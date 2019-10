Historia

Uusi seksipommi on romantikko

HS 9.10.1969

Ranskalaiset

Pankkiemäntä, uusi ammatti

Hämeenlinna, 8. 10. (JM)

Sievällä

Suomi 15. tilalla kirjetilastossa

”Joku

Jälleen yksi yllyttäjä sai tuomion

Virallisen

Laaja jäätikkö löytyi harjun uumenista

Lahtelaisesta

Arvolehdistö sätti Nixonia

Lontoo, 8.10. (AP)

Arvovaltainen

Baretit salailivat murhaa

Yhdysvaltain

pitävät Jane Birkiniä ”uutena seksipommina”.He ovat sovittaneet hänet siinä ominaisuudessa kaikkiin kuuteen elokuvaan, jotka hän on Ranskassa tehnyt. Meillä parhaillaan menevä ”Vaarallinen loma” on yksi niistä.Kotona Englannissa Jane Birkiniä pidettiin näihin asti ”hyvin kasvatetun englantilaistytön perikuvana”.Näin siitä huolimatta, että hän aloitti elokuvauransa melko shokeeraavassa pikku tehtävässä: toisena niistä kikattavista tytöistä Antonionin ”Blow-upissa”, jotka päähenkilön kanssa kaarestavat ateljeessa, riisuutuvat itse ja riisuvat miehenkin (David Hemmings).21-vuotias Jane on kuitenkin saanut eniten kuuluisuutta uuden epäsovinnaisen työnsä takia: hän teki nykyisen poikaystävänsä Serge Gainsbourgin kanssa meilläkin tunnetun levyn ”Je t’aime... moi non plus”.”Laulu” on lähinnä huohotusta ja muminaa ja sai BBC:ltä pannatuomion ”liikaseksisenä ja moraalittomana”.Lontoolaisten mielestä pariskunta Jane ja Serge edustavat tämän hetken uutta romantiikkaa. Kulkiessaan käsi kädessä ja katsoessaan toisiaan silmiin rakastuneina ”he saavat jokaisen uskomaan kaikkiin maailman romanttisiin tarinoihin.”pankkivirkailijalla, jolla on jo muutaman vuoden kokemus ja hyvää halua palvella mitä erilaisimpia ihmisiä pienistä säästöpossun tuojista paperisotaan työlästyneisiin vanhuksiin, on mahdollisuus uuteen moderniin ammattiin.Pankkiemännät tekevät tuloaan rahalaitosten monitaitoisiksi yleisön ohjaajiksi.Pankkiemäntiä on maassa tiettävästi vasta kaksi, toinen heistä Tuula Almi Hämeenlinnan Suomalaisessa Säästöpankissa.Uusi ammatti kiinnostaa kuitenkin rahalaitosten palvelusta vastaavia ja on ilmeistä, että neiti Almi saa lähivuosina runsaasti uusia virkasisaria.odottaa kirjettäsi” tunnuksin muistutetaan kirjeenkirjoittamisesta lokakuun 9. päivänä, jolloin vietetään kaikkialla maailmassa kirjeenkirjoituspäivää.”Kirjepäivänä pyritään kiinnittämään huomio kirjeeseen, joka on säilyttänyt asemansa pysyvimpänä, persoonallisimpana ja tuttavallisimpana yksityisen kanssakäymisen tiedonantomuotona. Puhelin, lennätin, kaukokirjoitin, radio tai televisio eivät ole pystyneet järkyttämään kirjeen asemaa.””Suomessa postitetaan nykyään joka päivä yli 800 000 kirjettä, mikä on kaksinkertainen määrä kymmenen vuoden takaiseen lukuun verrattuna”, kerrotaan posti- ja lennätinhallituksesta.syyttäjän uudesta käänteestä huolimatta jatkuvat yllytysoikeudenkäynnit Helsingin raastuvanoikeuden 15. osastolla.Vaikka uusia syytteitä ei toistaiseksi nosteta, on vireille ehditty panna kaikkiaan 130 yllytysjuttua, joista 39:ssä on tähän mennessä annettu tuomio.Keskiviikkona tuomittiin osastopäällikkö Hannu Taanila 60:een kymmenen markan määräiseen päiväsakkoon.Hänet tuomittiin niin kuin aikaisemmatkin yllyttäjät rikoslain 16. luvun 9. pykälän nojalla julkisesta asevelvollisen houkuttelemisesta jäämään pois vakinaisesta palveluksesta.harjusta on löydetty laaja maanalainen jääkerros, joka on pysyvä ja nähtävästi hyvin vanha.Jääesiintymä on ainutlaatuinen koko maailmassa ja tieteellisesti hyvin merkittävä, sanoo esiintymään ensimmäisenä tutustunut fil. tri Marjatta Okko geologisesta tutkimuslaitoksesta.Suomesta on vain kerran aikaisemmin löydetty tällainen esiintymä, ja sen löytäjä, professori Iivari Leiviskä väitti sen olleen peräisin jääkaudelta asti.Näiden kahden jääesiintymän ikä saattaa siis olla jopa 10.000 vuotta.englantilainen sanomalehti The Times julkaisi tiistaina erittäin arvostelevan artikkelin Richard Nixonista Yhdysvaltain presidenttinä.”Pyrkimättä lainkaan liioittelemaan voin vain todeta presidentti Nixoniin kohdistuneen luottamuksen romahtamisen levinneen varsin laajalle. Tuntuu siltä kuin monet amerikkalaiset olisivat yhtaikaa päättäneet, että hän on juuri niin huono presidentti kuin hänen on aina pelätty olevankin”, kirjoitti Timesin arvostettu Washingtonin kirjeenvaihtaja Louis Heren.Lehdessä keskeisellä paikalla julkaistussa artikkelissa Heren tarkastelee Nixonin presidenttikauden yhdeksää ensimmäistä kuukautta erittäin kriittisesti ja sanoo Nixonin tuntuvan suhtautuvan tehtäväänsä pikemminkin palkkiona monivuotisesta poliittisesta toiminnasta kuin tilaisuutena johtaa maata.erikoisjoukkojen vihreiden barettien upseerit päättivät surmata kaksoisagentiksi epäilemänsä Thai Khac Chuyenin saatuaan keskustiedustelupalvelu CIA:lta epävirallisen suosituksen miehen ”eliminoimiseksi”.Vihreät baretit yrittivät peittää tekoaan keksimällä valheellisen tarinan, joka syötettiin mm. amerikkalaisten joukkojen komentajalle kenraali Creighton Abramsille, ilmenee New York Timesin saamista tiedoista, jotka asiaa lähellä seuranneet lähteet ovat antaneet sen jälkeen, kun viranomaiset päättivät luopua kaikista syytteistä ja haudata jutun virallisesti.HS