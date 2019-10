Historia

Peppi Pitkätossu pääsee postimerkkiin

HS 10.10.1969

Peppi Pitkätossu

Amerikkalaiset peruuttivat suurtilauksen

Falun, 9.10. (TT)

Ruotsalainen

”Jos palaatte NL:oon Siperiassa on kylmä”

Tukholma, 9.10. (Reuter)

Kaksi

Draken-hävittäjät loppuunlennettyjen Gnatien tilalle?

Uuden

Peruukista itseluottamusta

Vain

on nyt niin suosittu hahmo Ruotsissa, että kuninkaallinen postilaitos julkaisee Pepistä erikoispostimerkin marraskuussa.Merkissä on kuva, jossa Peppi nostaa ilmaan pilkullista hevostaan. Postimerkkiin pääsee myös apina, Herra Nilsson.Inger Nilsson, joka esittää Peppiä tv-sarjassa, ei toistaiseksi tiedä postimerkistä mitään. Hän on parhaillaan filmaamassa Jugoslaviassa.Inger on saanut filmauksen takia vapaata koulusta. Äiti, Karin Nilsson, kertoi ettei Peppi kuitenkaan jää opinnoissaan jälkeen. Hänellä on yksityisopettaja mukanaan Jugoslaviassa.Äiti kertoi, ettei Inger yksityiselämässään erityisesti pidä apinoista, ei Herra Nilssonistakaan. Hän haluaisi mieluummin koiran.Stora Kopparbergs Bergslags Ab on menettänyt 175 miljoonan kruunun arvoisen tilauksen Yhdysvaltoihin Ruotsin Pohjois-Vietnamille myöntämän avun vuoksi.Sopimus tilauksesta oli selvä, se oli jo kirjoitettu, ainoastaan allekirjoitus puuttui. Amerikkalaisen ostajan tilauksen arvo oli 25 miljoonaa kruunua vuosittain seitsemän vuoden ajan eli yhteensä 175 miljoonaa kruunua. Stora Kopparbergs oli saanut sen kilpailtuaan ankarasti muiden maiden yhtiöiden kanssa.Johtaja Erik Sundblad kertoi Dala-Demokraten-Iehdelle, että tieto sopimuksen hylkäämisestä tuli joitakin päiviä sen jälkeen kun ulkoministeri Torsten Nilsson oli sosiaalidemokraattien puoluekokouksessa ilmoittanut, että Ruotsi avustaa Pohjois-Vietnamia 200 miljoonalla kruunulla.Yhdysvalloista tulleessa puhelinkeskustelussa ilmoitettiin, että koska Ruotsi avustaa maata, jonka kanssa Yhdysvallat on sodassa, ei ole mitään syytä toteuttaa sopimusta.pohjoismaalaista opiskelijaa, jotka pidätettiin maanantaina Moskovassa heidän jaettuaan lentolehtisiä, palasi kotiin torstaina.Vapauttamisen syyksi neuvostoviranomaiset selittivät pidätettyjen nuoruuden ja neuvostolakien hyvyyden, mutta ”jos te palaatte, tuokaa lämpimiä vaatteita mukananne, koska Siperiassa on kylmä” viranomaiset varoittivat.Smog-nimisen järjestön, jonka lehtisiä pidätetyt olivat jakaneet moskovalaisessa GUM-tavaratalossa 1000 kappaletta ruuhka-aikana, ruotsalainen edustaja Lise-Lott Johansson sanoi järjestön olevan iloinen asian saamasta julkisuudesta.”Se osoittaa, että kannattaa tehdä tällaisia mielenosoituksia. Todennäköisesti teemme niitä useampia. Meillä on useita jäseniä, jotka ovat halukkaita olemaan mukana”, hän jatko.Lentolehtisissä vaadittiin entisen kenraalin Pjotr Grigorenkon vapauttamista tai avointa oikeudenkäyntiä hänelle. Grigorenko on arvostellut neuvostoyhteiskunnan epäkohtia.torjuntahävittäjän hankkiminen Suomen ilmavoimille on tulossa ajankohtaiseksi. Keskusteluissa on ruotsalaista Draken-hävittäjää.Nykyinen kalusto alkaa monin osin olla täysinpalvellut. Viimeksi on tullut tieto, joka kertoo Gnat-hävittäjien olevan käytännöllisesti katsoen loppuun lennettyjä. Torjuntahävittäjinä ne ovat vanhentuneet jo kauan sitten.Suomessa käytössä olevien Gnat-hävittäjien valmistaminen on lopetettu ja samalla on päättynyt myös varaosien sarjavalmistus. Englantilainen pieni valmistajayhtiö sulautui suurempaan yhtiöön, joka luopui tyypistä.neljäsosa niistä miehistä, jotka käyttävät peruukkia uskoo, ettei sitä koskaan huomata.Lähes puolet – 46 % – uskoo, että irtohiukset ”paljastuvat” vain harvoin. Noin 18 % on sitä mieltä, että salaisuus silloin tällöin tulee julki. 10,5 % arvelee, että peruukki huomataan usein.Miehiä on haastatellut englantilainen kuluttajain lehti ”Which”. Lehti teki kysymyksiä 198 miehelle ja lähetti 12 vapaaehtoista peruukkiliikkeisiin tekemään kauppoja. – –Kolme neljännestä irtohiuksien käyttäjistä piti tärkeimpänä, että he hiusten ansiosta näyttävät nuoremmilta tai ainakin ikäisiltään.Puolet haastatelluista oli sitä mieltä, että tukka antoi heille itseluottamusta. Eräitten mielestä peruukki mukavasti lämmittää kaljua ja on suojaavakin.HS