Hongkong, 1. 10. 1969 (Reuter)

Kiinan

Olof Palme yllätyksittä Ruotsin sdp:n johtajaksi

Tukholma, 1. 10. (TT)

Ruotsin

Päijät-Hämeessä 4000 kilometriä lomarantaa

Lahti, 1. 10. (Pauli Vänttinen)

Päijät-Hämeessä

”Poro” pyydetty Venetsian arkistoon

Aito Mäkisen

Pysäkki poistettiin Kaisaniemenkadulta

Kaisaniemenkadulla

Fiat 600:n tuontia Suomeen jatketaan

Fiat-yhtymä

johtaja Mao Tsetung osallistui keskiviikkona Kiinan kansantasavallan perustamisen 20-vuotispäivän juhlallisuuksiin Pekingissä, ilmoitti Pekingin radio Hongkongissa kuullussa lähetyksessään.Radion välittämä suora lähetys Pekingin Taivaallisen rauhan aukiolta, jolla Kiinan johtajat ottivat vastaan mahtavan juhlaparaatin, kumosi viime päivinä liikkuneet huhut, että Mao olisi kuollut tai vakavasti sairas.Radio ilmoitti puheenjohtaja Maon kätelleen lämpimästi kaikkia paraatiin osallistuneita kunniavieraita.Mao Tsetung, vallankumouksellinen talonpoika, joka kohosi maailman väekkäimmän kansakunnan johtajaksi, julisti Kiinan tasavallaksi Pekingin Taivaallisen rauhan portin parvekkeelta vuonna 1949.Aukiolle kerääntynyt yli 100000-päinen kansanjoukko puhkesi myrskyisiin suosionosoituksiin, kun puheenjohtaja Mao ilmestyi kunniakorokkeelle varapuheenjohtaja Lin Piaon seurassa.sosialidemokraattien puoluekokous valitsi keskiviikkona opetusministeri Olof Paimen huutoäänestyksellä puolueen uudeksi, puheenjohtajaksi Tage Erlanderin jälkeen. Palmesta tullee myös automaattisesti uusi pääministeri.Vaalivalmistelukomitea esitti Palmea ainoana ehdokkaana, ja kongressin osanottajat tervehtivät suosionosoituksin ehdotusta. Suosionosoitukset jatkuivat pitkään uuden puheenjohtajan noustua puhujakorokkeelle.aloitettiin viime kesänä rantatutkimus, jolla pyritään selvittämään, paljonko alueelta löytyy loma-asutukseen sopivia rantoja.Alustavan arvion mukaan niitä on noin 4.000 kilometriä josta huomattava osa on jo käytössä. Rantaviivan kokonaispituus on 5,522 kilometriä. Lomaliikenteen arvellaan tukkivan viitostien jo lähivuosina. – –Tieviranomaisten arvion mukaan ruuhkautuu viikonloppuliikenne viitostiellä pahoin jo 1970-luvun alussa. Heinolan Lusista ajetaan Helsinkiin keskimäärin 50 kilometrin nopeudella yhtenäisessä jonossa.Moottoritie ei ilmeisesti ehdi valmistua tarpeeksi ajoissa koska sen suuntakin on vielä vahvistamatta Lahden ja Heinolan väliltä.Vuonna 1968 huviloita oli 8.905, joista yli 30 prosenttia helsinkiläisten omistamia. Helsinkiläisten osuus kasvaa kiihtyvällä nopeudella.Lahtelaiset ostavat huvilatontteja yhtä kauempaa oman maakunnan ulkopuolelta. Kiinteistövälittäjiltä saatujen tietojen mukaan lahtelaiset ovat ostaneet rantatontteja mm. Puulaveden ja Saimaan rantamilta sekä Mäntyharjulta.Suur-Hollolan asukkaat tekivät metsästys- ja kalastusretkiä Savoon ja Keski-Suomeen jo 1400-luvulla. Nyt heidän jälkeläisensä heittelevät verkkojaan samoilla vesillä.ja Virke Lehtisen värielokuva ”Poro” on esitetty äskettäin päättyneillä Venetsian elokuvajuhlilla, jotka tänä vuonna ensimmäistä kertaa järjestettiin ilman palkintoja.Karsinnan läpäisseille, esitykseen hyväksytyille elokuville annettiin kaikille hopeinen mitali, näin myös siis ”Porolle”. Tämän lisäksi järjestäjät ovat pyytäneet eräitä tuottajia tallettamaan elokuvansa Venetsian Mostran arkistoon, mihin kootaan esimerkkejä ”mielenkiintoisimmista sodan jälkeen Venetsiassa esitetyistä elokuvista”.Vilhonkadun päässä ollut raitiovaunupysäkki on poistettu käytöstä Rautatientorin ja sen ympäristön liikennejärjestelysuunnitelman mukaisesti.Pysäkin poistamisen jälkeen vapautuu autoliikenteelle 3 kaistaa Kaisaniemenkadulla.jatkaa toiseksi pienimmän henkilöautonsa 600:n markkinointia Suomessa, vaikka vienti Ruotsiin lopetetaan.Ruotsin katsastusviranomaiset ovat vaatineet muutoksia Fiat 600:n ohjausjärjestelmään, koska etäisyys ohjauspyörän keskiöstä vasempaan oveen on 28 senttimetriä. Nykyisen asetuksen mukaan pienin etäisyys on 32 sm.Koska autoa on tänä vuonna rekisteröity Ruotsissa 160 kappaletta, Fiat-yhtymä on katsonut muutostöiden tulevan suhteettoman kalliiksi. Aikaisemmin Ruotsissa on myyty Fiat 600:a noin 1000 kappaletta vuosittain. Viennin lopettamisesta huolimatta jatketaan varaosien toimitusta.Suomen katsastusviranomaiset eivät ole asettaneet esteitä Fiat 600:n tuonnille, sillä ohjauspyörän ja vasemman etuoven välisestä etäisyydestä on säädetty vain, että ”rystystilan tulee olla riittävä”.HS