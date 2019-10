Historia

Jacquelinella on kovat otteet

HS 7.10.1969

Rouva

Ruotsissa korvaus 100 talidomidi­lapselle – Suomalaiset odottavat

Sadan

Silakkamarkkinoilla vain purkitettuja silakoita

Silakat

Korpisotaa käydään ’Pyhäsalmen ponusta’

Pyhäsalmi, lokakuussa

(Mauno Saari)

Pontikkahegemonia

Pohjoisvisio taivaltanut koteihin kymmenen vuotta

Pohjoisvisio

Päivän ateria

Ravitseva

Jacqueline Onassis kävi sunnuntaina katsomassa ruotsalaista seksielokuvaa, mutta hermostui valokuvaajiin ja ryhtyi käyttämään judo-otteita.Entinen Yhdysvaltojen ”ensimmäinen nainen” kävi katsomassa ”Olen utelias -keltaista” mutta havaittuaan paikalla valokuvaajia jätti miehensä seuraamaan kuvan loppua yksin. Rouva Onassis lähti paikaltaan noin elokuvan puolivälissä ja havaitsi eteishallissa valokuvaajia. Hän pyysi teatterin omistajaa ajamaan kuvaajat pois.New York Daily Newsin valokuvaaja Mel Finkelstein kertoi, että rouva Onassis seurasi valokuvaajia ulos. ”Hän tarttui oikeaan ranteeseeni, ja toisella kädellä vasempaan kyynärpäähäni ja heitti minut yli lonkkansa”, Finkelstein kertoi.Valokuvaaja putosi polvilleen katuun, mutta ennätti kuitenkin saada kuvan poistuvasta Jacquelinestä. ”Tyttö osaa pitää huolen itsestään”, oli Finkel­steinin mielipide.ruotsalaisen talidomidilapsen vanhemmat ovat päässeet sovitteluratkaisuun vaarallista lääkettä valmistaneen Astra-lääketehtaan kanssa. Lääketehdas tarjoutui maksamaan jokaiselle lapselle keskimäärin 6.000 kruunua vuodessa korvauksena.Suomen noin 25 talidomidin uhria saavat sitä vastoin odottaa korvauksiaan Länsi-Saksasta vielä kauan – mikäli niitä tulee lainkaan. ”Oikeudenkäynti saksalaista Grünental-lääketehdasta vastaan on jatkunut jo kaksi vuotta, ja prosessi kestää todennäköisesti vielä kauan, monta vuotta”, kertoo talidomidivammautuneitten yhdistyksen puheenjohtaja prof. Matti Sulamaa.menivät hyvin kaupaksi Helsingin kauppatorin rannassa päivää ennen virallisten silakkamarkkinoiden alkua. Silakoiden myynti jatkuu silakkamarkkinapäivien, tiistain ja keskiviikon jälkeen aina lauantaihin asti.Hinnat olivat melko yhtenäisiä. Ostaja ei tosin voi olla varma siitä kuinka paljon kukin myyjä on purkkiinsa silakoita ahtanut. Kalastajien arviot saman suuruisten purkkien painosta vaihtelivat melkoisesti.Silakoita myydään markkinoilla ainoastaan valmiiksi purkitettuina.on Pyhäsalmella. Rankki pulputtaa ja kirkas tippuu ryteiköissä jatkuvasti.Keittomestareitten ja poliisien salakähmäinen korpisota jatkuu keskeytyksettä viikosta toiseen. Tehtaita tuhotaan jopa viisi parhaina päivinä, mutta silti virtaa hiirenraadoilla käymään autetusta rankista jalostunut ”Pyhäsalmen ponu” liukkaasti laajoille markkinoille. Myynti on suurta, eikä mainosta tarvita.täyttää tänä syksynä 10 vuotta. Kukaan ei tiedä tarkalleen minä päivänä tämä yhteistoiminta pantiin alulle, sillä mitään selvää ”mustaa valkoisella” ei ole löytynyt.Eikä se liene edes tarpeellistakaan, tai ihmeellistä, sillä Pohjoisvisiota ei ole olemassakaan minään organisaationa. On vain yhteistoimintaa ohjelmien vaihdon, teon ja yhteisten ongelmien parissa. Eli kuten apulaisjohtaja Ville Zilliacus sanoi: Pohjoisvisiolla ei ole omaa henkilökuntaa, ei yhtään neliömetriä omaa tilaa.Pohjoisvisio tunnetaan kuitenkin hyvin, esitettiinhän meilläkin viime vuonna 248 Pohjoisvisio-ohjelmaa.Tähän saakka ovat Pohjoismaat vaihtaneet toistensa kanssa ohjelmia periaatteella yhtä vastaan kolme, mikä on tehnyt toiminnan erittäin kannattavaksi kaikille.Uutuutena on tullut mukaan viihdeohjelmien ostaminen, mutta vaihtoperiaate on edelleenkin Pohjoisvision yhteistoiminnan perustana.Tärkein yhteistyöelin on varsinainen Pohjoisvisio­kokous, joka pidetään eri jäsenmaissa kolme kertaa vuodessa. Maanantaina alkoi Maarianhaminassa 10-vuotisjuhlakokous.vasikansydän on maukas perusaine tiistain pataruoalle.Sydäntä liotetaan jonkin aikaa, minkä jälkeen se kuutioidaan ja ruskistetaan padassa.Sydän saa kiehua pienessä vesimäärässä ennen kuutioitujen porkkanoiden, sellerin ja perunoiden lisäämistä.Pakastepavut pannaan pataan viimeksi ruoan ollessa muuten lähes kypsää. Vielä kannattaa lisätä lihaliemikuutio, joka tekee ruoan maun täyteläiseksi. – –Mausteeksi ripotellaan pataan suolaa, nelimaustetta ja timjamia, mauste, jota kreikkalaiset pitivät rohkeuden ja ruumiinvoimien vertauskuvana. Kypsä pata koristellaan hienonnetulla persiljalla.Lisäkkeenä tarjotaan iloisen punainen tomaatti, joka pannaan valmiiksi lautaselle.