perheessä.kalatukkutorilla sujui kaupanteko perjantaiaamuna normaalisti huolimatta edellisen päivän lohikiistasta.Lohta oli tarjolla vähän, koska Maarianhaminasta ei lasti ollut ehtinyt saapua. Tukkuhinta oli 13 markkaa.Vähittäismyynnissä Kauppatorilla oli tilanne sama kuin torstaina: ainakin yhdeltä tukkukauppiaalta lohta sai kilon 11 markalla. – –”Me olemme vähittäiskauppiaitten puolella tässä asiassa, kysymyshän on heidän leivästään. Mielestäni heidän tulisi kääntyä kaupungin puoleen ja vaatia sitä kieltämään tukkukauppiaita myymästä torilla vähittäin. Sitäpaitsi jos hinnat alenevat, se tuntuu kalastajissa asti”, sanoo kalakauppiasliiton puheenjohtaja V. Auvinen.Liittoon kuuluu sekä tukkukauppiaita että vähittäiskauppiaita.