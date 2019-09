Historia

Itä-Saksan lipusta jo kiistaa Ateenassa

Ateena, 14. 9.1969 (AP)

Itä-Saksan

Leo Kinnusen ajo täydellistä riemukulkua

Anderstorp, 14. 9. (Heikki Parkkonen)

Leo Kinnunen

EEC menettää ystäviä

Lontoolaislehti

Sakko ennenkaikkea

Stanley Lucasin

joukkue uhkasi sunnuntaina poistua yleisurheilun EM-kisoista Ateenasta, jollei maan lippua nosteta salkoon Karaiskakis-stadionilla. Itäsaksalaiset kävivät lauantaina stadionilla, ja totesivat maansa lipun puuttuvan.”Tämä on hyvin vakava asia ja olemme esittäneet painavan vastalauseen järjestelykomitealle”, sanoi Itä-Saksan joukkueen johtaja H. Cgerwinski. ”Lähdemme ellei maamme lippua nosteta salkoon.”Järjestelykomitean edustaja ilmoitti puolestaan neljän lippusalon puuttuvan yhä stadionilta ja lisäsi, ettei Itä-Saksan lippua ”ole vielä saatu paikalle”.”Tässä ei ole mitään ongelmaa eikä protestilla ole perustetta”, edustaja jatkoi. Hän sanoi lipun olevan salossa ennen kisojen alkua tiistaina. Itä-Saksan protesti oli jo toinen isku järjestäjille kahden päivän aikana. Lauantaina maanalaiset vastarintajärjestöt uhkasivat häiritä kisoja ”epämiellyttävillä toimilla” – luultavasti pommeilla – stadionilla.Stadionia vartioidaan jo tarkasti. Siviili- ja univormupukuiset poliisit tarkastavat huolellisesti jokaisen tulijan luvat.teki sen tavalla, jota tuskin kukaan olisi uskaltanut odottaa. Nordic-Challenge cupin yleisvoitto, 100 000 markan palkkiosumma ja Anderstorpin radan uskomattoman raju kierrosennätys 1.31,3 (158,4 km/t) tulivat sellaisen ilotulituksen jälkeen, joka polvisti joka ainoan muun radalla olleen kilpailijan ja lähes 40 000 ruotsalaista katsomossa. Leo Kinnusen, 26, ajopäivä oli täyttä riemukulkua lähdöstä maaliin.Sunday Times sanoi pääkirjoituksessaan sunnuntaina yhteismarkkinoista: ”Englannissa mielipide on kääntymässä Eurooppaa vastaan. Yhteismarkkinat menettää ystäviä nopeasti Englannin kaikkien poliittisten puolueiden, liikemiesten ja tavallisten kansalaisten, keskuudessa.””EEC:n vastustajilla on eräitä järkisyitä puolellaan. Yhteismarkkinoiden elintarvikepolitiikka on epäonnistunut Italia on poliittisesti epävakaa. Ranska on jääräpäinen. Valuutta-asioista kukaan ei voi olla täysin varma.”Lehti totesi Englannin kuitenkin olevan teollisuusmaa, jolla ei ole muita laajoja markkinoita kuin Eurooppa Yhdysvaltoja lukuunottamatta. Englannin on päästävä mukaan päättämään sitä koskevista talousasioista lehden mielestä.auto jäi äskettäin Manchesterissa raskaan metallisen rakennustelineen alle murskaantuen täysin. Auton ääressä oli juuri sillä hetkellä poliisi, joka oli kiinnittämässä sakkolappua Lucasin auton tuulilasiin. Hän huomasi kaatuvan telineen ajoissa ja ehti hypätä syrjään sakkolappu kädessään.Myöhemmin hän ilmoitti, että pysäköintisakko lähetetään Lucasille postitse, koska hän ei voinut kiinnittää lappua auton tuulilasiin. (UPI)HS