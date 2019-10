Historia

Taksvärkki onnistui soraäänistä huolimatta

HS 11.10.1969

Taksvärkkitoimikunta

Palme törmää alkajaisiksi Pohjois-Vietnamin apuun

Tukholma, 10. 10. (Maija-Liisa Heini)

Olof Palme

Vesien saastuminen jatkuu yhä kiihtyen

”Vesien

Alkolta lupa oluen tölkkipakkauksiin

Tölkeissä

Huima Peppi saapuu pitkine tossuineen

”Pienen,

Jännitystä ostereista

Tanskalaisen

HIFK ja Into uudet mestaruussarjalaiset

Jalkapalloilun

Kehittyvä urheilu

Suomalainen

on tyytyväinen perjantaisen keräyksen tulokseen, vaikka koululaisten hajaannus onkin lisääntynyt Perun hyväksi tehdyn keräyksen jälkeen kaksi vuotta sitten.Noin 75.000 ammattitaidotonta, mutta innostunutta teiniä 402 koulusta ansaitsi perjantaina kuuden tunnin työllä arviolta 600.000 markkaa mosambikilaisille rakennettavan kirjapainon hyväksi.Työhön osallistuvien teinien määrä oli noin 5000 pienempi kuin edellisellä kerralla.Noin 25 koulua lahjoitti työnsä tulokset muihin kohteisiin, mm. Punaiselle Ristille, sotainvalideille ja -veteraaneille.– –Mäkelänrinteen yhteiskoulussa päätettiin luopua taksvärkistä Mosambikin hyväksi. Jotain hyvää päätettiin kuitenkin tehdä: Suomen Punaiselle Ristille luovutettiin munkkien myynnistä saatuja tuloja 1500 markkaa.Lisäksi luovutti noin 80 yli 18-vuotiasta lukiolaista ja 20 opettajaa vertaan SPR:lle yhteensä noin 30 kiloa.sai perjantaina virallisesti kuningas Kustaa Adolfilta tehtäväkseen hallituksen muodostamisen.Hän sanoi toivovansa, että hän voi esittää ministerilistansa kuninkaalle maanantaina.Tiistaina on hallituksen määrä vannoa virkavalansa ja parlamentti kokoontuu kaksi päivää myöhemmin.Samaan aikaan on Ruotsin poliittisessa ilmapiirissä havaittavissa ilmeisiä tihentymisen merkkejä, joiden aiheuttajana ovat ennen kaikkea tietyt kielteiset reaktiot sosiaalidemokraattien puoluekokouksessa annettuihin lupauksiin Pohjois-Vietnamin avustamisesta sekä Mosambikin ja Portugalin Guinean vapausliikkeiden tukemisesta.saastumisesta on puhuttu jo kauan ja niin paljon, että yleisesti uskotaan asioiden olevan kunnossa tai ainakin paranemaan päin. Tosiasiassa vesistöjen saastuminen jatkuu alati kiihtyen”, sanotaan Luontoliiton julkaisemassa saastemonisteessa.Siinä todetaan, että saastumisasiasta, joka vielä muutama vuosi sitten oli melkein pelkästään biologien yksinoikeus, puhutaan nyt jo laajemmissakin piireissä.saadaan ensi vuonna sekä A- että keskiolutta.Purkitettua A-olutta tullaan myymään pullotettujen rinnalla Alkon myymälöissä, ja keskiolutta myydään tölkeissä vähittäismyyntipisteissä tavallisten pullopakkausten ohella.Alko antoi päätöksensä panimoille purkkioluen valmistamisesta muutama päivä sitten. Panimot saavat päätöksen mukaan aloittaa purkkioluen myynnin 1.11.1970. Olutta tullaan myymään 4,5 desilitran tölkeissä.Hintakysymys on vielä avoin, eikä tölkkien jakelu- ja kuluttajapakkauksista