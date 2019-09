Historia

Melu repii korvia Esplanadilla

HS 16.9.1969

Ilmavasaran

Ohjelmaneuvosto ruotii listaa

Lista

Hair kävi Helsingissä

Tampereen

Sorsa ja Tuomioja piirin ääniharavina

Uudet

Zürich sallii naisäänestyksen

Zürich, 15. 9. (Reuter)

Zürichin

BOAC pakotettiin keskeyttämään tietokonetreffit

Lontoo, 15. 9. (Olli Kivinen)

Kilpailu

Rudolf Hess lensi suoraan Ian Flemingin lankaan

Lontoo, 15.9. (UPI)

Mies,

Hämärä sukellusvene pysytteli piilossa

Tukholman

Suhde pieneni vedonlyönnissä Loch Nessin merihirviöstä

Inverness, Skotlanti, 15. 9. (AP)

Englantilaiset

korvia huumaava melu on ollut hallitseva ääni muutamia päiviä Esplanadilla.Se kohoaa reilusti yli liikenteen pauhun, vilkkaimpanakin liikenteen aikana.Silloin kun vasara jyrisee kovimmillaan, ohikulkevat ihmiset sulkevat korvansa käsillään.Ilme kasvoilla muuttuu kärsiväksi.Eniten melu koettelee Pohj. Esplanadin ja Mikonkadun kulmauksessa olevassa talossa työskenteleviä.Talossa on liikkeitä ja konttoreita.”Aivan hirveää, asiakkaille saa huutaa ja samoin asiakkaiden on huudettava saadakseen asiansa selvitetyksi”, huusi korvaan lehtitoimistoapulainen Pirkko-Liisa Päiväläinen.– –Kiusaantuneille talossa työskenteleville lohdutukseksi kertoi dipl. insinööri R. Wikström, että työ on lyhytaikainen.”Täällä tehdään pohjakallion tutkimusta ja kun työ on tehty, siirrytään taas muualle. Suomessa ei tällaisille koneille ole mitään määräyksiä äänenvaimentimista, mutta kyllä sellaisiin pyritään.”on joutunut itse listalle.Radion suomenkielisessä ohjelmaneuvostossa on esitetty arvostelua, jonka mukaan Lista-ohjelma vaikuttaa kansan musiikkimakuun yhdensuuntaistavasti.Ohjelmaneuvosto on pyytänyt radion kevyenmusiikin osastolta lausunnon ja lista otettaneen neuvoston käsittelyyn seuraavassa kokouksessa parin viikon kuluttua.”Arvostelun perustana on ollut, että lista yhdenmukaistaa musiikkimakua, eikä anna oikeata kuvaa Suomen kansan todellisesta musiikkimausta”, kertoi kevyenmusiikin osastopäällikkö Erkki Melakoski.Hän sanoi kritiikin ”nousseen ainakin osittain turhautumista. Eräät suunnat eivät ole saaneet levyjään listalle. Se on pakottanut heidät etsimään tähän syitä ja nämä syyt ovat sitten löytyneet listan toimituksellisesta kaavasta.”Teatterikesässä ensi-iltansa saanut Popteatterin railakas esitys hippihiuksista vieraili sunnuntaina Helsingissä.Reijo Paukun ohjaamasta Hairista tuli menestys myös Helsingin Kaupunginteatterin suurella näyttämöllä – molemmat esitykset olivat viimeistä sijaa myöten loppuunmyydyt.Hippien riehaa olivat katsomassa myös tasavallan presidentti ja rouva Kekkonen.miehet voittivat kaksi ensimmäistä sijaa Sdp:n puolueäänestyksessä ensi maaliskuun eduskuntavaalien ehdokaspaikoista.Eniten ääniä keräsi puoluesihteeri Kalevi Sorsa (432) ja toiseksi eniten kaupunginvaltuutettu Erkki Tuomioja (398).kaupunki ja kymmenen muuta kuntaa myönsivät naispuolisille asukkailleen äänioikeuden kunnallisissa vaaleissa.Kuitenkin on edelleen voimassa periaate, että ainoastaan miehet saavat äänestää valtiollisissa vaaleissa.Samaan aikaan Schaffhausenin Kantonissa miehet äänestivät kumoon esityksen naisten tasa-arvoisuudesta äänioikeutettuina.