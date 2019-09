Historia

Merimiehet värittävät Kööpen­haminan kuvaa

Kööpenhamina, 22.9.1969 (KU)

Seksuaaliasema Helsingissä

Tereshkova sai tekoripset

Monia eri linjoja islamin kokouksessa

Rabat, 22. 9. (Reuter)

Islaminuskoisten

maanantaiaamuna purjehtivat Kööpenhaminan satamaan jäänsärkijä Varma ja koululaiva Matti Kurki aloittaen kuluvan viikon Find Finland juhlallisuudet.Matti Kurjen mukana tuli puolitoistasataa suomalaista merisotilasta ja 31-miehinen Turun varuskunnan soittokunta värittämään Tanskan kaupungin katukuvaa myyntiviikon ajaksi.Koululaiva Matti Kurki on normaalilla harjoitusmatkalla Itämerellä, mutta saapui maanantaiaamuna klo 9.00 neljäksi päiväksi Kööpenhaminaan. Mukana tullut varuskuntasoittokunta esiintyy päivittäin sekä kävelykatu Strögetillä että Röd­ovren ostoskeskuksessa kampanjaan liittyvissä tilaisuuksissa soittaen lähinnä viihdemusiikkia.Keskiviikkona pidetään Matti Kurjalla päällikön, komentaja Jorma Haapkylän sekä Suomen suurlähetystön puolesta vastaanotto.Jäänsärkijä Varma toi Kööpenhaminaan mm. merenkulkuhallituksen pääjohtajan Helge Jääsalon maanantaiaamuna klo 8 eli tuntia aikaisemmin kuin mitä Matti Kurki saapui.Varma esiteltiin tanskalaisille merenkulkupiireille ja lehdistölle maanantai-iltapäivällä. Perjantaina jäänsärkijällä pidetään vastaanotto, johon on kutsuttu mm. runsaasti tanskalaisia ostajia.seksuaalineuvonta-asema on aloittanut toimintansa Helsingissä. Avajaispäivä, maanantai, osoitti, että tarvetta tämänlaatuiseen toimintaan on. Aseman puhelinta ei ollut vielä kytketty, mutta potilaita saapui ensimmäisestä minuutista lähtien.Asemalla vuorottelee kolme sairaanhoitajaa, jotka antavat neuvoja ja tarvittaessa opastavat erikoislääkäreitten vastaanotolle. Klinikalla myydään ehkäisyvälineitä sekä valistuskirjallisuutta. Seksuaalineuvonta-asema on Sexpo-yhdistyksen, joka jäsenmaksuillaan ylläpitää sitä. – –Klinikalta saa lisäksi ostaa ehkäisyvälineitä ja Suomessa ilmestynyttä hinnaltaan mahdollisimman halpaa seksuaalivalistuskirjallisuutta.Tarkoituksena on myös saada vuokratuksi joksikin iltapäiväksi gynekologin vastaanotto, jolloin erikoislääkärilläkäynti olisi halpaa, mutta siihen kuluu vielä parisen viikkoa", kertoi Sexpon varapuheenjohtaja Kimmo Linnilä.ainoa avaruusnainen lisäsi maanantaina uuden voitonmerkin kokoelmiinsa: parin amerikkalaisia tekoripsiä.”Olen ensisijaisesti nainen, kosmonautti vasta sen jälkeen”, sanoi Valentina Tereshkova saatuaan tekoripset eräältä newyorkilaiselta vaateliikkeen omistajattarelta.Tereshkova, joka on Neuvostoliiton naiskomitean puheenjohtaja, toimi ”isäntänä”, kun joukko kansainvälistä ymmärtämystä edistäviä amerikkalaisia naisia vieraili Moskovassa.(UPI)maiden kaikkien aikojen ensimmäinen huippukokous alkoi maanantaina Marokon pääkaupungissa Rabatissa suljettujen ovien takana. Kaikkiaan 25 afrikkalaisen ja aasialaisen valtion edustajat pyrkivät löytämään yhteisen linjan Israelin miehitykseen Jerusalemissa, jossa tapahtunut al-Aqsan moskeijan palo antoi sysäyksen kokouksen koollekutsumiselle.Lähi-idän kriisissä keskeisellä sijalla olevat Syyria ja Irak ovat jääneet pois. Paikalla on sen sijaan – joskaan ei virallisena edustajana – suurimman palestiinalaisten sissijärjestön al-Fatahin johtaja Yassir Arafat.Syyria kieltäytyi lähettämästä edustajaansa, koska sillä ei ole diplomaattisuhteita Marokkoon. Suhteet katkesivat vuonna 1965 ns. Ben Barka -jutun yhteydessä. Tämä marokkolainen oppositiojohtaja katosi salaperäisellä tavalla Pariisissa ja Marokon sisäministeriä epäillään hänen murhansa järjestämisestä.Irak taas kieltäytyi osanotosta, koska järjestelykomitea ei täyttänyt sen esittämiä vaatimuksia. Näiden maiden lisäksi kieltäytyi kahdeksan maata Marokon kuninkaan Hassanin ja Saudi-Arabian kuninkaan Feisalin kutsusta.HS