ole vielä tehty päätöstä, ilmoitettiin Alkosta.pienen kaupungin laitamilla oli vanha, ränsistynyt puutarha. Puutarhassa oli vanha talo, ja talossa asui Peppi Pitkätossu.”Peppi on tullut, vihdoin ja viimein, Peppi on muuttanut Huvikumpuun ja kaikkien Suomen lasten koteihin kuvaruudun välityksellä.Tästä lähtien ei enää yhdenkään punatukkaisen tarvitse välittää porkkana-haukuista, ja pisamat ovat suurinta muotia, sillä kuka ei tahtoisi olla niin kuin Peppi, joka on hurjan mukava.– –Pepillä ei ole isää eikä äitiä, ja siitä on se hyöty, että voi mennä nukkumaan milloin huvittaa ja muutenkin tehdä mitä mieleen juolahtaa, mutta kyllä Peppi kaipaa isäänsä, jonka uskotaan hukkuneen merellä.Isän hukkumisen takia Peppi muuttaakin Huvikumpuun, isän ja Pepin yhteiseen ”eläkeasuntoon” ja sitten se hullunmylly alkaakin – sillä Peppi on Peppi.Ruotsin television tuottamassa 13-osaisessa sarjafilmissä tapaamme Peppinä Inger Nilssonin, joka on ainakin niin paljon peppimäinen kuin Peppi itse, mikäli kirjaan on luottamista.Leif Panduron kirjoittama viisiosainen jännitysnäytelmäsarja ”Pidättekö ostereista?” nähdään Mainos-TV:ssä ensimmäisen kerran lauantaina klo 21.30 ja samaan kellonaikaan neljänä sitä seuraavana perättäisenä lauantaina.Suuren tehdaslaitoksen johtajan sihteeri neiti Holm on löydetty murhattuna ja etsiväpari Munkki – Korpela aloittavat sotkuisen vyyhdin selvittelyn. Osa osalta tulee epäilyksenalaisia yhä lisää.Suuren tehdaslaitoksen kulissien sisäinen, sotkuinen maailma joudutaan penkomaan perin pohjin ja vauhdikkaiden tapahtumien ratkaiseminen näyttää täysin mahdottomalta.Keskeiseksi kysymykseksi alkaa muodostua ”Pidättekö ostereista?”, kun neiti Holmin roskasangosta löytyy kaksikymmentäneljä osterinkuorta.Esitys on täysin suomalainen versio, jossa tapahtumat on siirretty Helsinkiin ja sen lähiympäristöön, mutta tilanteet ja tapahtumat ovat täsmälleen samat kuin alkuperäisessäkin.Sarjan pääosissa nähdään Ville-Veikko Salminen, Martti Tschokkinen, Tommi Rinne, Kyllikki Forssell, Ossi Ahlapuro ja Eila Rinne.dramaattisen mestaruussarjan karsintasarjan päätöspäivä, perjantai, toi lopultakin ratkaisun: Kemin Into ja Helsingin IFK ovat uudet jalkapalloilun mestaruussarjalaiset.Helsingin Ponnistus ja Tampereen Pallo-Veikot pysyvät vielä ainakin vuoden suomensarjassa.Ennen perjantaita olivat kaikki neljä joukkuetta vielä tasapisteissä ja hermoja koettelevissa otteluissa yltivät HIFK ja Into voittoihin.huippu-urheilu kehittyy. Ennen johtajat vakuuttivat tappionkin hetkellä joka miehen yrittäneen parastaan. Lontoossa koetun murskaavan yleisurheiluhäviön jälkeen ilmoitettiinkin, että kysymyksessä oli palkintomatka.Miehiä, jotka pitkin kesää olivat uhranneet aikaansa yleisurheilulle, haluttiin palkita viemällä heidät Lontooseen. Palkintomatkan rahoittivat penkkiurheilijat, jotka vuodesta toiseen ovat uhranneet yleisurheilulle paitsi aikaansa myös varojaan.Eikö olisi jo aika palkita heitäkin?HS