– –Ainoastaan viidessä Sveitsin 25 kantonista on naisilla äänioikeus kunnallisvaaleissa.Vuonna 1959 toimeenpannussa kansanäänestyksessä hylättiin ehdotus äänioikeuden myöntämisestä naisille ylivoimaisella enemmistöllä.Pohjois-Atlantin lentomatkustajista on kovaa leikkiä, mutta brittien kansallistettu BOAC joutui maanantaina luopumaan uusimmasta myyntivaltistaan – yleinen mielipide vanhoillisella saarella ei suhtautunut suopeasti ”tietokonetreffeihin”, joita BOAC lupasi järjestää varakkaille amerikkalaisille asiakkailleen.Naimattomille tarjottiin kahden viikon ”kauniit naimattomat” -nimisiä matkoja svengaavaan Lontooseen noin 1500 markalla.Matkoihin piti sisältyä kolme kohtaamista toisen sukupuolen edustajain kanssa erilaisissa tanssipaikoissa.Yksityiskohdista ja sopivien partnereiden hausta huolehti englantilainen tietokonetapaamisiin erikoistunut yritys.Pari kansanedustajaa ja koko lehdistö oli kuitenkin varsin selvästi sitä mieltä, ettei kansallistetun BOAC:n pidä ryhtyä ansaitsemaan varoja tyttöjenvälityksellä.Nimi ”puputyttölentoyhtiö” putkahti esiin kuumentuneen keskustelun aikana, mutta Playboy-kerho nosti metakan pakottaen asianomaiset toteamaan julkisesti, että varsinaiset puputyttö-kerhot ”ovat tunnettuja korkeasta moraalistaan” – kerhon edustaja ei halunnut sanoa mitään BOAC:n moraalista.Aluksi BOAC totesi kylmästi, ettei sille kuulu lainkaan mitä tietokoneen yhteensaattamat ”kauniit naimattomat” puuhaavat keskenään.Muutaman päivän lehtikohu johti kuitenkin nopeaan perääntymiseen.joka loi James Bondin, suunnitteli juonen, joka sai Rudolf Hessin lentämään Englantiin toisen maailmansodan aikana ja antautumaan liittoutuneille, kertoo piakkoin ilmestyvä Englannin salaisen palvelun historiikki.Kirjoittaja Richard Deacon sanoo, että Ian Fleming, kuulun 007:n luoja, suunnitteli juonen palvellessaan sodan aikana laivaston tiedustelujoukoissa.Koko maailma – mukaanlukien Adolf Hitler – hämmästyi, kun Natsi-Saksan toinen mies toukokuun 10. 1941 varasti Messerschmidt 109:n ja lensi Englantiin, jonne hyppäsi laskuvarjolla ja sanoi tulleensa tekemään rauhan Englannin ja Saksan välille.Deaconin mukaan Flemingin astrologian tuntemus sai Hessin tekemään näin.Jopa natsipiireissäkin Hessiä pidettiin ”omituisena”.Eräät hänen apulaisistaan sanoivat, että hän piti vuoteensa ympärillä sähkölankoja estääkseen ”pahojen henkien” pääsyn kimppuunsa.saaristossa viikonlopulla nähty ja suuretsinnässä pakoon päässyt salaperäinen sukellusvene on ruotsalaisten asiantuntijoiden mukaan luultavasti sama, minkä rahtialus Alli havaitsi Selkämerellä sunnuntaiaamuna.Viimeinen havainto tehtiin Suomen aluevesirajan ulkopuolella Isokarista länteen.Merivartioston alukset eivät nähneet alusta maanantaina Suomen aluevesillä eikä lentotiedusteluun päästy huonon sään takia.ovat niin runsaslukuisesti lyöneet vetoa Loch Nessin hirviön olemassaolon puolesta, että Englannin suurimpiin lukeutuvan vedonlyöntiyhtiön Ladbroken on ollut pakko pienentää vedonlyöntisuhdetta aikaisemmasta 10:1 suhteesta 6:1:een.”Jos hirviö todellakin on olemassa, me menetämme jo tällä hetkellä 84.000 dollaria. Jos emme olisi pienentäneet vedonlyöntisuhdetta, se olisi saattanut merkitä meille jopa miljoonan dollarin tai enemmänkin menetystä", kertoi Ladbroken edustaja.– –Vedonlyönnin kohteeksi on määritelty "otus, joka on ainakin yhdeksän metriä pitkä ja joka on tunnistettava ennen tammikuun 1. päivää 1970."