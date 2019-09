Historia

L-Saksan poistuminen ainutlaatuinen tapaus

Ateena, 16.9.1969 (UPI)

Länsi-Saksan

Pidätetty ei tunnusta murtoa pääministerin asuntoon

Paciuksenkadun

Hissit, vaatteet ja uistimet palkittiin

Hissien

Sampo-Tarmosta maan suurin vakuutusyhtiö

Suomen

Pulipäät tulevat

Muodinmukaiset

Megatonnin pommikoe

Las Vegas, Nevada, 16.9. (AP)

Lähes

yleisurheilujoukkueen päätös poistua vastoin joukkueen johdon tahtoa Ateenan Euroopanmestaruuskisoista on ainutlaatuinen tapaus mestaruuskilpailujen historiassa.Joukkue osallistui avajaismarssiin, mutta kilpailujen alkaessa yksikään edustaja ei ilmestynyt radalle vastalauseeksi kansainvälisen yleisurheiluliiton päätökselle kieltää juoksija Jürgen Mayn osallistuminen kisoihin.Länsi-Saksan joukkueen urheilijat tekivät päätöksen poisjäämisestä 50 minuuttia kestäneen kokouksen jälkeen vain pari tuntia ennen avajaisia. – –Aiemmin päivällä 7-miehinen länsisaksalaislähetystö epäonnistui yrityksessään saada kansainvälisen yleisurheiluliiton (IAAF) presidentti Exeterin markiisi peruuttamaan Mayn poissulkeminen.Lähetystöllä oli kahden tunnin keskustelu markiisin kanssa. Tämä kuitenkin viittasi IAAF:n sääntöjen 12. artiklaan, jonka mukaan kansallisuutta vaihtaneen urheilijan on asuttava kolme vuotta uudessa kotimaassaan ennenkuin voi edustaa sitä.May loikkasi Itä-Saksasta kesäkuussa 1967 ja on asunut siis vain kaksi vuotta ja kolme kuukautta Länsi-Saksassa.metsiköstä pidätetyn sekatyömiehen epäillään osallistuneen pöytähopea- ja olutvarkauteen pääministeri Mauno Koiviston virka-asunnossa Kesärannassa tiistain vastaisena yönä.Mies kuitenkin kiistää syyllisyytensä. Toinen kuulusteltavana ollut mies on päästetty vapaaksi.Anastetusta tavarasta on kateissa vielä kahdeksan tusinaa hopealusikoita.Varkaat veivät astiakaapista useiden tuhansien markkojen arvosta lusikoita, kynttilänjalkoja ja tarjottimia, joista kuitenkin suurin osa löytyi lähimaastosta. – –Pääministeri ei asu virka-asunnossaan, joten 12 huoneen talossa oleskelee vakituisesti vain taloudenhoitaja Tuomainen. Talonmies asuu päärakennuksesta 50 metrin päässä sijaitsevassa talossa.”Herätessäni yöllä luulin ensin, että pääministeri on tullut käymään ja kolistelee kaljapulloja. Kun huoneeni ovi avattiin, aloin jo epäillä, että jotakin omituista on tapahtumassa.Nähtyäni rikkinäisen ikkunan en enää uskaltanut mennä pitemmälle, vaan soitin talonmiehelle ja poliisille”, kertoo Tuomainen., vaatteiden ja uistinten vienti katsottiin tänä vuonna tasavallan presidentin vientipalkinnon arvoisiksi.Palkinnon saivat Kone Osakeyhtiö, Lassila & Tikanoja-yhtymä sekä Rapala-uistimia valmistava Lauri Rapala ja pojat.Presidentti Urho Kekkonen ojensi tunnustusplakaatit saajille Suomalaisen Työn Viikon pääjuhlassa Helsingissä yliopiston juhlasalissa tiistaina.suurin vakuutusyhtiö syntyy ensi torstaina, mikäli vakuutusyhtiö Sampon ja vakuutusyhtiö Tarmon hallintoneuvostot hyväksyvät näiden yhtiöiden yhdistämissuunnitelmat.Uuden Sampo-Tarmo -nimisen yhtiön pääkonttori tulisi Turkuun ja Tarmon nykyisestä pääkonttorista tulisi aluekonttori Helsinkiin.Sampo-Tarmo olisi yhdessä maan suurin vakuutusyhtiö, sillä niiden yhteinen vakuutuskanta olisi suurempi kuin tämän hetken suurimman, vakuutusyhtiö Pohjolan.Yhdistämissuunnitelma oli vielä maanantaina suuri salaisuus ja Tarmon johto kielsi jyrkästi kaikki fuusiosuunnitelmat.modsit, nahkatakkiset rockersit ja liehuvahiuksiset hippiet alkavat olla historiaa Lontoossa. Niiden tilalle on nousemassa uusi paljaspäiden eli peanutsien sukupolvi.Heidän tuntomerkkinään ovat t-malliset paidat, tiukat farmarit, teräsvahvisteiset armeijan kengät ja lähes puliksi ajeltu pää.Useimmat näistä nuorista ovat töissä päivisin ja pukeutuvat sotisopaansa vasta illalla.”Me emme pyri aiheuttamaan harmia muiden lailla. Hipit haluavat vain laiskotella, mutta se ei sovi meille”, sanoi oikeaoppinen peanut.miljoonan tonnin eli megatonnin vetypommi, jota luonnehdittiin ”erittäin tärkeäksi Yhdysvaltain kansalliselle turvallisuudelle” räjäytettiin tiistaina maan alla Nevadan autiomaassa.Räjäytystä noin 20 kilometrin päästä televisiosta seuranneet lehtimiehet havaitsivat maan tärähtävän noin viiden metrin korkeuteen, pölyä ja kiviä lensi ilmaan ja neljän kilometrin päässä oleva televisiokamera hypähti paikaltaan.Atomienergiakomission edustaja ilmoitti, ettei räjähdyksessä päässyt ilmakehään radioaktiivista säteilyä.HS