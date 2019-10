Historia

Mestari-KPV:lle HS:n pokaali vuodeksi

HS 6.10.1969

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ongelmia ei ratkaista ostoskierroksen aikana

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Noin 3000 sotaveteraania Tampereella yh:n merkeissä

Tampere, 5. 10. (PS)

Arviolta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tungosta Newport Newsilla

Helsinkiläisten

Hair jälleen Helsingissä

Tampereen

Kuka tekee dekkareita Ruotsin hallituksesta

Salaperäinen

Makkarapihvit

Lenkkimakkara

Lehmät joivat ”tehtaan” rankin Multialla

Jyväskylä, 5. 10. (LPe)

Varhain

Sanomain jalkapalloilun mestaruussarjaan lahjoittama järjestyksessään toinen kiertopalkinto joutui nyt ensimmäistä kertaa ja yhdeksi vuodeksi Kokkolan Pallo-Veikkojen haltuun.Arvokkaan hopeisen pokaalin luovutti KPV:n kapteenille Risto Hautalalle Helsingin Sanomain edustajana kenraaliluutnantti Jorma Järventaus.Kuopion Palloseuralle ojennettiin hopeamitalit ja Helsingin Jalkapalloklubi venyi pronssille.Kaikki mitalijoukkueet selvisivät viimeisellä kierroksella arvonsa mukaisesti voittajina.Kokkolalaisten ansiolistaan kuuluu tältä vuodelta myös poikien Suomen mestaruus, joten KPV:n jalkapalloilullinen paremmuus on tältä vuodelta kiistaton.perheenemäntien liiton syyspäivät päättyivät sunnuntaina.– –Lis. Ilppo Kangas painotti sitä, ettei suomalaisilla ole varaa viivytellä ympäristön saastumisen estämistä.”Ihmisen ja ympäristön tasapainoinen vuorosuhde edellyttää turmeltumatonta ympäristöä. Turmeltumaton ympäristö kuuluu ihmisoikeuksiin. Kulutus- ja elintasoideologia on sovittamattomassa ristiriidassa ihmisen tasapainoisen tulevaisuuden kanssa. Osa elintason noususta on sijoitettava turmeltumattoman ympäristön säilyttämiseksi. Muussa tapauksessa lisääntyvää vapaa-aikaa joudutaan viettämään tulevaisuuden tunkiolla”, mainitsi Ilppo Kangas.Olli J. Ojanen totesi, että taloudellinen hyvinvointi ja henkinen pahoinvointi kuuluvat yhteen.”Ihmiset aivopestään uskomaan, että heidän ongelmansa voidaan ratkaista ostoskierroksen aikana. Uskonnoksi kohotettu tuotannon kohottaminen tapahtuu elinympäristön pilaantumisen hinnalle, se tapahtuu kolmannen maailman nälänhädän ja riiston hinnalla. Jotta tuotanto kohoaisi, on ihmisiin syötettävä uusia ostotarpeita. Kuluttajien on tehtävä kapina aivopesua vastaan. Ihmisellä on oltava oikeus olla ostamatta”, totesi Ojanen.noin 3000 sotaveteraania oli koolla Tampereella sunnuntaina YH-69- juhlassa.Juhla pidettiin sen takia, että tänä syksynä on kulunut 30 vuotta yh:sta.Näinä päivinä tulee myös kuluneeksi 25 vuotta siitä, kun Suomi sai sotavuosien jälkeen rauhan.Pirkanmaan sotaveteraanipiirin tarkoituksena oli juhlaa järjestäessään lujittaa yhteishengen ja yhteisvastuun tunnetta, joka elähdytti sotilaita rintamaoloissa.