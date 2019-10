Historia

Kuukivien tutkimisella jo kiire

HS 1.10.1969

Ainakin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ehdot ratkaisevat EEC-jäsenyyden

Brighton, 30.9. (UPI)

Pääministeri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Automaattikoneiden kysyntä kasvaa

Metallisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutut autot hyvin kaupaksi elokuussa

Vanhat

Popmusiikkiakin Turun juhliin?

Turun

Sikamessias herättää pahennusta Sveitsissä

Sveitsin

Jättietanat ja kissakalat mellastavat Floridassa

Miami, Florida, 30. 9. (UPI)

Jättiläismäiset

Joukkue eli vuoden kolhoosin siivellä

Moskova, 30. 9. (STT)

Neuvostoliiton

seitsemäntuhatta henkilöä ehti nähdä yleisölle Helsingissä avoinna olleen kuunäyttelyn maanantaina ja tiistaina, jolloin ovet tasan klo 20 sulkeutuivat.Näyttely oli niin suuri menestys, että monet jäivät pakostakin ovien ulkopuolelle.Tiistaina ehti kuukivet nähdä 4511 henkilöä.Yhdysvaltain avaruushallinto NASA oli näet myöntänyt Suomen kuukivinäyttelylle vain yhteensä 12 tunnin näyttelyluvan.Nyt ovat edessä tiedemiesten työt, ja niillä on jo kiire.Helsingissä nähdyt kuunpintanäytteet muutetaan pian tiedemiesten laboratoriossa eri aineiksi, jotka lähtevät aikanaan Suomesta Yhdysvaltoihin noin sadassa pikkupullossa.Harold Wilson sanoi tiistaina, että Englanti on valmis aloittamaan uudelleen neuvottelut pääsystään Euroopan yhteismarkkinajärjestön jäseneksi.Hän sanoi neuvottelujen johtavan tulokseen, jos ehdot ovat tyydyttäviä Englannille.”Emme kuitenkaan enää vastaa Euroopalle annettuun haasteeseen lakki kädessä”, sanoi Wilson hallitsevan työväenpuolueen vuosikokouksessa Brightonissa.”Eurooppa tarvitsee meitä aivan yhtä paljon ja monien mielestä vielä enemmän kuin me tarvitsemme Eurooppaa. Taloudellisen yhtenäisyyden saavuttaminen on kaikkien yhteisen edun mukaista. Me voimme kuitenkin seisoa omilla jaloillamme, ellei sitä saada aikaan.””Tämä tulisi epäilemättä hyvin kalliiksi Englannille, mutta vielä kalliimmaksi Euroopalle ja olisi tuhoisa hinta Euroopan vaikutusvallasta maailmassa”, lisäsi Wilson.kestokulutustavaroiden kotimaan kauppa on kuluvan vuoden ensimmäisen puoliskon myyntiluvuista päätellen elpymässä, joskin useiden kotitalouskoneiden kohdalla myyntiluvut ovat edelleen huomattavasti alhaisemmalla tasolla kuin ennätysvuonna 1965.Toisaalta myynnin kuvaan on tullut joitakin uusia muotitavaroita – kuten leivänpaahtimet ja pyykinkuivauskaapit – joiden myynti on moninkertaistunut viime vuoteen verrattuna.Yleisenä suuntauksena on siirtyminen automaattisempiin koneisiin.Tämä on selvästi havaittavissa mm. pesukoneiden myynnissä, josta jo lähes 60 prosenttia on automaattikoneita.Myös kellokatkaisijoilla ja muilla lisälaitteilla varustettujen sähköliesien kysyntä on lisääntynyt.tutut automerkit jylläävät automarkkinoilla.Elokuussa rekisteröitiin maassamme 7.725 henkilöautoa.Alkuvuoden myyntitilastoja noudatellen veivät listan kärkisijat englantilaiset, länsisaksalaiset ja japanilaiset autot.Kaikkiaan rekisteröitiin elokuussa 9.095 uutta ajoneuvoa.