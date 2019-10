Historia

jatkuvaan kohottamiseen tähtäävään tuotanto- ja kulutusideologiaan perustuu kaiketi sellainen toiminta, jota Raimo Häyrinen esitteli selostuksessaan Nürnbergistä: kohteena oli kotitalouskoneita valmistava teollisuuslaitos.Ideologista puolta tuossa jutussa ei suinkaan korostettu, ei edes mainittu, siinä keskityttiin kokonaan suunnittelun, tuotannon ja markkinoinnin ajankohtaisiin kysymyksiin ja selostettiin, minkälaisiksi keittiömme lähivuosina kehittyvät.Mutta tuotanto- ja kulutusideologiasta puhutaan muuten näinä aikoina niin paljon, sitä arvostellaan niin ankarasti ja sen tuhoisista seurauksista varoitetaan niin vakavasti, ettei näitä puheita oikein voi unohtaa.Tulee pakostakin tehneeksi vertailuja ja päätelmiä: jos tuo mainittu suuntaus johtaa siihen, että hukumme tavaroiden, jätteiden ja saasteiden paljouteen, niin onko syytä iloita, onko syytä pyrkiä lisäämään tuollaista ”hyvinvointia”?uuden pääministerin Olof Palmen hallitus vannoi tiistaina virkavalansa kuningas Kustaa Aadolfille.Palmen uudessa hallituksessa on kolme uutta ministeriä, muuten uusi hallitus on täysin entisen pääministeri Erlanderin kaavan mukainen. Eräiden tietojen mukaan tosin kauppaministeri Gunnar Lange eroaisi ensi vuoden alusta.Palme joutui heti ensimmäisenä hallituspäivänään suurten kansainvälisten kysymysten eteen. Portugalin ilmoitettiin tiistaina antaneen Ruotsille virallisen vastalauseensa siitä, että Ruotsi on ilmoittanut ryhtyvänsä antamaan apua Portugalin afrikkalaisissa siirtomaissa Guineassa ja Mosambikissa oleville sissiliikkeille.Toinen Palmen hallituksen ensimmäisistä ongelmista oli Yhdysvaltain ja Ruotsin yhä heikkenevät suhteet. Ruotsin Pohjois-Vietnamille ilmoitettu luotto on aiheuttanut Yhdysvalloissa huomattavaa närkästystä.suoritti tiistaina maanalaisen ydinräjäytyksen Novaja Zemljan ydinkoealueella. Tukholman geologisella laitoksella toimiva professori arvioi räjäytyksen voimakkuudeksi viisi megatonnia. Näin ollen kysymyksessä olisi ollut maailman suurin maanalainen ydinräjäytys.Neuvostoliiton räjäytys rekisteröitiin Tukholmassa kello 09.02 Suomen aikaa tiistaiaamuna. Räjäytyksen ilmoitettiin tapahtuneen Pohjoisella jäämerellä sijaitsevalla Novaja Zemljan saarella.ylisti tiistaina Neuvostoliiton ja Suomen välisiä hyviä suhteita ja julisti presidentti Nikolai Podgornyin Suomen vierailun osaltaan lujittavan ja laajentavan niitä.Artikkelissa annetaan tunnustusta myös Suomen nykyiselle hallitukselle ja sanotaan, että sen kohtaamat vaikeudet ovat ensi sijassa olleet oikeistovoimien aiheuttamia.Artikkelin on kirjoittanut lehden Helsingin kirjeenvaihtaja Juli Jahontov, ja sille oli annettu huomattava tila palstoilla avaruuslennoista huolimatta.puoluejohtaja Gustav Husak lupasi tiistaina, ettei entisen puoluejohtaja Alexander Dubcekin kannattajia aiota poliittisista syistä pidättää eikä myöskään tuomita.Hän sanoi myös, että elleivät Tshekkoslovakiasta poismuuttaneet 28.000 ihmistä halua elää maassa, he voivat ”painua suolle”.Husak puhui Pilsenissä sijaitsevan suuren Skodan tehtaan työläisille.Star-clubin johtaja Frank Dostal matkustaa lähiaikoina Englantiin yrittääkseen taivuttaa The Beatles-yhtyeen esiintymään ainakin muutaman kerran hänen kerhossaan.Star-club on paikka jossa beatlet aloittivat uransa tuntemattomina suuruuksina vuonna 1963.John, Paul, George ja Ringo olivat kuuluja St. Paulin alueella jo tällöin, mutta maailmanmaineeseen he pääsivät vasta palattuaan takaisin Englantiin. (UPI)jalkapallotähdellä Pelellä on monia tapoja viihdyttää ihailijoitaan.Pele, joka on yksi maailman suurimpia jalkapalloilijoita tehtyään 988 maalia 14 vuodessa, on hyväksynyt televisiosopimuksen, jonka mukaan hän esiintyy ohjelmassa planeettainvälisenä agenttina, jonka tehtävänä on suojella naisten kallisarvoisia jalokiviä.Pele, jonka oikea nimi on Edson Arantes Nascimento, esiintyy keskeisessä osassa televisiosarjassa.