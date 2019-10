Historia

HS 18.10.1969

Automaatista ostoon totutaan vähitellen

Nuorimpien asiakkaiden määrä nousi Alkossa 200 % puolessa vuodessa

Kotimaan suihkuliikenne lisääntyy 45 prosenttia

Hvitträskin huutokauppa kestänee useita päiviä

Pornomessut Tanskanmaassa

Charlton ja Best tähtipalkoilla

Sinatraa etsitään kuulusteltavaksi

te mun kanssasisaret ja veljet. Mis on teidän mielikuvitus? Miks te pukeudutte ku keski-ikäiset perheenemännät (tai isännät? post. huom.)?Ku mä istun meidän skolen pihalle ja katon mun ympärille, mun tekis mieli huutaa niille päin näköö et ne on löhliä. Eiks ne tajuu kuin jumalaisia kuteita meikäläisille tehdään.Eikä ne oo edes kalliimpia ku niiden loimet. Ne ei tajuu kuin fantastista on kulkee metri x metri byysis kaulakoru roikkumassa niin et se heiluu polvien tasolla.Meijän pikku stadis ei kyl oo yhtään kunnon putiikkia josta meikäläinen sais kuteensa. Tarvii aina hypätä stokeen ja istuu Hesaan asti.Pitäs saada parannus ja villimpiä kuteita.Mansettielintarvikeautomaattia asennetaan parhaillaan Kontulaan Elannon suurpikamyymälän yhteyteen. Automaatti otetaan käyttöön ensi viikolla. Siitä saa elintarvikkeita mihin vuorokauden aikaan tahansa.”Vaikka kaikki elintarvikeliikkeet ostoskeskuksessa ovat auki arkisin klo 20 asti, uskomme, että tarvetta on etenkin sunnuntaisin”, kertoi osastopäällikkö Matti Tamminen.Automaatista on saatavissa 200 erilaista tavaraa.Kymmenen prosenttia tuotteista ei ole elintarvikkeita, vaan esimerkiksi puhdistusaineita, kemikaliotuotteita, lamppuja ja sulakkeita.– –Huoltopäällikkö Mikko Savas on asentanut kaikki tähän asti toiminnassa olleet elintarvikeautomaatit ja hänellä itsellään on elintarvikeautomaatti Puotinharjussa.Hän totesi, ettei suomalainen ole valmis ottamaan vastaan automaattia ja siihen suhtautuminen on ihmeellistä.Yritetään tehdä kaikenlaista jekkua automaateille ja toisaalta automaattia pelätään, eivätkä etenkään vanhemmat ihmiset uskalla sitä edes kokeilla.asiakkaiden ikärajan alentaminen nosti 20–21-vuotiaiden viinakortin omistajien luvun lähes kolminkertaiseksi puolessa vuodessa.Tämä ilmeni Alkon jakelutoimen apulaisjohtajan Antero Kaijalaisen alkoholitarkastajien päivillä pitämästä alustuksesta.Vuonna 1968 myymälätodistuksen lunasti 8.500 täysi-ikäistä eli 21-vuotiasta. Tämän vuoden puolivälissä oli 20-vuotiailla 5.500 myymälätodistusta ja 21-vuotiailla 18.000.Asukasta kohti tulee alkoholin kulutus sataprosenttisena olemaan yli neljä litraa tänä vuonna. Viime vuoden vastaava kulutus oli 2,9 litraa.Kaijalaisen mukaan lisäys johtuu suurimmaksi osaksi vaarattomimpana pidettävän alkoholijuoman eli keskioluen myynnin kasvusta.suihkuliikenne lisääntyy 45 prosenttia talviliikennekauden alkaessa. Suora ilmasilta yhdistää Helsinkiä ja Oulua neljän päivittäisen Super Caravelle -vuoron avulla viitenä arkipäivänä viikossa.Oulusta Jyväskylään on myös suora paluuvuoro viitenä päivänä viikossa. Kuopioon lennetään suihkukoneella Helsingistä kaksi päivittäistä vuoroa. Talviaikataulut astuvat voimaan marraskuun alusta.Ensi viikolla kiitää suomalainen suihkukone tietokoneen ohjaamana yli Atlantin.numeroitua huutokohdetta on Hvitträskin kartanon pakkohuutokauppaluettelossa. Myytävien esineiden lukumäärä on vielä paljon korkeampi, sillä luettelossa ovat esimerkiksi suuret astiastot merkittyinä yhteisnumerolla.Ensi viikon perjantaina alkava huutokauppa on suurimpia Suomessa pitkiin aikoihin pidettyjä. Ennakkoarvioiden mukaan kuluu neljä tai viisi päivää, ennen kuin kaikki on tarjottu kaupaksi.avataan tämän kuun 21. päivänä maailman ensimmäiset pornomessut.Tanskassa rajoittamatonta pornografian kauppaa harrastavat liikemiehet ovat järjestäneet messut oman ilmoituksensa mukaan paitsi kaupallisessa mielessä myös lisätäkseen ”tämän vasta laillisuuden saavuttaneen liiketoiminnan arvostusta”.Tiistaista lähtien pääsee jokainen kahdeksantoista vuotta täyttänyt 12 Tanskan kruunun (noin viiden markan kuudenkymmenen pennin) sisäänpääsymaksusta Kööpenhaminan suureen KB-urheiluhalliin katsomaan pornoteollisuuden uusimpia aluevaltauksia.Messujen järjestäjät odottavat sataatuhatta kävijää aina Länsi-Saksaa, Italiaa ja Pohjois-Afrikkaa myöten. Messut ovat jo ennen avaamistaan herättäneet huomattavaa mielenkiintoa ympäri maailmaa.Useat televisioyhtiöt ovat ilmoittaneet saapuvansa paikalle, samoin elokuvayhtiöt ovat olleet kiinnostuneita pornon filmaamisesta.Unitedin Bobby Charlton ja George Best ovat Englannin suurituloisimmat pelaajat tätä nykyä.Korkeiden palkkioiden aika alkoi kahdeksan vuotta sitten, kun Fulham ryhtyi maksamaan Johnny Haynesille n. 1000 mk viikossa.Best ja Charlton taas katsotaan nykyisin 2000 markan viikkopalkkion arvoisiksi.Tämä paljastui MU:n vuosikertomuksesta, jonka mukaan kolme seuran työntekijää oli kukin saanut 100.000–120.000 mk viime kirjanpitovuotena.ilmoitettiin torstaina olevan purjehdusmatkalla Karibian merellä täysin tietämättömänä, että hänestä oli annettu pidätysmääräys.Pidätysmääräys annettiin Trentonissa sen jälkeen, kun New Jerseyn osavaltion tutkimuskomitea ilmoitti laulajan kieltäytyneen saapumasta kuulusteluihin, joissa haluttiin saada selville hänen väitetyt yhteytensä mafia-liikkeeseen ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen New Jerseyn osavaltiossa.”Yritämme saada selville hänen olinpaikkansa”, sanoi eräs Sinatran ystävä Los Angelesissa.”Olen varma, että hän tuo kantansa esille heti kun kuulee asiasta.”HS