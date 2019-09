Historia

Kuukivet kuvitelmia kauniimpia

HS 30.9.1969

Mainos-tv:n asemasta jälleen kova riita

Mainos-television

Marijuanan etsintä sotki rajakaupan

San Diego, Kalifornia, 29. 9. (Reuter)

Amerikkalaisten

Tuhat muuttanut sukupuoltaan

Tuhat

helsinkiläiset jonottivat vielä myöhään maanantai-iltana sateessa saadakseen nähdä Pörssitalon Linnanpihalle näytteille asetetut kuukivet.Lähes 2.300 ehti nähdä näyttelyn. Jono ylti Fabianinkatu 14:sta aina Aleksanterinkadun kulmaan koko neljä tuntia kestäneen näyttelyn ajan, ja väkeä oli kadun leveydeltä.Erikoislentokone toi maanantaina varta vasten jopa Ruotsista asti kahdeksan asiantuntijaa katsomaan ainoita Pohjoismaihin saatuja kuunpintanäyttelyitä.Yleisvaikutelmana oli, että kuukivet ovat kauniimpia kuin oli kuviteltukaan: ”Niissä on kuin timantteja tai briljantteja”.Kivet ovat 8 mm:n vahvuisen muovikuvun suojassa mustansinisellä sametilla suurennuslasien alla. Kiviä on kaikkiaan yhdeksän, kaksi suurta ja seitsemän pientä lohkaretta. Lisäksi on nähtävänä hyppysellinen tummaa kuupölyä.Näyttely avataan klo 12, johon mennessä kivet tuodaan Geologisen tutkimuslaitoksen kassakaapista uudelleen näyttelyhalliin. Näyttely suljetaan klo 20, ja keskiviikkona tri Birger Wiik apulaisineen jauhaa kuukivet tutkimuksiaan varten pölyksi.asemasta puhkesi radion suomalaisessa ohjelmaneuvostossa maanantaina kiista, jossa neuvoston vasemmistoenemmistö hylkäsi Mainos-tv:n toiminnan tarpeellisuutta korostavat ehdotukset.Ohjelmaneuvoston mielestä tv-mainonta olisi korvattava kuluttajavalistuksella.Niin kauan kuin mainontaa pidetään taloudellisessa mielessä tarpeellisena, sen harjoittaminen olisi siirrettävä yleis­radiolle, jolloin sen haittavaikutuksia voitaisiin nykyistä tehokkaammin ehkäistä.Nämä kannanotot sisältyvät ohjelmaneuvoston lausuntoon yleisradion pitkän tähtäyksen suunnitelmasta. Lausunto annettiin hallintoneuvostolle.Kiista tuskin jää tähän, päättyyhän tämän vuoden lopussa yleisradion toimilupa, jossa Mainos-tv:n nimi mainitaan. Luvasta käytiin kova kamppailu jo viime syksynä.toimet huumausaineiden salakuljetuksen estämiseksi ovat johtaneet Meksikon rajalla pahoihin liikenneruuhkiin ja saaneet liikemiehet kiukkuisiksi.Liikemiehet sanovat, että rajakauppa on kutistunut jyrkästi sen jälkeen kun presidentti Nixon määräsi toimeenpantavaksi laajoja rajatarkastuksia Meksikosta tulevan marijuanatulvan katkaisemiseksi.El Pasossa, Texasissa, muuan rajakaupunkien yhdistyksen edustaja sanoi, että El Pason ja Juarezin välinen kauppa on lakannut miltei kokonaan.”Operaatio Sieppaus”, kuten tarkastuskampanjaa nimitetään, tuli voimaan sunnuntaina 31 raja-asemalla 4000 km pitkällä rajalla.Yhden päivän aikana tarkastettiin lähes puoli miljoonaa ajoneuvoa. Siitä lähtien amerikkalaiset tullimiehet ovat tarkastaneet lähes joka auton. Aiemmin tarkastusta varten pysäytettiin keskimäärin joka kymmenes ajoneuvo. Tulliviran­omaiset tiedottavat suorittaneensa jo useita pidätyksiä. Eräs mies oli kätkenyt 139 kg marijuanaa kuorma-auton lattian alle.henkilöä on muuttanut sukupuoltaan 20 vuoden aikana tehtyjen leikkausten tuloksena. Eniten on seksileikkauksia tehty Yhdysvalloissa.Alan erikoistuntijat keskustelivat seksileikkaukseen liittyvistä ongelmista konferenssissaan. Yleinen havainto oli, että kaikki potilaat ovat jollakin tavoin hyötyneet leikkauksesta ja elämä on sen jälkeen ollut heille paljon helpompaa. (UPI)