Opposition pommit piilossa Ateenassa

Ateena, 17.9.1969 (Kari Kallio)

Alko korottaa viinan hintaa

Alkon

Koululaisen kynänteroitin liian kallis Helsingille

Helsingin

Poliisi juoksi ja autot peruuttivat

Jalankulkijat

Pieksämäki ei ole kulttuuriton kaupunki

Pieksämäki, 17. 9. (SM)

Pieksämäen

Puoliaika – Jatkoajan jälkeläinen

TV 1:n

Lampaankasvatus on uudelleen elpymässä

Hausjärvi, syyskuussa (JM)

Lampaankasvatus

Tulli vei Gromykon lahjapullon

Prestwick 17. 9. (UPI)

Neuvostoliiton

yleisurheilumestaruuskilpailujen avajaisissa ei tiistaina räjäytetty yhtään opposition pommia.Niille, jotka olivat varmoja mielenosoituksista, niin kreikkalaisille kuin tänne räjähdyksiä katsomaan tulleille tarkkailijoille, se oli tiistain suuri epäuutinen.– –Pommiaallon ollessa kuumimmillaan ja maanalaisten järjestöjen uhkaillessa EM-kisoja ja sinne saapuvia ulkomaisia osanottajia mielenosoituksillaan ilmoitti juntta ryhtyvänsä ankariin rangaistustoimiin kaikkia pommin räjäyttäjiä vastaan.Jokaista EM-kisojen häiritsijää luvattiin rangaista armotta.Itse räjäytyksistä hallituksen lehdet eivät kertoneet muuta kuin viitaten lyhyesti sattumalta räjähtäneisiin ilotulitusaineisiin.hallintoneuvosto päätti keskiviikkona korottaa alkoholijuomien hintoja ensi vuoden alusta keskimäärin 12 prosentilla. Yksityiskohtaiset vähittäismyyntihinnat määrätään nyt tehdyn päätöksen mukaan myöhemmin. Samoin anniskeluhinnoista päätetään erikseen.Hallintoneuvoston päätös oli Alkon johtokunnan esityksen mukainen.Hinnankorotus on jo aikaisemmin hyväksytty vakautusneuvotteluissa ja hallitus on ottanut sen huomioon ensi vuoden budjettiesityksessä.kaupungin koulubudjetti on niin tiukka, ettei kaikkia opetusvälineitä voida kaupungin puolesta kustantaa. Tolarin kansakoulussa on ensiluokkalaisten vanhemmilta tiedusteltu, suostuvatko he kustantamaan äidinkielen työkirjan.Lapsia pyydetään tuomaan kouluun myös oma kynänteroitin, koska kaupunki ei niitäkään kustanna.– –Johtaja Sarparanta sanoo, että kaikki johtuu kaupungin niukasta budjetista.Kynänteroittimetkin pyyhitään joka vuosi pois toivomuslistalta. Yhteiset kynänteroittimet ovat aina epäkunnossa.etsivät onnettomina tietään kiviröykkiöiden ja autojonojen välissä Helsingin rautatientorilla eilen, uusien liikennejärjestelyjen ensimmäisenä päivänä.Poliisit ohjasivat liikennettä, mutta silti joutuivat useat autot peruuttamaan Kaisaniemenkadulla ja torilla väärälle tielle eksyttyään.Liikenne sujui vielä kankeasti Kaisaniemenkadun ja Vuorikadun kulmassa. Hakaniemen suunnasta tuleva liikenne ohjattiin aamusta alkaen Vilhonkatua torille. Kaisaniemenkatu on nyt osittain yksisuuntainen.Useat autoilijat joutuivat vielä peruuttamaan Vilhonkadulle, kun uusi liikennemerkki ja poliisin ohjaus oli jäänyt huomaamatta.kaupunginhallitus on antanut kaupunkisuunnittelutoimikunnan tehtäväksi valmistella kulttuurilautakunnan perustamista ja johtosääntöä.Myöhemmin laaditaan kaupungin kulttuuriohjelma. Pieksämäellä ei hyväksytä kaupungissa usein esitettyä määritelmää kulttuuriton kaupunki.Kaupunginhallitukselle jätetyssä kulttuurilautakunnan perustamista koskeneessa esityksessä todetaan, että Pieksämäellä on nyt varsin monipuolista kulttuuritoimintaa, joten lähinnä ulkopuolisten esittämä väite kulttuuriköyhyydestä ei pidä paikkaansa.alkaneen syyskauden viihdeuutuus ”Puoliaika” on varsinaisesti lauantaiohjelma, mutta sellaisena sikäli erikoinen, että alkupuoli ohjelmasta lähetetään jo torstaina.Torstain ohjelma on tunnin mittainen, ja se pyritään saamaan luonteeltaan ärsyttäväksi ja haastavaksi. Yritetään aktivoida ihmiset seuraamaan lauantai-illan ohjelmaa, joka on useilta osin suoranaista jatkoa torstain ohjelmalle.”Puoliaika” lähetetään kerran kuukaudessa, torstain lähetys alkaa klo 19.30 ja lauantain myöhäisuutisten jälkeen sekä jatkuu niin pitkälle kuin asiaa on.Tämä avoin päättymisaika onkin ohjelman tekijöiden mukaan ainoa yhteinen piirre viime kauden Jatkoajalle.on uudelleen voimakkaasti elpymässä.Sotien jälkeen Suomessa oli yli miljoona lammasta, nyt päkättää laitumilla siitä vain viidennes, ensi vuonna kuitenkin jo paljon enemmän. Tänä vuonna lisäys oli jo 10.000 kpl.ulkoministeri Andrei Gromyko sanoi ”yes”.Mutta Hänen Majesteettinsa Kuningatar Elisabethin hallitus sanoi tiistaina ”njet”.Tullilaitos kieltäytyi antamasta Gromykon lahjoittamaa venäläistä votkaa sisältävää pulloa skotlantilaiselle säkkipillin soittajalle, ellei tämä maksa 30 shillingin veroa. Suomen markoissa summa on noin 15 markkaa.Matkallaan YK:n yleiskokoukseen Gromykoa kuljettanut kone tankkasi Prestwickissa. Kaupungin säkkipillinsoittaja Jimmy MacCallam viihdytti ulkoministeriä tauon aikana. Gromyko hymyili. Hän viittasi yhden seuralaisistaan luokseen, joka tuota pikaa juoksutti paikalle votkapullon. Gromyko tarjosi pulloa soittajalle. Mutta tässä vaiheessa astui kuvaan Hänen Majesteettinsa hallitus tiukan tullimiehen hahmossa.Tulliviranomaiset ottivat pullon ja sanoivat, että MacCallam saa sen takaisin, kunhan maksaa säädetyn veron tähän viskin luvattuun maahan tuodusta ulkolaisesta alkoholista, MacCallam valitti.HS