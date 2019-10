Historia

Yleisömenestys seurasi presidenttejä Tampereella

Imatra, 16.10.1969 (HS)

Kolmannen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Soitellaan taas

Kansan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hiili ja vesi puuttuu kuusta

Kuukivet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Radiosta kuultua

Puhuvan

Suomen uudelle elokuvasäätiölle 4 % lipputuloista

Suomeen

Tikkurilan uudessa ostoskeskuksessa kaksi ravintolaa

Tikkurilan

Astronautit paavin luona

Rooma, 16. 10. (AP)

Paavi Paavali VI

Avaruuskokkia tarvitaan

Moskova, 16. 10. (Reuter)

Avaruuskokin

päivän vierailutöihin presidentit Nikolai Podgornyi ja Urho Kekkonen lähtivät autoillen Helsingistä Tampereelle, jossa tavanmukaiset tervetuliaisseremoniat käynnistyivät.Kaupunginjohtaja Pekka Paavola tervehti. Musiikkiluutnantti Matti Miikkulainen johti pontevasti soittokuntaa ja varuskunnan kunniakomppania seisoi asennossa.Presidenttikiertueella oli ehkä Tampereella parempi yleisömenestys kuin Helsingissä.Keskustorille oli lounastunnilla kerääntynyt useita tuhansia kaupunkilaisia, jotka juhlamenojen jälkeen osoittivat raikuvasti suosiotaan.sivistystasoa voi mitata monella mittarilla.Oikeimpia lienevät kuitenkin niin sanotut modernit laitteet, joiden käyttötapa selvästi ilmoittaa, milloin on laskeuduttu uuninpankolta sivistyksen pariin. Näitä moderneja laitteita ovat esimerkiksi matkaradio, auto ja puhelin.Ensimmäisen käyttäjiä ei voida tarpeeksi usein muistuttaa äänenkäytön voimakkuudesta. Keskimmäiset eli auton käyttäjät ovat tosikkomaisia, hitaastireagoivia ja itsekkäitä. Entä sitten puhelin? Sitä osaa vain harva käyttää.Puhelimen käytön opastusta yrittelevät jutut ovat vuosien mittaan valuneet yhtä hukkaan kuin vesitippa Saharaan. Meillä ei osata vieläkään käyttää puhelinta ja sillä siisti.eivät muistuta mitään tunnettua kiveä. Niissä ei ole samoja piirteitä kuin tähän saakka tutkituissa 2000 meteorinäytteessä.Tutkimustulokset tukevat teoriaa, jonka mukaan kuu on muodostunut monesta osasta, joilla on oma koostumuksensa, sanoi tri Birger Wiik esitelmässään kemian päivillä torstaina.Teoriaa tukee tri Wiikin mielestä se, että avaruuslennoilla on havaittu kuun vetovoimakentässä voimakkaita vaihteluita.Tutkimuksissa on ilmennyt, että kuukivistä puuttuu kokonaan nikkeli. Myöskään hiiltä tai vettä ei ole tavattu. Sen sijaan titaania on tutkituissa näytteissä runsaasti.Kuukivet ovat ilmeisesti kiteytyneet suoraan kaasusta käymättä välillä läpi sulaa olomuotoa, kertoi Wiik. Kiteet ovat erittäin kauniita, ja niiden tarkastelu on suorastaan esteettinen elämys.Wiik suorittaa kuukiville yhteensä yhdeksän analyysiä, joista kuusi on tähän mennessä tekeillä.robotin aikaansaannoksia esittelivät professori Kalevi Wiik ja Simo Pasanen, ja ilman muuta on sanottava, että keinotekoisesti – sähkön avulla – synnytetty puhe muistutti erehdyttävästi ihmisen puhetta.Kyseessä on tieteellistä tutkimusta varten rakennettu laite tai kone – ja sen toimintaperiaatteen selostamisessa tarvittiin siksi vaikeatajuista teknillistieteellistä sanastoa, että maallikkona lannistuin.Mutta tulos eli siis koneesta tuleva synteettinen puhe oli jokaisen kuultavissa, ja radiosta tullessaan tuo ääni ei oikeastaan tuntunut niin ihmeelliseltä – radiohan on jo sellaisenaan hiukan robottimainen.Tieteellisen hyödyn ohella tällä ”puhesyntetisaattorilla” saattaa olla tulevaisuudessa myös aivan käytännöllinen merkitys: sen avulla voitaisiin synnyttää ”näkyvää puhetta”, jolloin esimerkiksi kahden kuuromykän henkilön puhelinkeskustelu kävisi mahdolliseksi.Ja toisena käytännön sovellutuksena professori Wiik mainitsi puhuvan käännöskoneen – sehän vastaisi tulkkia.on perustettu elokuvasäätiö, johon opetusministeriö nimittää puheenjohtajan. Sen varat saadaan siten, että elokuvateatterit maksavat säätiölle pääsylippujen tuotosta neljä prosenttia.Kerätyt varat jaetaan hakemuksesta takaisin kotimaiselle elokuvalle. Jäljelle jääneet käyttövarat tasataan vuosittain eri tarkoituksiin elokuvatoiminnan edistämiseksi.Suomen elokuvasäätiön perustamissopimuksen allekirjoittivat keskiviikkona opetusministeriön, Suomen elokuvateatterinomistajain liiton, Suomen elokuvatoimistojen liiton ja Suomen filmivalmistajien liiton edustajat.ensimmäinen ostoskeskus on valmistunut ja sen yhteydessä aloitti toimintansa A-oikeuksin varustettu ravintola sekä talon alakerroksessa oleva olut- ja viiniravintola.Tikkurilan uudessa ostoskeskuksessa toimii parikymmentä liikettä, joukossa mm. Alkon myymälä, joka on ensimmäinen Helsingin maalaiskunnan alueella.Kunnan sosiaalilautakunta on muuttanut myös tähän ostos- ja palvelukeskukseen, jossa lautakunta on saanut noin 700 neliömetrin toimistotilat.Vähittäismyymälöiden lisäksi ostoskeskuksessa on mm. autokoulu ja vakuutustoimisto.onnitteli torstaina amerikkalaisia Apollo 11:n astronautteja, siunasi heidät ja sanoi toivovansa, että heidän historiallinen matkansa kuuhun antaisi ihmiselle tilaisuuden vastaisuudessa nähdä entistä enemmän Jumalan luontoa.Paavi otti astronautit Neil Armstrongin, Edwin Aldrinin ja Michael Collinsin puolen tunnin yksityisvastaanotolle. Paavi ylisti miesten rohkeutta ja sanoi, että heidän ansiostaan ihminen tietää entistä enemmän maailmankaikkeudesta.Astronautit ovat parhaillaan 22 maahan suuntautuvalla hyvän tahdonmatkalla.toimi saattaa olla avainasemassa tulevilla lennoilla, arvelee neuvostoliittolainen tiedemies Aleksei Petrovsky.Uutistoimisto Tassin mukaan akateemikko Petrovsky, joka johtaa ravinnontutkimuslaitosta, toteaa, että nykyisin käytössä olevan ennakolta valmistetun ruoan tilalle on saatava kosmonauteille oma keittiö.Niinpä akateemikko ennustaa valoisaa tulevaisuutta uudelle ammatille – avaruuskokin ammatille.HS