– –YH-69-juhla ei sujunut aivan täysin välikohtauksitta.”Nuorison, työläisten ja opiskelijain militarismin vastainen toimikunta” jakoi juhlaa vastustavia monisteita ja kantoi rinnassaan omaa merkkiään.Suukopua mielenosoittajien ja veteraanien kesken syntyi muutamia kertoja ja ainakin kerran yritettiin keskustella myös nyrkkivoimin.suursuosikiksi kohosivat sunnuntaina amerikkalainen alus USS Newport News ja sen yli tuhat meripoikaa.Noin 8.000 henkilöä täytti viimeisenä vierailupäivänä ahtauteen asti risteilijän kannen, ja yleisöaikaa jouduttiin sen vuoksi pidentämään tunnilla.Kolmen päivän ajan pääkaupungin huvittelupaikoille ja syksyiselle katukuvalle selvän leimansa tuoneet tumma-asuiset ja valkolakkiset amerikkalaiset meripojat saivat lukuisia vierailukutsuja koteihin.Osa laivastovieraan miehistöstä kierteli huvittelupaikkojen lisäksi saaristossa, eduskuntatalossa, museoissa ja muilla Helsingin nähtävyyspaikoilla.Popteatterin hippiemusical Hair/Hiukset, joka syyskuussa esiintyi Helsingin Kaupunginteatterissa kahdelle loppuunmyydylle katsomolle, vierailee uudelleen pääkaupungissa, tällä kertaa Kansallisteatterin pienellä näyttämöllä.Reijo Paukun ohjaama Hair esitetään kolmasti. 7., 8. ja 9. 10.Kaikki näytännöt on myyty loppuun.kirjailija Bo Balderson on jälleen herättänyt kohua Ruotsissa julkaisemalla salapoliisiromaanin Harpsundsmordet (Harpsundin murha).Teos on jatkoa viime vuoden menestyskirjalle Statsrådet och döden (Valtioneuvos ja kuolema).Sama nimimerkki alkoi aiheuttaa päänvaivaa kirjallisissa ja poliittisissa piireissä jo toista vuotta sitten ensimmäisellä huipputason salapoliisiromaanillaan, koska kirjoittajan paikallis- ja henkilötuntemus viittasi hänen kuuluvan hallituksen piiriin.Myös Harpsundsmordetin tapahtumat on sijoitettu valtioneuvoston arkielämään.Kirjassa esiintyvät mm. ministerit Torsten Nilsson, Krister Wickman, Gunnar Lange ja Herman Klinge sekä Harpsundin vahtikoira Rikshunden (Valtakunnankoira).Tekijän henkilöllisyyttä ei ole pystytty paljastamaan, mutta sitä enemmän on arvailuja: tuleva pääministeri Olof Palme, valtiopankin johtaja Per Åsbrink, suurlähettiläät Gunnar Hägglöf ja Bo Siegbahn ja pääjohtaja Gunnar Svard monen muun poliittisen kynäniekan ohella.on monien käyttömahdollisuuksiensa vuoksi varsin mukavaa arkiruokien ainekseksi.Tänään leikataan kymmenen sentin lenkkimakkarapalat pituussuunnassa viipaleiksi.Näin syntyneet pihvit voidellaan sinapilla ja asetetaan uunipannulle tai uuninkestävään vuokaan.Kullekin pihville pannaan viipale tahko- tai sulatejuustoa ja päällimmäiseksi pari tomaattiviipaletta tai paprikarengasta.Sipulin ystävät voivat leikata muutaman sipuliviipaleen juuston alle.Pihvit kuumennetaan uunissa kunnes juusto on sulanut.Pihvien kanssa tarjotaan perunasosetta, joka valmistetaan perunasosepussista ohjeen mukaan.Sose maustetaan ja värjätään punertavaksi porkkanaraasteella ja paprikalla tai haluttaessa tarjotaan porkkanaraaste erikseen.Kullekin ruokailijalle voidaan raasteen asemesta antaa pala raakaa porkkanaa pureskeltavaksi aterian alkajaisiksi.Jälkiruoaksi raikas, kotimainen omena.aloittivat lehmät pitkän viikonlopun Multian Isojärvellä viime perjantaina ja varsin opettavaisin seurauksin.Kaksi lehmää ja vasikka sattuivat metsässä miehittämättömälle pontikkatehtaalle ja joivat rankin makeisiin suihinsa.Aine kävi polviin niin kiivaasti, että juhlijat oli peiteltävä yöksi pitopaikan viereen, josta ne sunnuntaina aamulla horjahtelivat katuvaisina kotiin saamaan eläinlääkäriltä lievitystä fyysiseen ja moraaliseen krapulaansa.