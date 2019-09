Historia

Minä omistan, sinä omistat he omistavat...

HS 25.9.1969

Me

Englantilaiset vastustavat EEC-jäsenyyttä

Lontoo, 23.9. (UPI)

Englantilaiset

Laiha luottokortti astuu lihavan lompakon tilalle

Atomiajan

Apteekkien sosialisoinnin ei uskota toteutuvan Suomessa

Apteekkilaitos

Englannissa voi saada abortinkin osamaksulla

Lontoo.

Länsimaiden

suomalaiset olemme varsin tasa-arvoisia. Tosin jotkut ovat täällä tasa-arvoisempia.Minkälaista oikeastaan on tasa-arvoisuus taloudellisen vallan alueella? Onko taloutemme 20 vai 200.000 perheen käsissä? Olemmeko vakauttaneet itsemme umpikujaan?Keskiviikkona Televisioteatteri käy selvittelemään ykkösverkossa taloudellisen vallan luonnetta kokoomaohjelmasaaan ”Oma”, joka nähdään kuvaruudussa klo 20.00. ”Oma” puhuu omistamisen ihanuudesta ja taloudellisesta demokratiasta. – –Televisioteatterin ohjelmassa pyritään välittämään tietoa juuri taloudellisten voimasuhteiden alueelta. ”Oma” on kysyvä, vastaava ja kantaaottava ohjelma.Tällä kertaa Televisioteatteri on pitäytynyt mahdollisimman selkeään ja helppotajuiseen ohjelmamuotoon, keskusteluun ja informaatioon, jotka katkaistaan Kristiina Halkolan ja Vesa-Matti Loirin ja Vesa Mäkelän esittämillä lauluilla.Timo Bergholm ja Anu Saari vastaavat ”Oman” suunnittelusta ja ohjauksesta. Asiantuntijana on käytetty muun muassa Antti Eskolaa.Esityksessä kuultava musiikki on Kaj Chydeniuksen ja Eero Ojasen säveltämää.suhtautuvat EEC:hen vastahakoisemmin kuin koskaan aikaisemmin, osoittaa Daily Telegraphin julkaisema mielipidetutkimus.Tutkimuksen mukaan 57 prosenttia haastatelluista oli sitä mieltä, että Englannin tuli luopua anomuksestaan päästä EEC:n jäseneksi. Vain 26 prosenttia kannatti pyrkimistä talousyhteisön jäseneksi.Vuonna 1965 jäsenyyden kannattajia oli 57 prosenttia ja vastustajia 22 prosenttia.pankkieduksi voisi sanoa suunnitelmia, joita pankkimiehet kehittävät raha-asioiden hoitamiseksi. He ennustavat aikaa, jolloin ihminen ei näe rahaa, tuskin sitä enää tunteekaan.Tietokone kertoo varallisuustilanteemme ja puhelinautomaatti maksaa laskut vain luottokorttia näyttämällä.Sadulta tämä tuntuu tänään siksi, ettei edes käyttöshekki ole vielä päässyt hyväksytyksi maksuvälineeksi kaikkialla. Pankkimiehet sanovat että käyttöshekki on vasta alkua tulevaisuuden rahattomalle lompakolle.”Shekkien rinnalle on voimakkaasti tulossa luottokortti”, kertoi pankinjohtaja Heikki Parkkinen Jyväskylässä.Luottokortin tämän päivän mahdollisuudet rajoittuvat bensiininostoon ja eräisiin erikoisliikkeiden palveluihin. Mutta pankkimiehet ovat vakaasti sitä mieltä, että luottokortti kattaa lähitulevaisuudessa myös elintarvikealan eikä kukaan kanna lompakossaan palkkarahojaan.”On ajan kysymys, milloin kaupan palvelut tulevat luottokortilla ostettaviksi. Luottokortilla voidaan maksaa kaikki, myös hotellimajoitukset, ravintolalaskut jne.”on ollut pohdittavana lääketeollisuutta ja apteekkilaitosta selvittelevässä komiteassa, sanoi komitean puheenjohtaja, johtaja Jaakko Pajula Kansaneläkelaitoksesta.Pajula kertoi, että komitean työjaosto on pyrkinyt valmistamaan komitealle ehdotusta siitä, miten asiat olisi Suomessa järjestettävä. Tämä työ on kuitenkin vielä kesken.Ruotsin esimerkin – kaikki apteekit yhdistetään valtiojohtoiseksi osakeyhtiöksi – ei uskota toteutuvan Suomessa. Ruotsissa apteekkilaitosta on johtanut apteekkariyhdistys, apteekkareilla on ollut määräpalkat.Suomessa apteekkarit ovat yksityisyrittäjiä, apteekkariyhdistys määritellään aatteelliseksi järjestöksi.vapaimpiin aborttilakeihin kuuluvat Englannin säännökset takaavat sen, että odottava tyttö voi hankkia abortin yhdessä päivässä ja vieläpä velaksi, jos tarve vaatii.Abortti maksaa vaikeudesta riippuen 410–620 markkaa. Varattomat voivat myös saada pika-abortin vuoden maksuajalla.Lontoon Heathrown lentokentän taksinkuljettajat lukevat suoralta kädeltä pitkän luettelon, jossa ovat hallitukselta virallisen aborttiluvan saaneet sairaalat ja yksityiset klinikat.Tavallisesti luettelo n hyödytän, sillä takapenkillä olevalla odottavalla naisella on normaalisti kädessään lappu, jossa on sen klinikan nimi, jonka potilaaksi hän haluaa.Lontoossa toimii välitystoimisto, ja kymmenen markan hinnasta hankkii paikan jostakin virallisesti luetteloiduista 59 aborttiklinikasta tai -sairaalasta juuri siksi hetkeksi kun potilas pääsee Lontooseen.Englannin uusi aborttilaki astui voimaan viime vuoden huhtikuussa. Sen jälkeen on laillisilla klinikoilla tehty 50.000 aborttia, Lisäys on nelinkertainen aikaisempiin lukuihin verrattuna.HS