– –Suurimman myynnin saavuttivat seuraavat tehtaat: Ford (engl.) 1.117, Volkswagen 837, Fiat 809, Toyota 771, Opel 661, Moskvitsh 583, Datsun 495, Volvo 285, Renault 252, Austin 229, Vauxhall 218 ja Morris 200.musiikkijuhlaperinteen jatkamista suosittelee musiikkijuhlien tulevaisuutta tutkinut toimikunta, joka juuri on saanut työnsä päätökseen.Toimikunnan mielestä juhlien ohjelmaa olisi entisestään jonkin verran laajennettava.Turun kaupunginhallitus asetti viime kesäkuussa toimikunnan, joka lähiaikoina jättää mietintönsä kaupunginhallitukselle, kertoi toimikunnan puheenjohtaja, kaupunginjohtaja Johannes Koikkalainen.Toimikunta suosittelee, että kamarimusiikki säilytettäisiin, mutta sen rinnalle on kaavailtu kevyempää musiikkia kuten operettia, kansanmusiikkia ja pop- musiikkia.Viimeksi mainitun kohdalla on ollut puhe pop-festivaalien liittämisestä Turun musiikkijuhlien ohjelmaan, jotta nuoriso nykyistä paremmin voisi tuntea juhlat omikseen.Asia ratkeaa kuitenkin vasta kun musiikkijuhlien järjestelytoimikunta pääsee työhön.kolme kansallista kirkkoa arvosteli tiistaina kärkevästi erästä zürichiläistä sanomalehteä, joka julkaisi etusivullaan kuvan suomalaisen taiteilijan Harro Koskisen maalaamasta ”Sikamessias”-taulusta.Protestanttinen kirkko ja molemmat katoliset kirkot tuomitsivat yhteisessä julkilausumassaan sanomalehden siitä, että tämä oli ”häpeämättömästi julkaissut kuvia jumalaapilkkaavasta shokkitaiteesta, joka raastaa lokaan uskonnon kaikkein pyhimmät asiat”.Kirkot valittivat, että ”tällaisten lehtien toimittajat ovat tietämättömiä lehdistön vastuusta ja vaarantavat koko kristillisen yhteisön tuhoamalla uskon korkeimmat arvot”.etanat, jotka syövät jopa valkopyykin, ovat liittyneet vaelteleviin kissakaloihin Floridaan kohdistuvassa rynnäkössä.Samaan aikaan kun kissakalat kukoistavat Floridan vesissä ja ryömivät piikkimäisten eviensä avulla maalla, pureskelevat afrikkalaiset etanat, jotka kasvavat jopa 30 cm pituisiksi, tiensä halki Pohjois-Miamin.”Niistä on muodostumassa helvetillinen ongelma”, sanoi Floridan osavaltion maataloustarkastaja.”Etana on hyvin tuhoisa vitsaus, ja se todellakin huolestuttaa meitä.”Floridan osavaltion maatalousviranomainen Doyle Conner on julistanut osia Miamista karanteeniin ja vaatii 30.000 dollarin kiireellistä määrärahaa etanoiden tuhoamisohjelman toimeenpanemiseksi.järjestelmän aulius urheilua kohtaan tarjoaa väliin mainioita tilaisuuksia ovelille henkilöille, ilmenee eräästä pahastuneesta kirjoituksesta Komsomolskaja Pravdassa torstaina.Artikkelissa kerrotaan jalkapallojoukkueesta, joka eli kokonaisen vuoden mukavasti erään kolhoosimaatilan kustannuksella tekemättä työtä, harjoittelematta tai edes pelaamatta.Lehti julkaisee kirjeen, jossa eräs ärtynyt kolhoositalonpoika Tsaritshanka-kolhoosista Dnjepropetrovskin ulkopuolelta kysyy:– Miksi meidän pitää huolehtia yhdestätoista voimakkaasta pojasta, jotka ovat asettuneet seudullemme ja ovat olevinaan jalkapalloilijoita?Kirjeestä ilmenee, että seudun johtomiesten mielestä paikallinen jalkapallojoukkue edistyi liian hitaasti kohti tähtiä ja kuuluisuutta.Kunnollisella jalkapallojoukkueella olisi vaikutusta arvovaltaan, miehet tuumivat ja hankkivat muitta mutkitta kokonaisen joukkueen valmentajineen kaikkineen.Joukko ilmestyi paikalle, asettui hotelliin ja ryhtyi nostamaan palkkaa seudun eri yrityksiltä kuitenkaan työskentelemättä sen hyväksi.He söivät päivittäin kaksi ilmaista ateriaa kolhoosin ruoassa ja vaativat päästä maksutta elokuviin ja tansseihin.Urheilijat ovat etuoikeutettuja Neuvostoliitossa eikä kukaan havainnut tapahtuneessa mitään ihmeellistä.HS