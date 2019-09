Historia

Hallitus hävisi naisjoukkueelle

HS 25.9.1969

Puolustusministeriön

Elinympäristömme puhtaus

Ihmiskunta

Mainoskatkon kahvit nostavat sähkökäyrää

Sähkölaitoksella

Tuomiojalle 1 vuoden 2 kuukauden tuomio

Kaupunginvaltuutettu

Grogitkin ”devalvoidaan”

Väkevien

Vain vahva mies jaksaa tehdä kotityöt illalla

”Ruotsissa

Vankien puute haittaa sadonkorjuuta Pelsolla

Oulu, 24. 9. (JE)

Työvoimapula

Tilipussi viipyi yli 50 vuotta

Valtioneuvosto

Elektronilehti kehitetty Japanissa

Tokio, 24. 9. (AP)

Japani

naisjoukkue päihitti keskiviikkona hallituksen kirkkaasti lentopallo-ottelussa, joka käytiin pääministerin virka-asunnon, Kesärannan, kentällä.Voitto lankesi naisjoukkueelle selvästi luvuin 2–0. Erien pisteluvut olivat 15–8 ja 15–3.Ensimmäinen erä oli, kuten numerotkin osoittavat, lähinnä verryttelyä, mutta toisessa erässä oli kuumat paikat.Ottelun päätteeksi ministerit kohottivat reilun hei-huudon voittajilleen ja riensivät sen jälkeen saunomaan sekä aloittamaan ns. hallituksen iltakoulun.jäytää tulevaisuutensa perusteita kohdistaessaan yksipuolisesti huomiota tuotannon kasvuun kantamatta ajoissa huolta siitä, että ihmisen oma elinympäristö voi ennen pitkää tulla kestämättömäksi hänen oman terveytensä ja viihtyvyytensä kannalta.Aineellisen elintason kohottaminen on tietenkin luonnollinen tavoite niin vauraissa teollisuusmaissa kuin kehitysmaissakin.Liian helposti unohdetaan kuitenkin keinot sellaisen kehityksen estämiseksi, että aivan uudenlaisia vaivoja ja vastuksia ilmaantuu samentamaan selkeäksi ja huolettomaksi suunniteltua elämäntyyliä.Osasyynä huolestuttavaan kuvaan on se, että eri tieteenhaarat luovuttavat tutkimustensa loistavia tuloksia suoraan teolliseen käyttöön ajattelemattakaan tutkia sitä ennen mahdollisia haittavaikutuksia ja niiden torjuntaa.Kilpailu on kovaa, eikä siinä kiireessä katsota voitavan uhrata aikaa eikä varoja kaikkien arvojen tasapuoliseen puntarointiin.Yhä enemmän peltoja ehtyy, ilma ja maa saastuu ja vesistöjä turmeltuu, ja vakavaan vastahyökkäykseen on ryhdytty vain harvoissa maissa.voidaan sanoa kelloon katsomatta, milloin tv-sarja Peyton Place alkaa – kansan aukaistessa vastaanottimensa sähkön kulutus kasvaa.Jopa mainoskatkolla keitetyt kahvit näkyvät sähkölaitoksen piirtimen käyristä.Keskivertoperhe käyttää päivittäin eniten sähköä klo 16 ja 21.15 välillä.Tähän väliin sijoittuvat päivällisen valmistus, suositut radio- ja televisio-ohjelmat sekä iltakahvin keitto.Aamukahvi ja -puuro keitetään yleisimmin klo 7 ja 8.30 välillä.Vain harva nauttii puuronsa radion aamukonsertin kera, koska sähkön kulutus jää paljon iltaista vähäisemmäksi.Erkki Tuomioja, 23, tuomittiin 1 vuodeksi 2 kuukaudeksi vankeuteen Helsingin raastuvanoikeudessa keskiviikkona.Päätös, johon sekä syyttäjä että Tuomioja ilmoittivat heti tyytymättömyytensä, syntyi äänestyksen jälkeen.Tuomioja tuomittiin rikoslain 16. luvun 9. pykälän 1. momentin nojalla julkisesta asevelvollisen houkuttelemisesta jäämään pois vakinaisesta palveluksesta.juomien ja väkevien viinien perusannokset pienenevät ravintoloissa viidestä senttilitrasta neljään senttilitraan ensi vuoden alusta, jolloin alkoholijuomien hinta myös nousee.Mietojen viinien perusannokset pienenevät 10 senttilitrasta kahdeksaan senttilitraan.Ravintoloille muutos merkitsee kustannuksia, sillä kaikki vanhat viiden ja 10 senttilitran käsimitat on vaihdettava neljän ja kahdeksan sentin mitoiksi sekä koneelliset annostelijat tarkistettava uusien mittojen mukaisiksi.Vitsinikkari keksi heti keskiviikkona: ”Ahaa, grogi devalvoidaan.”on tultu siihen tulokseen, että kotitaloustyöt voidaan luokitella raskaiksi töiksi, täysin useimpiin tehdastöihin verrattaviksi. Naiset suorittavat nykyisin kotitaloustyöt melkein kokonaan, ja naisten maksimaalinen työkapasiteetti on pienempi kuin miesten. Kotitaloustöiden tekemistä normaalin 'varsinaisen' työn jälkeen illalla ei voida suositella kenellekään, vahvoja miehiä lukuunottamatta”, sanoi maist. Olli Ahmavaara luennoidessaan ergonomiasta kotitaloudessa Kotitalouskeskuksen luentopäivillä.on haitannut Pelson varavankilan maatilan sadonkorjuuta tänä syksynä.”Onneksi sää suosi korjuuta, niin että koneita voitiin käyttää täydellä teholla. Korjaamatta on vielä 40 hehtaarin ala. Suunniteltua polttoturpeen nostoa ei ole voitu lainkaan aloittaa”', kertoi vankilanjohtaja Pentti Joutsjoki.”Tällä hetkellä vankilassa on vain n. 200 miestä, eikä juna ole tuonut lisää viime aikoina. Tilanne johtuu uudesta sakkolaista. Juuri nyt ei vankiloissa ole yhtään sakkolaista. Haasteita on kuulemani mukaan kuitenkin kovasti annettu, ja se saattaa palauttaa kantajoukon taas talveksi vankiloihin.”tuli keskiviikkona siihen tulokseen, että yli puoli vuosisataa palkkasaataviaan valtiolta vaatinut hyvinkääläinen eläkeläinen Emil F. Kivinen, 74, on oikeassa.Valtioneuvosto päätti maksaa hänelle vuonna 1918 Hietalahden telakalta saamatta jääneet palkkarahat 131,54 ruplaa eli nykyisinä markkoina 268,86 mk, mistä summasta Kivinen joutuu maksamaan veroa.Sitkeä palkkataistelija Emil Kivinen piti tärkeänä oikeuden voittoa, mutta edelleen vääryytenä, ettei hänelle makseta korkoa saatavistaan.tulee ensimmäisenä maana maailmassa siirtymään ”elektronisten” sanomalehtien aikakaudelle, kun sanomalehti Asahi Shimbun saa luvan lähettää lehden numerot tilaajien kotona oleviin vastaanottimiin.Koemielessä koteihin rakennetut vastaanottimet jäljentävät viidessä minuutissa lähettimestä tulleen lehden sivun kopiopaperille.Uuden järjestelmän lehti on kehittänyt yhteistyössä japanilaisen Toshiba Electric -yhtiön kanssa.Kun koteihin asennettavaa vastaanotinta ryhdytään valmistamaan sarjatuotannolla, sen hinnan arvioidaan olevan 200–400 markkaa.HS