Historia

Peruukki, perunajauhoja ja tiivisteitä mukaan Riadiin

HS 20.10.1969

Suomalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuorokauden aikana tehdään 800 rikosta

”Vaikka

Vesipistoolin avulla Länsi-Berliiniin

Länsi-Berliini, 19. 10. (Reuter)

Kaksi

Theodorakis vankileirille

Ateena, 19. 10. (Reuter)

Zorban

Junaryöstäjän uskotaan piileskelevän Melbournessa

Melbourne, 19. 10. (Reuter)

Suuren

Lapsilisistä ja liikalapsista

Ottakaa,

siirtokunta on syntymässä ainakin viiden vuoden ajaksi Saudi-Arabian pääkaupunkiin Riadiin.Kuukauden testien jälkeen on valittu henkilökuntaa perustamaan kaupungin vesilaitosta.Aluksi lähetetään 28 henkilöä eri virkoihin.Useat suomalaiset vievät perheensä mukanaan. Kokonaisten perheiden on havaittu sopeutuvan maahan parhaiten.Suururakka sovittiin syyskuun alussa Saudi-Arabian vesiministeriön ja Oy Yleisen Insinööritoimiston välillä.Paikallista työvoimaa käytetään mahdollisimman paljon, vain erikoisammattimiehet ja johtoporras lähetetään Suomesta.– –Mitä lähtijät ottavat mukaan kotimaasta?Metrikaupalla ikkunatiivistettä pakataan ainakin insinööri Rolf Janssonin Saudi-Arabiaan lähteviin matkalaukkuihin.Sitä tarvitaan hiekkamyrskyn pitämiseksi kodin ulkopuolella.Ikkunatiivistettä ei kuitenkaan ole Saudi-Arabiassa kaupan.– –”Ilmeisesti ainakin vaatteita ja tekstiilejä, ne ovat siellä kuulemma kalliita laatuunsa nähden. Niin, ja ilmeisesti perunajauhoja, niitä ei sieltä saa lainkaan. Muuten ei ruoanlaitto siellä tuottane erityisiä vaikeuksia ilmaston erilaisuudesta huolimatta, sellaisia tietoja olen saanut”, vakuutti Leena Polvi-Lohikoski.– –”Olen ajatellut hankkia itselleni peruukin. Kampaajia siellä ei ole lainkaan”, rouva Ansa Ruuskanen kertoi.poliisimme käyttää turvaamistehtävissään kaikki sille suodut mahdollisuudet, tehdään maassamme joka vuorokausi keskimäärin 80 tavallista ja 50 törkeää varkautta. Vuorokausittain anastetaan 15 moottoriajoneuvoa ja syyllistytään 25 pahoinpitelyyn.””Rikoslakia vastaan tehtyjen rikosten määrä nousee vuorokaudessa keskimäärin 280:een ja kaikkien poliisin tietoon tulleiden rikosten määrä yli 800:n”, ilmeni ylipoliisipäällikkö Fjalar Jarvan juhlaesitelmässä, jonka esitti ylipoliisitarkastaja Erkki Korhonen poliisin päivän pääjuhlassa Joensuussa.– –Joensuun kirkossa ja Taipaleen ortodoksisessa kirkossa pidettyjen juhlajumalanpalvelusten ja seppeleen laskun jälkeen alkoivat suuret lastenjuhlat Joensuun urheilutalossa, jossa poliisin tanssivat hevoset ja helikopterinäytös viihdyttivät monituhatlukuista lasten ja aikuisten joukkoa, joka päivän mittaan tutustui moniin poliisiaiheisiin näyttelyihin ja liikennekaupunkeihin.itäsaksalaista nuorukaista, joilla oli muoviset vesipistoolit, pakottivat sunnuntaina puolalaisen Lot-lentoyhtiön Iljushin-merkkisen matkustajakoneen, jossa oli 61 matkustajaa, laskeutumaan Länsi-Berliiniin Tegelin lentokentälle.Kaksi Mig-hävittäjää yritti viime hetkeen asti estää matkustajakonetta laskeutumasta Tegelin kentälle.Toinen hävittäjistä esti ensimmäisen laskeutumisyrityksen, mutta kun kone ei kääntynyt itävyöhykkeelle, poistuivat Migit ja Iljushin laskeutui Tegeliin.Viranomaiset kertoivat, että nuorukaiset tunkeutuivat ohjaamoon heilutellen vesipistooleitaan koneen aloittaessa normaalin laskeutumisensa Itä-Berliinissä sijaitsevalle Schönefeldin lentokentälle.Lasku keskeytettiin ja Varsovasta Itä-Berliinin kautta Brysseliin matkalla ollut kone kääntyi kohti Tegeliä.tanssin säveltäjä, kreikkalainen Mikis Theodorakis on siirretty syrjäisestä vuoristokylästä vankileirille.Theodorakis ehti olla vuoristossa vuoden ja kaksi kuukautta.Vahvistamattomat tiedot on saatu eräältä Theodorakisin perheen jäseneltä.Aikaisin sunnuntaiaamuna 44-vuotias Theodorakis vietiin Zatounan kylästä Oroposissa sijaitsevalle vankileirille, mistä on noin 60 kilometriä Ateenaan.Theodorakisin äiti uskoo, että vankileiriin siirtäminen helpottaisi säveltäjän terveydentilaa.”Mikis on sairastanut tuberkuloosia ja hän tarvitsee juuri nyt äärimmäisen huolellista hoitoa”, kertoi rouva Aspassia Theodorakis.junaryöstäjän Ronald Biggsin ajojahti tiivistyi sunnuntaina kaikkialla Australiassa.Melbournen poliisi uskoi kuitenkin, että hän voi olla edelleenkin Melbournessa piiloutuneena johonkin ennalta suunniteltuun turvapaikkaan.”Uskomme, että hänen on ollut pakko piiloutua jo lauantaiaamuna. Hän on tuskin yrittänytkään päästä pois maasta lentokoneella tai laivalla, koska hänen on varottava, ettei häntä tunnisteta”, totesi eräs etsivistä.hyvät veronmaksajat, lapsilisät pois meiltä suurperheisiltä, samoin myös muut sosiaaliset edut.Lapset pois koulusta ja aikuiset heidän tilalleen.Ehkä he piankin oppisivat tietämään, mitä noille kelvottomille Jumalan luomille tulisi tehdä.Hävittäkää heidät armaasta Suomenmaasta jäljettömiin.Moni lapsirikas pakkaa jo vähin äänin nyyttinsä ja lapsensa ja muuttaa merentakaisiin maihin, joissa lasta arvostetaan erityisesti siksi, että hän on lapsi, kasvaa ja taas osaltaan täyttää tätä maata.Surullista kyllä useimmiten nämä siirtolaiset ovat jo ennen lähtöä testattua valiojoukkoa, terveitä ja edistyskelpoisia ruumiin, sielun ja hengen puolesta.Mitä jää jäljelle, jos näin saa jatkua?Suomi tyhjentyy ja lopuksi istuu vain joku nuuka vanhus kaksiossa.Kuka asettaa lusikan suuhun, kun ei itse enää pysty?