Puolueiden saalis mitataan Iisalmessa ja Eurassa

HS 27.9.1969

Yhteiset seteliautomaatit kiinnostavat pankkeja

Rikkaan miehen tarina Helsingistä päättynyt

Koirat ja humalaiset samaan putkaan Raumalla

Uusia ylioppilaita tänä syksynä 1915

Kaarlo Kangasniemi kaksoismestari

Jackie ja Ari MTV:n lauantai-illassa

Lyhyt tukka voittaa alaa

20.000 äänioikeutettua Pohjois-Savossa ja Turun ja Porin läänin keskiosassa antaa ensi kuun viidentenä ja kuudentena päivänä esimakua siitä, mitä maaliskuun eduskuntavaaleissa tuleman pitää.Kuntainliitosten vuoksi pidettävät Iisalmen ja Euran kunnallisvaalit ovat eduskuntavaalien läheisyyden vuoksi valtakunnallisenkin mielenkiinnon kohteena, ja vaalitaistelua ja tuloksia seurataan tarkasti myös puolueiden päämajoissa.tutkii seteliautomaattien käyttömahdollisuuksia.Jos luottokortilla toimivien automaattien käyttöön päädytään, pankit pystyttävät todennäköisesti yhteisiä automaatteja.Seteliautomaatti toimii luottokortin tapaisella kortilla, jolla pankin asiakas saa rahaa työntämällä sen automaattiin.Kortti jää automaattiin ja sillä nostettu summa merkitään asiakkaan tilille otoksi.Sen jälkeen kortti postitetaan takaisin asiakkaalle.Seteliautomaatit ovat olleet käytössä jo pitkään useissa Euroopan maissa. Ruotsissa on kokeilun jälkeen päätetty tilata 200 automaattia.kaupungin ”rikkaan miehen” maine on katoamassa hyvää vauhtia, ja vällyistä alkaa kompuroida esiin ”Lasarus”.Helsinkiläisillä on nimittäin odotettavissa seuraavan kymmenvuotiskauden aikana verorasituksen lisääntyminen monessa muodossa.Ennakkoveroäyri nousee jo ensi vuonna pennillä ja seuraavana vuonna jälleen pennillä, jolloin äyrinhinta olisi jo 15 penniä.Tiettävästi vuodesta 1972 lähtien on veroäyrin lopullinen hinta Helsingissä 15 penniä edellyttäen, ettei kaupunki löydä uusia tulolähteitä.Uusina tulolähteinä Helsinki kaavailee eräitä ”erillisveroja”.pidätettyjen oloissa on Raumalla paljon parantamisen varaa.Poliisit sanovat tuntevansa sääliä viedessään pidätetyt vanhasta tallista putkaksi muutetun rakennuksen kaltereiden taa.Rikospoliisin komisario Paavo Kettunen otaksuu Rauman pidätysolosuhteiden olevan vuosisadan ajastaan jäljessä, mutta paremmastakaan ei ole tietoa.”Toivomisen varaa on myös Raumalla juopumuksesta pidätettyjen putkissa”, sanoo vanginvartija Kasper Tuuna.”Lienemme ainoa kaupunki, jossa humalaiset ja kiinniotetut koirat suljetaan ruuhka-aikoina samoihin selleihin. Koirat pannaan tavallisesti naisten putkaan.”Poliisitalo, jonne kaikki poliisin toiminta voitaisiin keskittää, on vasta toivomuslistalla.ylioppilaskirjoituksissa hyväksyttiin 1915 kokelasta, joista 1793 oli suomen- ja 122 ruotsinkielistä.Kirjoituksiin, jotka alkoivat 2. syyskuuta, oli ilmoittautunut kaikkiaan 2362 kokelasta, heistä hylättiin 333.Kirjoitukset keskeytti tai niihin ei osallistunut ollenkaan 114 oppilasta.Kaikista kirjoituksiin ilmoittautuneista oli 2213 suomen- ja 149 ruotsinkielistä kokelasta.Heistä hylättiin 310 suomen- ja 23 ruotsinkielistä.painonnostotähti Kaarlo Kangasniemi teki Varsovassa sen, mitä häneltä odotettiin, voitti ylivoimaisesti sarjan 90 kg maailman ja Euroopan mestaruuden.Ennätyspeijaisia ei Kangasniemi tällä kertaa pannut pystyyn, vaan tyytyi 515 kg:n yhteistulokseen.Sekin on parempi kuin mihin yksikään muu nostaja maailmassa on milloinkaan pystynyt, jos kohta puuttuu Kangasniemen omasta maailmanennätyksestä 12,5 kg.Kangasniemi voitti myös punnerruksen maailman- ja Euroopan-mestaruuden. Tulos oli 175 kg.Onassis ja Jackie Kennedy vierailevat tänään Mainos-TV:n lauantai-illassa, tosin Olavi Ahosen ja Tiina Rinteen avustuksella.Saamme tutustua pariskunnan jokapäiväiseen elämään lähinnä aamukahvipöydässä sekä lehdistövastaanotolla.Ohjelman keskiosa on jälleen omistettu suomalaiselle iskelmämusiikille.Ja kun puhutaan suomalaisesta iskelmämusiikista, ovat mukana tietenkin Malmstenit – Georg, Ragni ja Eugen – joiden yhteisestä tv-esiintymisestä on kulunut kohta kymmenkunta vuotta.Taistelevista Virtasista: rouva Virtanen on tällä kerralla vihdoinkin päässyt ulos; hän on saanut miehensä lähtemään tälle täysin outoon ympäristöön – ravintolaan.Ja kuten arvata saattaa, ravintolavierailu ei suinkaan suju tavanomaisissa merkeissä.Ohjelman päättää Suomessa vieraillut amerikkalainen laulajatar Donna Hightower.Lisäksi ohjelmassa ovat mukana mm. Hilkka Kotamäki, Kai Pahlman, Seurasaaren Pelimannit, Marjatta ja Martti Pokela, Pentti Siimes, Kari Kuuva, Jussi Raittinen ja Brita Koivunen.tukka saavuttaa yhä enemmän suosiota Lontoon pop-piireissä. Hippiemuodille lyhyenlyhyeksi leikattu tukka on täysi vastakohta.Vidal Sassoon kertoo, että hänen salongeissaan leikataan viikossa 80–100 asiakkaan tukka tuumaa lyhyemmäksi.”Ihmiset ovat saaneet tarpeekseen pitkästä tukasta”, toteaa eräs Sassoonin salonkien johtajista.”Tytöt haluavat muistuttaa poikaystäväänsä, ja pojat ovat nyt siirtymässä lyhyen tukan kannalle.” (AP).HS