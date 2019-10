Historia

Komitea esittää Suomenlinnan asukasluvun kaksin- kertaistamista

HS 8.10.1969

Suomenlinnan

Poliisi hajotti nuorisojoukon

Itä-Berliini, 7. 10. (Reuter)

Parituhatta

Peer Gynt pornoilee

Kunnon

Kottaraissotaa viinin puolesta

Wien, 8.10. (UPI)

Maanantaisin

asukasluku olisi saarten elävöittämiseksi kohotettava lähes kaksinkertaiseksi nykyisestä 1 300 henkilöstä.Liikenteen hoitaminen olisi otettava kaupungin tehtäväksi. Auto olisi julistettava boikottiin Suomenlinnassa ja saarien sisäinen liikenne tulisi hoitaa esimerkiksi hevosilla tai poneilla.Muun muassa näitä asioita korostaa vast’ikään työnsä päättänyt Helsingin kaupungin Suomenlinna-komitea mietinnössään. – –Suomenlinna kuuluu valtion eikä Helsingin kaupungin omistukseen.Komitea ehdottaa edelleen, että valtio ja kaupunki yhteistoimin ryhtyisivät kehittämään Suomenlinnaa paitsi museoalueena myös monimuotoisena toiminnallisena yksikkönä kuten kulttuurilaitosten ja toimintojen sijoituspaikkana, matkailukohteena, vapaa-ajanviettoalueena sekä ulkoilu- ja urheilualueena. Kesäaikana voitaisiin Suomenlinnassa komitean mielestä järjestää mm. kesäteatteri ja musiikkiesityksiä.itäberliiniläistä nuorta otti tiistai-iltana yhteen poliisien kanssa lähellä Berliinin muuria samaan aikaan kun Itä-Saksa vietti 20-vuotisjuhlaansa.Nuorisojoukko oli kokoontunut lähelle muuria kuullakseen englantilaisen pop-yhtyeen Rolling Stonesien konsertin muurin lähellä olevan kustantaja Axel Springerin toimitalon katolta.Kun nuorisojoukko odotti konserttia – jota ei pidettykään – parisataa itäsaksalaista poliisia saapui paikalle hajottamaan joukkoa.Nuoret siirtyivät poliisien ajamana kohti Itä-Berliinin uutta keskusta Alexander Platzia, jossa noin neljännesmiljoona kommunistisen nuorisojärjestön jäsentä valmistautui kolmipäiväisten juhlallisuuksien päättäjäistilaisuuteen.Alexander Platzilla poliisit hajoittivat joukon ja pidättivät eräiden ilmoitusten mukaan viitisenkymmentä nuorta.Edellinen vastaavanlainen välikohtaus sattui vuonna 1964, jolloin myös oli käynnissä Itä-Saksan nuorisojärjestön kokous. Silloinkin välikohtauksessa oli mukana nuorisoa, joka oli kokoontunut kuuntelemaan pop-konserttia.bergeniläiset ovat punastellen ja kauhistellen tutustuneet Ibsenin Peer Gyntin esitysversioon merkkiä 1969 kaupunkinsa Den Nationale Scene -teatterissa. Esitys, jota sanotaan ”aivan uudenlaiseksi, nuoreksi ja ajankohtaiseksi”, sisältää maineen mukaan niin uskallettuja eroottisia kohtauksia, että monia kovia kokeneet teatterikriitikot ovat ristineet silmiään.Tekstiä ei kuitenkaan ole lainkaan muutettu. Peerin ja paimentyttöjen kohtauksessa tunturilla viimeksimainitut käyttäytyvät ainoastaan kuten ”estottomat nykyaikaiset tytöt, kun he kohtaavat nuoren miehen yksinäisellä karjamajalla”, sanoo esityksen ohjaaja. Kohtauksen koreografia korostaa omasta puolestaan eroottisia piirteitä., keskiviikkoisin ja perjantaisin yksityisen lentoyhtiön koneet pyyhkivät matalalla Itävallan rajaseutujen yllä ja lähettävät tuhannet linnut pakomatkalle Unkarin puolelle.Tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin ovat Unkarin ilmavoimien sotilaskoneet asialla. Ne jyrisevät matalalla rajan tuntumassa ja lintuparvet lehahtavat takaisin Itävaltaan.Tällaista on Itävallan ja Unkarin suuri viinisota, ja viinitarhojen omistajille rajan kummallakin puolella se on kuolemanvakava asia. Niinpä kummatkin käyttävät lentokoneita linnunpelätteinä karkottaakseen mailtaan ja mannullaan miljoonat viinirypäleitä nokkivat kottaraiset.HS