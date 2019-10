Historia

HS 21.10.1969

lentää tänään maailman ensimmäisen tietokoneella ohjatun reittilennon linjalla Helsinki—Kööpenhamina – Amsterdam – New York. Lennolla ei tarvita lainkaan ulkoisia suunnistuslaitteita – tutkaa tai radiota. Koneen miehistöä vähennetään yhdellä, sillä suunnistajaa ei enää tarvita. – –Vastaava järjestelmä on käytössä vasta kahdella amerikkalaisyhtiöllä. American Airlines käyttää laitteita tilauslennoilla, kuten Vietnamiin suuntautuvilla sotilaskuljetuslennoilla. PanAm käyttää inertia-järjestelmää kahdessa matkustajakoneessa lähinnä koulutustarkoituksessa.Lennonsuunnistuslaitteisto korvaa radiopurjehduksen pitkillä matkoilla. Lisäksi koneen ohjaaja voi itse navigoida myös valtamerien ja asumattomien alueiden yläpuolella. Järjestelmä toimii siten, että tietokoneelle syötetään pituus- ja leveysasteina ilmoitetut reittipisteet.Inertia-laitteen etuna on se, että laite korjaa suuntaa koko ajan. Tällöin kone pysyy tarkasti reitillä, eikä polttoainetta ja aikaa vieviä harhaanajoja satu.Finnair on käyttänyt inertia-laitteita tavallisen suunnistuksen rinnalla jo lähes 900 lennolla. Viranomaisten valvomista 150 hyväksymislennosta onnistui 98 prosenttia moitteettomasti.henkilötodistuksien eli ns. viinakorttien vuosittaisen uudistamisen yhteydessä maksettavasta l markan leimaverosta luopumista esittää hallitus maanantaina eduskunnalle annetussa lakiesityksessä.Henkilötodistusta hankittaessa maksettavan 3 markan leimaveron perimistä sen sijaan on tarkoitus jatkaa edelleen. Esitys liittyy suunnitteilla olevaan uudistukseen, jonka mukaan henkilötodistuksen esittämistä jokaisen oston yhteydessä ei enää vaadittaisi. Perustelujen mukaan tästä voitaisiin ilmeisesti luopua myynnin sosiaalista valvontaa heikentämättä. Leimaveron vuosittaisen maksamisen tarkastaminen vaikeuttaa kuitenkin joustavampaan menettelyyn siirtymistä ja siksi koko vero esitetään poistettavaksi.Viime vuonna oli viinakorttien leimaveron bruttotuotto yhteensä noin miljoona markkaa, josta vuosittaisen yhden markan uudistamisveron osuus oli noin 750000 markkaa. Perimiskustannukset, jotka johtuvat lähinnä lisähenkilökunnan palkkaamisesta vuoden alkukuukausina, ovat olleet noin 100000 markkaa.keväänä on tarkoitus aloittaa lomahotellin rakentaminen Nilsiän Tahkovuoren urheilu- ja lomakylään 30 kilometriä pitkän Syvärin järven rantaan hotellin, johon tulee 200-paikkainen ravintola ja 24 kpl 2-hengen huoneita, toivotaan valmistuvan jouluksi v. 1970.”Seuraavana on toteutusvuorossa Tahkovuoren suurhissi ja 200 metriä korkeine rinteineen laskettelupituus uudella rinteellä on 750—1000 metriin.Uuden hissin rakentaminen voidaan aloittaa aikaisintaan syksyllä 1970 ja seuraavan vuoden talvella rinne on laskukunnossa,” kertoi Lomasavo Oy:n toimitusjohtaja Pekka Reinikka.”Ennen suurhissin valmistumista täytyy majoitustiloja olla valmiina, sillä hissi ei kannata taloudellisesti ainoastaan päivalaskettelijoilla. Rakennustöiden aloitus hissin kohdalta riippuu liikkeelle laskettujen pujottelijaosakkeiden menekistä."Saabit valmistuvat Uudenkaupungin tehtaalta lähiaikoina. Autojen myynnin ja huollon järjestämiseksi ovat Valmet ja Saab-Scania ostaneet kumpikin puolet Saabin maahantuojana toimineen Scan-Auton osakekannasta.Tavoitteena on myynti- ja huoltopisteiden lisääminen.ihmiselle haitalliseksi havaittua hyönteismyrkkyä joutuu lähipäivinä myyntikieltoon maassamme.Näitä kloorattuja hiilivetyjä on myyty maassamme vuodesta 1946 alkaen.Ensimmäisenä niistä tuli markkinoille DDT, joka on tutkimuksissa havaittu haitallisimmaksi.