Historia

Päivän ateria

HS 13.10.1969

Sunnuntain

runsaan ja herkullisen lounaan jälkeen on aika palauttaa perheen ruokalista budjetin ja arjen tasolle. Kuitenkaan ei mielikuvitusta saa päästää tyhjäkäynnille arkiruokiakaan suunnitellessa.Maanantain aamiaislautanen koostuu lenkkimakkarasta, paistetuista perunoista ja kananmunasta.Lenkkimakkara viipaloidaan ja ruskistetaan margariinissa paistinpannussa. Vähärasvaista ruokaa haluttaessa se keitetään kuumaksi lihaliemessä tai kuumennetaan tulenkestävässä vuoassa uunissa. Vuokaan voidaan lisäpiristeeksi panna muutama luumu ja pari omenaa lohkottuna sekä tilkkanen vettä.Perunat paistetaan keitetyistä perunoista, mutta mikäli niitä ei jääkaapista löydy, voidaan paistaa raakoja perunoita. Tällöin käytetään rasvana öljyä ja otetaan huomioon pitkähkö paistamisaika. Perunat saavat hautua kannen alla, pannua ravistellaan silloin tällöin.Mausteeksi ripotellaan perunoille suolaa ja paprikaa ja sipulin ystävät voivat lisätä kuoritun, lohkotun sipulin kypsymään perunoiden kanssa.Lisänä tarjotaan paistettu muna ja tomaattilohkoja, jotka kaikki voidaan makkaran ja perunoiden kanssa annostella valmiiksi lautaselle.kommunistipuolueen johtaja Gustav Husak myönsi lauantaina, että hänkin kuului Alexander Dubcekin kannattajiin, kunnes Leonid Brezhnev osoitti hänen erehtyneen. – –Hänen mielestään on tärkeätä, että kansa ja puolue eivät luule nykyisten johtajien muuttavan kantaansa liian helpolla. Kannan muuttaminen ei ole pelkästään menemistä vuoroveden mukana.”Kun huomaan asioiden muuttuvan, muutan omaa kantaani. Jokainen normaali ihminen tekisi samoin.”Husak myönsi, että vielä viikko jälkeen miehityksen hän oli Dubcekin kannalla, mutta vain niiden olosuhteiden vuoksi, jotka hän silloin tunsi.”Oletin, että politiikkamme oli rehellistä, että suhteemme liittolaisiimme olivat rehelliset.”Hän sanoi silmiensä auenneen, kun hän keskusteli pitkään Leonid Brezhnevin kanssa miehityksen jälkeen.laskuvarjojoukkoja, ”punaisia baretteja” lennätettiin sunnuntaina Pohjois-Irlantiin hillitsemään uudelleen alkaneita voimakkaita katolisten ja protestanttien välisiä levottomuuksia.Joukkoja siirrettiin ympäri Englantia sijaitsevista tukikohdista samalla kun aikaisemmin Belfastiin siirretyt brittijoukot jatkoivat aseiden ja ampumatarvikkeiden etsintää. Englannin puolustusministeriön mukaan ainakin 200 sotilasta on jo lennätetty paikalle.Läpi lauantain ja sunnuntain välisen yön käytiin voimakkaita yhteenottoja, joita säestivät polttopullojen räjähdykset ja sala-ampujien luodit.Kolmen surmansa saaneen lisäksi yli 60 ilmoitetaan haavoittuneen yön levottomuuksissa.Brittiläiset joukot avasivat tulen tulen sunnuntaiaamuna ensimmäisen kerran sen jälkeen, kun ne saapuivat Pohjois-Irlantiin valvomaan järjestystä kaksi kuukautta sitten.anoi lokakuun 13. päivänä 1819 eli tasan 150 vuotta sitten Helsingin kaupungilta tonttia panimon perustamista varten.Aluksi 32 henkeä työllistävästä panimosta ja viinanpolttimosta on kehittynyt 1.050 työntekijän oluttehdas, Oy Sinebrychoff Ab.Parhaillaan on tällä Suomen vanhimmalla olutpanimolla meneillään suuri laajennustyö, jonka ansiosta mm. olutta on voitu valmistaa tänä vuonna jo lähes 100 milj. pulloa.-yhtyeen ”I Can’t Get Next to You” hyppäsi kärkeen Yhdysvaltain parhaiten myytyjen levyjen listalla. Edellisen viikon kärjessä ollut ”Sugar, Sugar” tippui kolmanneksi.Yhdysvaltain ”Top-Ten” Billboardin myyntiin ja radio-ohjelmiin perustuvan listan mukaan olivat:1. (4) I Can’t Get Next to You – The Temptations, 2. (5) Hot Fun in the Summer Time – Sly and the Family Stone, 3. (1) Sugar, Sugar – The Archies, 4. (2) Jean – Oliver, 5. (3) Little Woman – Bobby Sherman, 6. (11) Suspicious Minds – Elvis Presley, 7. (12) That’s the Way Love Is – Marvin Gaye, 8. (–) Wedding Bell Blues – The Fifth Dimension, 9. (7) Easy to Be Hard – Three Dog Night, 10. (19) Tracy – The Cufflinks.