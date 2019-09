Historia

Suslov todellinen voimamies NL:ssa

New York, 18.9.1969 (Harrison E. Salisbury)

Svetlana Allilujeva

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

LSD tulossa Helsinkiin

Uusi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Liikennevalot Suomen suurimpaan ympyrään

Suomen

Ahtautta ja sekavuutta Rautatientorin alueella

Sekä

MTV:n teatterisyksy Hanskin ja Tammeloiden viimeinen

Myös

on sitä mieltä, että hänen isänsä, Neuvostoliiton pitkäaikainen diktaattori Josef Stalin, oli – monista melko yleisesti esitetyistä päinvastaisista spekulaatioista huolimatta – henkisesti täysin terve pannessaan toimeen 1930-luvulla hirvittävät puhdistukset, jotka vaativat hänen satojen tuhansien maanmiestensä hengen. – –”Isäni ei ollut mielenvikainen, eikä missään tapauksessa ainakaan vielä 1930-luvulla”, rouva Allilujeva sanoi vakaana mielipiteenään tässä haastattelussa.”Isäni oli vain häikäilemätön. Hän tiesi, että puolue oli täynnä oppositiota häntä vastaan ja että ihmiset ryhtyisivät toimenpiteisiinkin häntä vastaan, jos vain voisivat.Näin ollen isäni yksinkertaisesti vain tuhosi koko tämän opposition täydellisen häikäilemättömästi ja hän tiesi koko ajan mitä hän teki”. – –Svetlana Allilujeva pitää nykyisen neuvostojohdon tärkeimpänä hahmona puolueideologia ja politbyron jäsentä, Mihail A. Suslovia, joka ei ole koskaan ollut missään tärkeässä hallitusvirassa, mutta joka rouva Allilujevan mielestä on hallituksen todellinen kulissien takainen vahva mies.”Suslov on hyvin paha mies, hyvin paha mies”, hän toisti terävästi.Suslov manipuloi rouva Allilujevan käsityksen mukaan mm. pääministeri Hrushtshevin syrjäyttämisen lokakuussa 1964.huippuvaarallinen huumausaine on tunkeutumassa Helsingin pimeille markkinoille.Huoltopoliisin huumausaineryhmä on takavarikoinut mm. Vanhalta ylioppilastalolta ja sen lähettyviltä pieniä LSD-eriä. Aine on helppoa salakuljettaa, koska se on äärettömän tehokasta.LSD on kemiallista valmistetta oleva aine, ja sen on todettu aiheuttavan vahingollisia muutoksia käyttäjän aivosoluissa.Helsingissä LSD:n jäljille päästiin, kun Vanhan ylioppilastalon edestä löydettiin LSD-tabletti. Useita henkilöitä on kuulusteltu LSD-kaupan johdosta, mutta kuulustelut eivät ole johtaneet pidätyksiin.Sen sijaan amfetamiini on ollut ”kiven takana” tänä syksynä Helsingissä. Sitä myytiin kevättalvella vielä 60 pennin viivahintaan. Nyt pyydetään siitä jopa 2–3 markkaa viivalta.suurimman nimeä kantavaan ongelmalliseen Vihdintien liikenneympyrään Helsingissä suunnitellaan parannuksia.Kaupungin liikenneinsinöörit kaavailevat ympyrään liikennevaloja sekä Pitäjänmäentien leventämistä kaksikaistaiseksi Valimontien risteyksestä ympyrään asti.Pitäjänmäentien, Huopalahdentien, Vihdintien ja Eliel Saarisen tien risteystä kutsuttiin liikennesirkukseksi ja -karuselliksi kunnes halkaisijaltaan 120-metrinen ympyrä valmistui viisi vuotta sitten.Silloin se täytti tehtävänsä koska liikenne oli nykyiseen verrattuna hiljaista.Nyt autoilijat ovat valittaneet, että ympyrä on pullonkaula ruuhka-aikoina ja että sen sisäkaistaa on ajettava joskus muutama kierros ympäri ennen kuin ulos pääsee.jalankulkijat että autoilijat totesivat tilanteen hankalaksi Helsingin rautatientorilla ja sen ympärillä, jossa uudet liikennejärjestelyt olivat toista päivää voimassa torstaina.Rikkinäinen, puomien ja köysien halkoma tori pakotti jalankulkijat hyppimään, pujottelemaan ja karistamaan välillä hiekkaa kengistään. Koneet ja kuorma-autot jylläävät torilla linja-autojen lisäksi, ja ilmassa on pölyä, pakokaasuja ja melua.Jos kävelijä selviytyy hiekka- ja kivikasoista, hän joutuu suoraan vilkasliikenteiselle ahtaalle linja-autojen odotusalueelle. – –Kaisaniemenkatu on muuttunut osittain yksisuuntaiseksi, ja joukko poliiseja käännytti autoja Vilhonkadulle ja siitä edelleen torin reunaa pitkin uutta väylää Mikonkadun ja Kaivokadun risteykseen, jossa liikenne ajoittain ruuhkaantui.Mainos-Televisio pyrkii teatteriohjelmissaan eroon näyttämöille kirjoitetuista teksteistä.Teatteripäällikkö Ville Salminen totesi syksyn näytelmäohjelmistoa esitellessään tämän suuntauksen näkyvän jo nyt mutta etenkin ensi keväänä.Tällöin on tarkoituksena aloittaa muun muassa kotimaisten novellien sarja, joka valmistetaan mahdollisuuksien mukaan ulkopuolisin voimin.Sarjanäytelmistä niin ”Hanski” kuin ”Me Tammelatkin” jatkavat vielä tämän syksyn ajan. Juuri ”Hanski” tullaan korvaamaan ensi talvena novellidramatisoinneilla.Myös ”Me Tammelat” poistuu kuvaruudusta vuodenvaihteessa.HS