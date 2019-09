Historia

Ricky Bruchin kiekko kaartui uuteen EE-tulokseen, 68,06

Malmö, 21.9.1969 (UPI)

Ruotsin

Väyrynen vaatii kaikki veikkausvarat liikunnalle

Ylivieska, 21.9. (Je)

Veikkausvoittovarat

Ay-liikkeen ote vallan kahvaan lujittumassa

Poliittisen

Kesäravintola Rosendahlin aika on ohi

Tamperelaisittain

Viikon varaksi

Kohtuullisuus

Ricky Bruch heitti sunnuntaina Malmössä pidetyissä kansallisissa yleisurheilukilpailuissa uuden Euroopan ennätyksen kiekossa kiskaisemalla parhaallaan 68,06 metriä. – –Bruchin, joka menneellä viikolla voitti Ateenassa EM-kisoissa monivaiheisen kilpailun jälkeen hopeaa, tulos vei hänet samalla tämän vuoden maailmantilaston kärkeen ja tulos uupuu ainoastaan 34 senttiä amerikkalaisen Jay Silvesterin viime vuonna heittämästä maailmanennätyksestä.Usein Ruotsin ”Cassius Clayksi” kutsutun Bruchin sarja oli sunnuntaina maailman kaikkien aikojen kenties paras, sillä kaikki hänen neljä hyväksyttyä heittoaan kantoivat yli 65 metriä. – –Aikaisemmin tänä vuonna Bruch uhkasi lähivuosina rikkoa ensimmäisenä miehenä 70 metrin rajan lähestyen nyt sitä ensimmäisen kerran vakavasti.olisi käytettävä pelkästään urheilu- ja liikuntatoiminnan tukemiseen. Silloin uimahallienkin rakentamiseen voitaisiin käyttää ainakin kaksinkertainen määrä nykyiseen verrattuna, sanoi sisäministeri Antero Väyrynen Ylivieskan, uimahalli-, urheilu- ja nuorisotalon vihkiäisjuhlassa sunnuntaina.Väyrynen korosti puheessaan välttämättömyyttä liikunnan lisäämiseen harrastusmuotona. – –Talo maksoi yli 2 miljoonaa, josta veikkausvaroilla rahoitettiin runsas neljännes. Kauppala antoi 200 000 markkaa ja säätiöllä on pitkäaikaista lainaa 1,2 milj. markkaa. – –”Nuoret ovat suureen ääneen vaatineet taloa, mutta nyt kun se on saatu, ei käyttöä tunnu olevan kovinkaan paljoa. Nykyisin taloa kansoittava jenginuoriso ei ole uintia lukuunottamatta innostunut urheiluun.Baarissa lorvivat pitkätukat tekevät häijyyttä ja tämä pieni ryhmä tyrannisoi muuta kävijäkuntaa. Eivät ne edes uida viitsi, siinähän rasittuu”, toiminnanjohtaja Haapala kertoi.ja ammatillisen liikkeen taistelu vallan kahvasta nousi esille sunnuntain puhekierroksella.SAK:n pääsihteeri myönsi, että ammattiliitot pyrkivät lisäämään vaikutustaan lainsäädännön tietä. Kepun vt. puo­luesihteeri tunnusti, etteivät puolueet pysty vähentämään ay-liikkeen otetta vallasta.SAK:n pääsihteeri piti joutavana pelotteluna varoituksia ammattiyhdistysliikkeen vallan kasvusta.mukaeltu laulelma rantapöksy-Mimmistä, joka jatkaa Rosendahliin kavaljeerin väsähdettyä erääseen toiseen paikalliseen ravitsemusliikkeeseen, ei enää pidä paikkaansa.Vuosikymmeniä tamperelaisia ja kauempaakin saapuneita asiakkaita palvellut kesäravintola Rosendahl on lopettanut toimintansa ja sen koko irtaimisto myytiin huutokaupalla viikonvaihteessa.Pyynikinharjun ja Pyhäjärven välisellä alueella sijaitsevan Rosendahlin ravintolarakennuksen kunto on todettu niin heikoksi, että ravintolatoiminnan jatkaminen vaatisi runsaasti kustannuksia aiheuttavan peruskorjauksen.Ravintolan vuokrasopimus päättyi syyskuun puolivälissä eikä uutta yrittäjää ilmaantunut. Tontti, jolla ravintolarakennus sijaitsee, kuuluu Tampereen kaupungille.ja askeesi on olennaista tyytyväisyyden ja viihtyisyyden kannalta, sanoo pakinoitsija Origo, joka suosittelee päivän ateriaksi ryynimakkaroita ja valmiista pussista tehtyä perunasosetta.Ruokailijaa kohden ostetaan l–2 ryynimakkaraa ja pussillisesta perunahiutaleita tulee sopiva annos 3–4 hengelle.Jos lautaselle kaivataan vähän, väriä, tarjotaan lisäksi puolukkasurvosta, mikäli puolukoita on saatu edullisesti tai itse poimittu.Perunasoseen voi myös värjätä vihreäksi hienonnetulla persiljalla. Jälkiruoaksi omena.HS