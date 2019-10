Historia

Uusin Apollo

HS 4.10.1969

Tällä

Korkeasuhdanteen ajaksi lisävero

Talouselämän

Brandtista liittokansleri

Bonn, 3.10.

Kristillisdemokraattien

Amerikkalainen mies tuoksuu eikä haise

Näyttääkö

Uusin tavaratalo

Keskikaupungin

Suomalainen tv-elokuva voitti Dublinissa

TV-1:n

kertaa ei kuualus, vaan pop-orkesteri: Edward Vesalan uusi Apollo-niminen yhtye suoritti ensiesiintymisensä salintäyteisessä N-klubissa.Vaikka orkesteri onkin uusi, niin sen jäsenet eivät ole vihreitä pop-saralla; Vesala muistetaan Soulsetista, samoin laulusolisti Harri Saksala, kitaristi Eero Lupari tunnetaan entisenä Topmostin jäsenenä ja bassokitaristi Heimo Holopainen on Topmostin lisäksi esiintynyt Kirkan rock-yhtyeessä ja Dannyn Islanders-kokoonpanossa.Kahden kitaran, rumpujen ja laulusolistin yhdistelmä saattoi etukäteen ajatellen vaikuttaa liian traditionaaliselta, mutta ilokseni havaitsin orkesterin olevan odotettua monipuolisemman.nousu- ja laskukauden tasoittamiseksi esitetään perittäväksi veroluonteista suhdanneturvamaksua. Sen suorittaisivat yksityiset työnantajat sekä valtio.Maksu olisi enintään kaksi prosenttia työnantajan työntekijälle suorittaman ennakkoperinnän alaisen palkan määrästä. Sitä voitaisiin periä yhtäjaksoisesti korkeintaan 18 kuukauden ajalta nousu- ja korkeasuhdanteen aikana.Suhdannetasausmaksut kerättäisiin erityiseen rahastoon, joka olisi valtiovarainministeriön alainen. Lasku- ja matalasuhdanteen aikana rahastoon kerääntyneet varat käytettäisiin lainoina ja avustuksina elinkeinoelämän tukemiseen. – –Esitys kuuluu Suomeen soveltuvaa suhdannetasausjärjestelmää tutkineen työryhmän ehdotukseen.Esitys jätettiin perjantaina valtiovarainministeri Eino Rauniolle. Työryhmän puheenjohtajana toimi valtiosihteeri Paul Paavela.kaksikymmentä vuotta kestänyt valtakausi on päättynyt Länsi-Saksassa. Sosiaalidemokraattinen puolue ja vapaat demokraatit (FDP) pääsivät perjantaina sopimukseen tulevasta hallitusyhteistyöstä.Tämä merkitsee sitä, että sosiaalidemokraattien johtajan Willy Brandtin valinta uudeksi liittokansleriksi tämän kuun 21. päivänä on selvä.talon herra kuluneelta kuin vanha hevoskaakki? Hänet on aika lähettää kasvohoitoon!Vielä vuosi sitten täysin naurettavana pidetty asia – miesten kauneushoidot ja kosmeettiset aineet – hyväksytään esim. Englannissa yhä yleisemmin.Äskettäin on Lontoossa avattu ensimmäinen miesten kauneushoitola, joka myy mm. 75 lajia Kölnin vettä ja irtoripsiä, tarjoaa suuren joukon erilaisia kasvokäsittelyjä ja nuorennuskuureja lontoolaisille liikemiehille, jotka etsivät ”menestyksen imagea.”Mutta tämä on vasta aivan alkua verrattuna siihen mitä Atlantin toiselle puolen tapahtuu.Miesten kosmeettinen teollisuus kukoistaa monen miljoonan dollarin voimalla vuosittain, ja amerikkalaiset miehet näyttävät hoidetummilta ja tuoksuvat paremmilta vuosi vuodelta.niin sanotut alle ohjehintojen myyvät tavaratalot saivat perjantaina uuden lisän.Elokuun alusta lähtien on Yhtyneiden Ravintoloiden omistamassa Marskin talossa sijainneen entisen Otran tiloissa puuhattu tiukasti paperilla peitettyjen ikkunoiden takana. Myymälätilojen uusi vuokraaja Valintatalo on sisustanut kolmea myyntikerrosta omaan käyttöönsä.Liikkeen hallussa on tähän osti ollut kaksi tekstiilimyymälää, toinen Hämeenkadulla ja toinen aivan uuden tavaratalon naapurissa Lönnrotinkadulla. Molemmat tulevat edelleen jatkamaan toimintaansa, Lönnrotinkadun myymälä taloustavaraosastoksi muutettuna.tuottama Kauko Vuorensolan ohjaama elokuva ”Karjan kutsumahuutoja” selviytyi voittajaksi EBU:n ja OIRT:n Golden Harp-festivaleilla Dublinissa.Toinen palkinto meni Bulgariaan ja kolmas Neuvostoliittoon. Festivaaleihin osallistui kaikkiaan 25 maata. Nämä jokavuotiset elokuvajuhlat ovat ns. folkloristisia festivaaleja.HS