Historia

HS 20.9.1969

normaalia aikaisempia lumisateita esiintyi perjantaina lähinnä maan etelä- ja keskiosissa. – –Ajoittain kovakin lumi- ja räntäsade ehti kuitenkin aiheuttaa vahinkoja mm. taimitarhoissa.Lämpötila lumisadealueella vaihteli nollasta yhteen asteeseen. Viikonvaihteen sään odotetaan olevan koleaa ja epävakaista. – – ”Tällaisten lumisateiden esiintymistodennäköisyys tähän aikaa vuodessa lienee viidestä kymmeneen prosenttia.Tämänpäiväisiä lumisateita voidaan pitää huomattavasti normaalia aikaisempina. Esimerkiksi Helsingissä, missä myös perjantaiaamuna satoi lunta, on sen tulo noin kuukautta tavallista varhaisempaa”, ilmatieteenlaitokselta todettiin.murtamiseen tähtäävä lakiesitys annettiin perjantaina eduskunnalle. Esityksen mukaan täysi-ikäisten välisen homoseksualismin rangaistavuus poistetaan, alaikäisten sukupuolisuhteiden esteenä oleva 17 vuoden suojaikäraja alennetaan 15 vuoteen ja eläimeen sekaantumisen rangaistavuus poistetaan. Asumuserossa asuva mies voidaan tuomita vaimonsa väkisinmakaamisesta.Kuumana perunana ja arkana asiana piti oikeusministeri Aarre Simonen eduskunnalle jätettyä lakiesitystä. Hän ennakoi, että rintamajako eduskunnassa muodostuu samaksi kuin ns. Salaman jumalanpilkkajutussa.Seksi-ikärajan alentamisen Simonen arveli nostattavan eduskunnassa tunteita myös kaupunkien ja maaseudun välisen eron vuoksi: ”Kaupunkinuorten ja takametsien nuorten kehityksessä on eroja.”olutpullot on tulevaisuudessa myös virvoitusjuomapullot varustettu ns. kruunukorkeilla, joita varten tarvitaan avaaja.Tavalliset, tutut repäisykorkit häviävät ensin A-olutpulloista, jo lokakuun alusta. Myös kaikki keskiolutpullot suljetaan kruunukorkein, mutta vasta myöhemmässä vaiheessa.Suomi ja osittain Ruotsi ja Itävalta ovat tällä hetkellä ainoat maat, joissa vielä on käytössä alumiininen repäisytulppa pääasiallisimpana olutpullon sulkimena. Kaikkialla muualla on käytössä kruunutulppa.Kruunutulppaan siirtymisen syynä kerrotaan olevan uuden tulpan suurempi tiiviys sulkimena sekä helppokäyttöisyys avattaessa.Kruunutulpan ansiosta oluen todetaan säilyttävän arominsa pullossa varmemmin myöskin vaihtelevissa säilytystiloissa ja erilaisissa lämpötiloissa.Kruunutulpan avaajien nopeaksi levittämiseksi oluen käyttäjille panimot jakavat suuren määrän avaajia kaikkiin Alkon myymälöihin, joista oluen ostajat saavat avaajia ilmaiseksi käyttöönsä.yllytystä koskeva uusi lakiesitys on valmistunut ja annetaan ensi perjantaina eduskunnalle. Oikeusministeri Aarre Simonen kertoi, että yllytyksen rangaistavuus on edelleen säilytetty, mutta tuntuvasti lievempänä. Pääsääntönä on sakkorangaistus, ankarin rangaistus on vuosi vankeutta.Nykyisen sota-ajalta peräisin olevan lain mukaan aseista, kieltäytymiseen yllyttävää rangaistaan sakolla vain erittäin lieventävien asianhaarojen vallitessa. Enimmäisrangaistus voimassa olevan lain mukaan on seitsemän vuotta kuritushuonetta.ja Länsi-Saksan postiviranomaiset tapasivat perjantaina Itä-Berliinissä neuvotellakseen keskinäisten yhteyksien parantamisesta ja Itä-Saksan vaatimista maksuista.Itä-Saksa on viime vuosina esittänyt Länsi-Saksalle satojen miljoonien markkojen laskuja sen postilaitoksen hyväksikäytöstä.Länsi-Saksa väittää, että Itä-Saksa ei ole erillinen valtio ja siksi postinvaihdon pitäisi olla ilmaista. Samanlasin ongelmia on myös puhelinliikenteestä.HS