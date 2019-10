Historia

Okko Kamun päivä – konsertista kansanjuhla

HS 3.10.1969

Okko Kamu

Palmelle myönteinen vastaanotto lehdissä

Tukholma, 2. 10. (Maija-Liisa Heini)

Ruotsin

Pasila, Puotila ja Malmi Helsingin aluekeskuksiksi

Metro

Tallinnan ja Helsingin välinen laivaliikenne lisääntyi 44 pros.

Kesän

Akateeminen kirjakauppa avaa 13. 10.

Akateemisen

Ydinkoe Alaskassa vastalausemyrskyssä

Anchorage, Alaska, 2. 10. (Reuter)

Huolimatta

Ydinräjäytys Siperiassa

Washington, 2. 10. (UPI)

Yhdysvaltain

Pornografian suurnäyttely

Maailman

oli kiistaton päivän nimi torstaisessa Helsingissä: kello kahdeksalta aamulla asettuivat varovaisimmat ylimääräiseen konserttiin mielivät lippujonoon, joka tuntia myöhemmin, myynnin alkaessa, oli kasvanut yli satametriseksi.Liput loppuivat tunnin kuluessa, mutta toivorikkaita kyselijöitä riitti silti koko päiväksi.Ensimmäinen Kamu-konsertti alkoi sähköisissä merkeissä Yliopiston viimeistä sijaa myöten täyttyneessä juhlasalissa kello kahdeksan illalla ja päättyi kello kymmeneltä ennennäkemättömään juhlintaan, jonka päätyttyä voittaja kiidätettiin kaupungin tarjoamille juhlaillallisille.sos.dem. puolueen uusi puheenjohtaja Olof Palme on saanut myönteisen vastaanoton maansa lehdistössä Tage Erlanderin seuraajana niin puoluejohtajana kuin tulevana pääministerinä.Hallitusta lähellä oleva Arbetet sanoo puolueen nyt asettuvan yhtenä miehenä uuden puoluejohtajan taakse.Olof Palmen yksimielinen valinta on tehnyt tyhjäksi vastustajien mahdollisuudet spekuloida puolueen sisäisestä hajaantumisesta puoluejohtajakysymyksessä.sekä 600.000 asukastavoite vuonna 1980 ovat olleet pääkohtina laadittaessa Helsingin yleiskaavaa, joka valmistuu lopullisesti vuoden vaihteessa.Tavoitteina on asutuksen keskittäminen esikaupunkialueilla raideliikenneasemien ja rakennettavien aluekeskusten yhteyteen.Samoin on tavoitteena jo olemassa olevien kerros- ja pientaloalueiden voimakas tiivistäminen.Samalla pyritään estämään kantakaupungin väestön väheneminen ja rajoittamaan Helsingin niemen työpaikkakehitystä.Työpaikkoja pyritään keskittämään lähinnä Pasilaan, jonka lisäksi Puotila ja Malmi kehitetään aluekeskuksiksi.matkustajamäärä Helsingin ja Tallinnan välillä lisääntyi 44 prosenttia edellisestä vuodesta.M/s Tallinn liikennöi kolmatta kesää tällä linjalla, joka avattiin vuonna 1965.Viime kesänä matkusti Helsingistä Tallinnaan 19.234 henkilöä, joista oli suomalaisia 15.077 ja Tallinnasta Helsinkiin noin 19.000 eli yhteensä 38.000 matkustajaa.Kesän 1968 matkustajamäärä oli 26.469, joten lisäys on noin 44 prosenttia.M/s Tallinn, joka tuli liikenteeseen m/s Vanemuinen jälkeen sen osoittauduttua liian pieneksi, teki tämän kesän viimeisen matkan 30. 9.Liikenne Helsingin ja Tallinnan välillä alkaa taas ensi toukokuun alussa neljällä viikottaisella vuorolla.kirjakaupan uudet hyllykilometrit odottelevat jo viikon kuluttua alkavaa muuttoa.Kirjapalatsia viimeistellään yhteensä kymmenessä kerroksessa.Maanantaina 13.10. klo 18 pääsevät ensimmäiset asiakkaat kahdeksi tunniksi kirjaostoksille uuteen taloon.Seuraavana päivänä avautuu helsinkiläisille tunneli Ruotsalaisen teatterin luona.Tunnelin kautta pääsee pyörivällä hissillä maanalaiseen paikoitustilaan, johon mahtuu 40 autoa.vastalausemyrskyistä jatkoivat Yhdysvaltain atomienergiakomission tiedemiehet torstaina Alaskan maanalaisen ydinpommiräjäytyksen valmisteluja.Pommi oli määrä laukaista keskiyöllä Suomen aikaa.Räjäytyksen pelätään aiheuttavan maanjäristyksiä ja saavan aikaan huomattavaa vahinkoa seudun harvinaisille eläinlajeille.atomienergiakomissio ilmoitti torstaina, että sen laitteet olivat rekisteröineet keskiviikkona täräyksen, joka ilmeisesti oli Neuvostoliiton maanalaisen ydinräjäytyksen aiheuttama.Komission ilmoituksen mukaan räjäytys tapahtui Semipalatinskin alueella Siperiassa ja se oli voimakkuudeltaan 20–200 kilotonnia.ensimmäinen pornografian näyttely avataan Kööpenhaminan KB-hallissa lokakuun 21. päivänä.Kaikkiaan 40 osastossa esitetään kaikki kuviteltavissa olevat pornografian piirteet, kertoivat näyttelyn järjestäjät.”Kutsumme mukaan sekä ne, jotka nauttivat ja ne, jotka kauhistuvat. Haluamme myös pitää yllä Tanskan mainetta maailman edistyksellisimpänä pornomaana”, kertoivat järjestäjät tiistaina.Heinäkuun 1. päivänä kaadettiin Tanskassa viimeinen lakieste säädyttömien kuvien esittämiselle.Tämän jälkeen mikä tahansa on sallittua niin painettuna kuin julkisesti näytteille pantunakin.HS