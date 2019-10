Historia

HS 16.10.1969

Hongkong, 15.10. (AP)

Nairobi, 15.10. (Reuter)

Saigon, 15.10. (AP)

viidennellä kolmivuotiaalla ja joka kolmannella kuusivuotiaalla lapsella on huonot, jo ientasolle rikkimenneet hampaat. Ennakolta ehkäisevä hoito vähentäisi reikiä 30–70 prosenttia.Suomalainen käyttää samaa hammasharjaa neljä vuotta, vaikka hammasharja pitäisi uusia joka neljäs kuukausi. Ruotsalaiset ja norjalaiset käyttävät yli viisi hammastahnaputkiloa vuodessa, suomalaiset eivät kuluta kahtakaan.Hammastahnoihin on tulossa tavaraseloste, mutta lääkintöhallituksen hyväksymiä hammastahnoja saa ostaa vain apteekeista.Lapsi pitäisi viedä viimeistään kaksivuotiaana hammaslääkäriin eikä vasta sitten kun hammasta särkee.englantilaisen päästäminen kotiarestista on herättänyt diplomaattien toiveet kiinalaisten asenteen pehmenemisestä, mikä saattaisi johtaa vieläkin pidätettyinä olevien ulkomaalaisten vapauttamiseen.Viimeksi vapautuneen Eric Gordonin kotiarestia kiinalaiset olivat perustelleet sillä, että ”Gordon oli häpäissyt Maoa ja yrittänyt salakuljettaa poliittisia tietoja Kiinan ulkopuolelle”.Hongkongilaisissa diplomaattipiireissä ollaan ymmällään siitä, että Kiina on vapauttanut jo yhteensä viisi englantilaista, vaikka vain yhtä – Reuterin kirjeenvaihtaja Anthony Greyn – vapautusta odotettiin. – –Reuterin kirjeenvaihtaja Anthony Grey, joka vapautettiin lokakuun 4. päivänä, koki vaikeimman hetkensä kotiarestiaikanaan, kun punakaartilaiset tunkeutuivat hänen asuntoonsa elokuussa 1967.Grey maalattiin mustaksi, hänen lemmikkikissansa hirtettiin ja myös hänen hirttämistään vaadittiin äänekkäästi.presidentti Abdi Rashid Ali Shermarke ammuttiin maan pohjoisosassa keskiviikkona.Koko maahan määrättiin heti pimeän ajaksi ulkonaliikkumiskielto ja hallitus kutsuttiin kiireesti erikoisistuntoon.Surmanlaukaukset ampui somalilainen poliisi Abdul Kadir Abdi. Hän on pidätettynä, ja presidentin ruumis lennätetään pääkaupunkiin Mogadishuun.Somalian tasavalta sijaitsee Afrikan itäkärjessä Kenian ja Etiopian naapurina. 1960 itsenäistyneessä valtiossa on 2,6 miljoonaa asukasta, suurin osa heistä islaminuskoisia paimentolaisia.Shermarke toimi maansa ensimmäisenä pääministerinä vuoteen 1964 asti. Presidentiksi hänet valittiin kesäkuussa 1967.Shermarke tunnettiin siirtomaavallan vannoutuneena vastustajana ja islaminuskoisten maiden yhtenäisyyden puolestapuhujana.amerikkalaisia sotilaita kantoi keskiviikkona mustaa nauhaa käsivarressaan taisteluretkellä osoittaen siten hiljaisella tavalla mieltä sotaa vastaan ja tukien Yhdysvalloissa käynnissä olevaa suurta mielenosoitusta. – –Noin puolet Danangin pohjoispuolella partioretkellä olleesta 30 miehen joukko-osastosta käytti mustia nauhoja. Neljä heistä haavoittui miinoista lievästi.”Nyt on lokakuun 15. päivä”, sanoi osaston johtaja. ”Kannan sitä (mustaa nauhaa) osoittaakseni, että tunnen myötätuntoa sodanvastaisia mielenosoittajia kohtaan kotona. Tämä on minun tapani esittää hiljainen mielenosoitus.Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että mielenosoituksia tulisi jatkaa kunnes Nixon tajuaa, että kaikki amerikkalaiset tulisi vetää pois täältänyt.”tuorein kohujuttu on paljastunut Helsingin suomalaisessa yhteiskoulussa.Rehtori Vesa Nikunen on kehottanut IV A-luokan oppilaan, 12-vuotiaan Tuomas Harpfin vanhempia pyytämään pojalle erotodistusta marraskuun alkuun mennessä.Oppilaan äiti, toimittaja Raiku Kemppi aikoo kannella asiasta kouluhallitukselle.Tuomas Harpf on tullut tunnetuksi Teinilehdessä ja television Jatkoajassa koulua arvostelevista ajatuksista.on viime aikoina tuntunut olevan instrumentti, joka on erityisesti kannustanut eturivin säveltäjiämme ja saanut heidät yltämään erinomaisiin tuloksiin.Einojuhani Rautavaaran viime keväänä kantaesityksensä saanut konsertto pyörii parhaillaan Breitkopf & Härtelin rotaatioissa kilpaa tulossa olevien ulkomaisten esitysten kanssa, ja kaupunginorkesterin torstaisessa konsertissa kantaesityksensä saavalla Joonas Kokkosen sellokonsertolla on yhtä valoisat tulevaisuuden näkymät: itse Mstislav Rostropovitsh, jonka myrskyisän menestyksen saaneen konsertin jälkimainingit vieläkin tuntuvat pääkaupungissa, on luvannut ottaa sen ohjelmistoonsa.Ei tarvitse olla erityisen etevä tekemään johtopäätöksiä havaitakseen, mikä on syynä näiden kahden konserton syntymiseen.Ansio lankeaa näet epäilemättä hyvin suurelta osaltaan kahdelle kansainvälisen tason sellistillemme, Erkki Rautiolle ja Arto Norakselle, jotka ovat toimineet säveltäjien innoittajina ja konserttojen esittäjinä.