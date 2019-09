Historia

Viimeinen asukas ei jätä Porttipahtaa

Porttipahta, syyskuussa 1969 (Jaakko Pihlaja)

”Suomessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Linja-autoasema ratapihan päälle

Akateemikko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pitkä tukka vie parturilta leipää

Miesten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suuria automarket- hallimyymälöitä suunnitteilla kehätien varrelle

Helsingin

Okko Kamu pääsi loppukilpailuun

Berliini, 25.9. (Erik Tawaststjerna)

Okko Kamu

Vilppulan aktiivista sienirihmarengasta epäillään ufon jäljeksi

Tampere, 25.9. (INK)

”Ufon

Hyvä kenkä ei purista mistään

Nyt

ei veellä ajeta kettää kotoa”, sanoo poromies Väinö Ukkola Porttipahdan allasalueella Sodankylässä.Väinö Ukkola, 43, on Porttipahdan viimeinen asukas. Poroton poromies, joka ei sanojensa mukaan jätä kotiaan ”kuin kilon palasina”.Vesi nousee Porttipahdassa vajaan vuoden kuluttua. Tila on siirtynyt Pohjois-Suomen vesioikeuden päätöksellä valtion vesivoimatoimikunnan nimiin.Silti Väinö Ukkola jatkaa taistelua omaisuutensa puolesta vaikka ”vesi nousisi kurkkua myöten”.Ukkolan kodin hinta on 390.000 markkaa, josta hän ei tingi. Vesioikeuden arvio kodin, maan ja elinkeinon menetyksestä on 102.000 markkaa.”Poliisit kävivät hakemassa kuittausta, mutta tyhjän saa kuittaamattaki. Minun tillaa ei viiä näillä hinnoilla. Mettäihmistä yritettään sumuttaa kaikessa”, sanoo Ukkola. ”Yleisesti mielipie täällä on semmonen, että kaupoissa on tilallisia petetty.”Vesioikeuden päätös on saanut lainvoiman ja korvaussumma 102.000 markkaa on maksettu Ukkolan tilille pankkiin, mutta Ukkola ei ole ottanut pankkikirjaa vastaan.Alvar Aallon muutamia vuosia sitten laatima Helsingin keskustasuunnitelma on saanut uuden muodon Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston laatimassa ehdotelmassa.Virasto on kehitellyt Aallon ideoita edelleen ja saanut nyt valmiiksi kolme vaihtoehtoa, joiden perusteella Helsingin keskustan asemakaavat tullaan mahdollisesti laatimaan.Pisimmälle viedyn suunnitelman mukaan sijoitetaan Helsingin kaukoliikenteen linja-autoasema rautatieaseman raiteiston päälle, ja Hesperian puiston kulttuurirakennukset siirretään Töölönlahden rantamilta Terassitorille.Niin ikään Kaisaniemen puiston lävitse Aallon suunnitelmassa kulkeva viadukti on tässä suunnitelmassa poistettu, ja väylä kulkee nyt Kaisaniemenrantaa pitkin edelleen Terassitorin kansirakennelmien alle.pitkätukkamuotia pitävät parturit osasyyllisenä, jos he joutuvat aloittamaan lakon. Parturissa käynti on viime vuosina näet vähentynyt niin paljon, että ansiotaso on laskenut työmäärän mukana.Kähertäjätyönantajaliiton tutkimuksen mukaan 60 prosenttia asiakkaista käy parturissa kolmen kuukauden väliajoin. Noin 30 prosenttia käyttää parturin palveluksia joka kolmas viikko, 10 prosenttia ei käy parturissa lainkaan.Aikoina, jolloin herrat pitivät niskakarvansa lyhyinä, käytiin Kähertäjätyönantajaliiton tietojen mukaan parturissa keskimäärin 3–4 viikon välein.Naisten kampaajalla käynti on samojen tietojen mukaan laskenut yhtä paljon.ohikulkutie on nyt teollisuuden ohella saanut osakseen myös uudentyyppisten suurmyymälän eli niin sanottujen automarketien suunnittelijain mielenkiintoa.Espoossa ja Leppävaarassa vireillä olevien hankkeiden lisäksi kymmenkunta suuryritystä on hiljattain tiedustellut tonttialueita Helsingin maalaiskunnan alueelta kehätien varrelta ja erityisesti valtateiden risteyksistä.Tuusulantien ja kehätien risteykseen aloittaa ensimmäisenä automarketin rakennustyöt Takuukaluste Oy, jonka tontti on neljä hehtaaria ja rakennusoikeutta 24.000 neliömetriä.menestyi torstaina loistavasti Berliinin Herbert von Karajan -kilpailussa. Hän pääsi kolmen parhaan joukossa loppukilpailuun, joka pidetään perjantaina julkisena konserttina.Karajan-säätiön järjestämä kilpailu on tällä hetkellä merkittävin kapellimestarien välinen kilpa koko maailmassa.eli lentävän lautasen aiheuttamaksi epäillyn renkaan radioaktiivisuusmittauksissa Vilppulassa on ionisoitumismittarilla saatu normaaliin verraten kaksinkertaisia arvoja. Sen sijaan alfa-beta- ja gamma-mittareilla ei radioaktiivisuusluvuissa ole esiintynyt normaalista poikkeavia arvoja”, kertoi Suomen planetistienseuran, puheenjohtaja rovasti Arvi Merikallio Vilppulasta.Ympyrä, joka on halkaisijaltaan noin 12 metriä ja jonka kehärengas on noin 45 senttimetriä leveä, havaittiin parisen viikkoa sitten erään metsitetyn autiotilan pellolta.Renkaan kohdalta pintamullan alta löydettiin valkoista kettoa, josta on todettu Helsingissä suoritetuissa tutkimuksissa, että aine on sienirihmastoa, jossa on tapahtunut epätavallisia muutoksia. Rihmaston muutosta tutkitaan edelleen.alkaa olla lämpimien jalkineiden aika eli ensimmäiset saappaat ja saapikkaat vilahtelevat katukuvassa.Tosin joillakin valmistajilla on valikoimissaan ollut ns. kesäsaappaita tai muuten kevyitä nilkkapituisia saappaita, jotka on tarkoitettu käytettäväksi pitkien housujen kanssa, mutta varsinainen lämpimien saappaiden aika alkaa nyt.Saappaita on saatavana eri pituuksina, joten jokaiselle säärityypille pyritään löytämään sopivin.Kaikkien ei välttämättä pidä yrittääkään käyttää polvipituisia, esimerkiksi lyhytsäärisille, hieman pullukoille pohjepituinen on ehdottomasti edullisin.Tosin monet naiset valittavat vieläkin, etteivät saa riittävän leveätä vartta, mutta vikana voi olla se, ettei kauppa uskalla ottaa kaikkia eri varren leveyksiä varastoihinsa.HS