Historia

Opetusministeri avasi Akateemisen

HS 14.10.1969

Palavat

STT siirtymässä kaukoladontaan

Askeleen

Tupakan vaaroista valistuskampanja

Suomessa

Richard Nixon puolustaa omaa politiikkaansa

Washington, 13. 10. (AP)

Yhdysvaltain

Mia Farrow odottaa lasta

Mia Farrow

tervapadat, liehuvat liput ja yli 800-päinen kutsuvierasjoukko juhlisti maanantaina Akateemisen Kirjakaupan avajaistilaisuutta Alvar Aallon suunnittelemassa marmorinhohtoisessa rakennuksessa Pohjoisen Esplanaadikadun ja Keskuskadun kulmassa Helsingissä.Avauksen suoritti opetusministeri Johannes Virolainen.Yleisölle kirjakauppa avasi ovensa illalla kahdeksi tunniksi. Tiistaiaamusta lähtien autoilevat asiakkaat voivat ajaa liikkeeseen sisään Erottajalta Eteläisen Esplanaadikadun vasemmalta kaistalta.Tilaisuutta kunnioitti läsnäolollaan tasavallan presidentin puoliso rouva Sylvi Kekkonen.Kirjakaupan aulassa, johon loivat kellertävää valoaan yksinkertaisen tyylikkäät akateemikko Alvar Aallon suunnittelemat valaisimet toivotti kutsuvieraat tervetulleeksi Oy Stockmann Ab:n toimitusjohtaja, kauppaneuvos H. Wetterstrand.Hän totesi Akateemisen Kirjakaupan, jonka perinteet ulottuvat 76 vuotta ajassa taaksepäin, kuuluvan maailman suurimpiin kirjakauppoihin ja ilmaisi ilonsa siitä, että Akateeminen kirjakauppa nyt vapautuu ahtaudesta, joka on jo kauan haitannut sen toimintaa.kohti kaukoladontaa on Suomen Tietotoimisto ottanut päättäessään hankkia asiakkailleen 6-pulssikaukokirjoittimet nykyisten 5-pulssikoneitten tilalle.STT:n uutisyhteyksiä ulkomaille puolestaan laajentaa pohjoismaiseen Scanplex-järjestelmään siirtyminen välillä Helsinki–Haag.Suomi on ensimmäisenä maana Euroopassa tehnyt päätöksen 6-pulssikaukokirjoittimiin siirtymisestä. Sen jälkeen on vastaavanlainen päätös tehty Ruotsissa, jossa uutistoimisto TT on jakanut kaukoladottua aineistoa muilla menetelmillä jo viime vuosikymmenen puolivälistä alkaen. Myös Englanti on tehnyt tällaisen päätöksen.Posti- ja lennätinhallituksen kanssa on tehty sopimus, jonka mukaan se hankkii koneet ja vuokraa ne STT:lle, joka puolestaan vuokraa ne asiakkailleen.kuolee vuosittain keuhkosyöpään lähes kaksi kertaa niin paljon ihmisiä kuin liikenneonnettomuuksissa. Paitsi keuhkosyöpää aiheuttaa tupakanpoltto myös sydän ja verisuonitauteja sekä keuhkojenlaajentumatautia, mahakatarria, mahahaavaa ja kurkunpään syöpää.Jotta mahdollisimman monet saisivat tietoonsa nämä tosiasiat, järjestetään tänä syksynä tupakoinnin terveydellisiä haittoja selostava valistuskampanja.presidentti Richard Nixon sanoi maanantaina julkaistussa kirjeessä, että hän uskoi Vietnamin politiikkansa johtavan kohti rauhaa. Hän sanoi olevansa vakuuttunut siitä, että presidentin taholta osoittaisi mitä suurinta vastuuttomuutta muuttaa politiikkansa suuntaa kansan keskuudessa esiintyvien mielenosoitusten perusteella.Nixon esitti käsityksensä Georgtownin yliopistossa opiskelevalle Randy Dicksille kirjoittamassaan viestissä. Presidentin kirjeen perimmäisenä aiheuttajana on ensi keskiviikoksi suunniteltu koko Yhdysvaltain laajuinen sodan vastainen joukkomielenosoitus, joka on saanut taakseen laajat kansalaispiirit Yhdysvalloissa., ”Rosemaryn painajaisen” tähti ja television ”Peyton Placen” Allison McKenzie odottaa lasta säveltäjä André Previnille, sanoi Previnin edustaja maanantaina New Yorkissa.Farrow, 23, on piiloutunut tuntemattomaan palkkaan New Yorkissa, jonne Previnin, 40, pitäisi saapua Lontoosta ensi viikolla.Previn valmistelee USA:ssa libretisti Alan Jay Lernerin kanssa Broadvvay-musikaali ”Cocoa”, jonka ensi-ilta on joulukuussa. Previn on saksalaissyntyinen, mutta nykyään USA:n kansalalinen.Farrow meni v. 1966 naimisiin Frank Sinatran kanssa, mutta avioliitto ajautui lopullisesti karille kaksi vuotta myöhemmin, kun Mia lähti mietiskelemään Beatlesien gurun johdolla Intiaan.Previn elää nykyään asumuserossa toisesta avioliitostaan. Hänellä on kaksi tytärtä ensimmäisestä avioliitostaan. (UPI)