Historia

Porno pyörii ”Sex-69:ssä”

Kööpenhamina, 21.10.1969 (UPI)

Tanskan

Veronäyttelyn sijasta tiedot postin kautta

Verouudistuskokeilu,

Pohjoisin Alko avattiin Ivalossa

Rovaniemi, 21. 10. (HP)

Suomen

Willy Brandt vannoi virkavalan

Bonn, 21.10. (Matti Kontio)

Länsi-Saksan

Somalian entinen hallitus oikeuteen

Nairobi, 21. 10. (Reuter)

Somalian

”Puhelintyttömainos” hämäsi eduskuntaa

Eduskunnassa

Päivän ateria: Porsasvatkuli

Porsasvatkuliin

Avio-onnen kikat papin ohjekirjassa

Onko

Viimeinen keino

Cheshiren

pornoteollisuus avasi tiistaina kööpenhaminalaisessa urheiluhallissa maailman ensimmäisen julkisen seksinäyttelyn ”Sex-69:n”. Näyttelyn tunnuksena on ”pimeydestä valoon”. Kukaan Tanskan ministereistä ei ole ilmoittanut vierailevansa näyttelyssä.Tanskan pornoteollisuuden arvioidaan vievän ulkomaille 60 prosenttia tuotteistaan, pääasiassa maihin, joissa pornografian levittäminen on kielletty.”Toivomme, ettei Tanskan esimerkkiä pornolakien kumoamisesta seurata. Jos ulkomaalaiset saisivat helposti kotonaan aineistoa, se merkitsisi meille liikevaihdon laskua”, sanoi erään kustannusliikkeen omistaja.Kun häneltä kysyttiin, kuinka pornografisen aineiston kaupallinen hyväksikäyttö sopi yhteen hänen moraalikäsitystensä kanssa, julkaisija vastasi: ”Varsin hyvin. Tätä aineistoa haluavat ihmiset löytävät sitä jollain lailla joka tapauksessa. Mielestäni on parasta vapauttaa sen myynti.”– –Järjestäjät ovat ilmoittaneet, että sen tarkoituksena on esitellä sukupuolielämää historian ja kulttuurin valossa. Järjestelykomitean jäsen Anders Dahlerup sanoi, että näyttely esittelee ”halujen ja onnellisuuden” kaikki puolet.joka voi tehdä veronäyttelyt tulevaisuudessa tarpeettomiksi, alkaa verolippujen myötä Turussa ja Helsingin maalaiskunnassa.Valtiovarainministeriön vero-osasto on valmistellut asiaa.Turkulaiset ja Helsingin maalaiskuntalaiset saavat ensi viikolla postitse ns. verotusarvotodistuksen. He näkevät verolipusta mm. verotettavan tulonsa, vähennykset sekä omaisuutensa.pohjoisin Alkon myymälä avattiin tiistaina Ivalossa. Asiakkaita kävi tasaisena virtana pitkin päivää, mutta mitään ruuhkaa ei syntynyt. Talon tuotteita oli paketoimassa neljä myyjää.Vaikka liikkeen taholta ei maistiaisia tarjottukaan, oli tunnelma varsin leppoisa, tulihan jotain valoa kaamokseen.Tähän saakka pohjoisin Alko on ollut Sodankylässä, ja nyt saatiin uusi ostospaikka siirtymään runsaat 160 kilometriä eteenpäin. Ivalon myymälän vaikutuspiiriin kuuluvat Inarin ja Utsjoen kunnat. Tosin Utsjoella ja Karigasniemellä asuvilla etäisyys viinakauppaan vaihtelee vielä 150 kilometrin molemmin puolin, mutta Lapin mittapuun mukaan puoti on jo melkein kulman takana.vastavalittu parlamentti toteutti tiistaina sosiaalidemokraattien ja vapaiden demokraattien yhdessä tavoitteleman vallanvaihdon valitsemalla Willy Brandtin uudeksi liittokansleriksi.Kolmen kristillisdemokraattisen kanslerin, Adenauerin, Erhardin ja Kiesingerin jälkeen on siten ensimmäisen kerran sosiaalidemokraattinen hallituksen päämies johtamassa liittotasavallan politiikkaa.armeija toteutti tiistain vastaisena yönä vallankaappauksen maan poliisivoimien tuella.Kaikki hallituksen ministerit pidätettiin verettömän kaappauksen jälkeen, kertoi Somalian pääkaupungin Mogadishun radio tiistaina.Mogadishussa perustettu vallankumousneuvosto on päättänyt, että entiset ministerit joutuvat oikeuden eteen.Vallankaappaus tapahtui vähemmän kuin vuorokausi edesmenneen presidentin Abdi Rashid Ali Shermarken hautajaisten jälkeen.Somalialainen poliisi ampui Shermarken hänen maan pohjoisosaan suuntautuneen kiertomatkansa aikana.syntyi tiistaina pientä hämmennystä tamperelaisesta mainospuhelinnumerosta, jota kansanedustajat erehtyivät pitämään puhelintyttöpalveluna.Muutamille kansanedustajille jätettiin eduskuntaan vahtimestarin kautta täysistunnon aikana sana, että heidän pitäisi soittaa Tampereelle.Annetusta numerosta vastaa käheä naisen ääni suunnilleen seuraavaan tyyliin: ”Ai sä soitit kuitenkin. Et taida muistaa minkä näköinen olen. Olen pieni ja melko tyylikäs. En ole kalliskaan. Tavataanko.” Sen jälkeen puhelimesta kuuluu urheiluselostajamainen miehen ääni, joka mainostaa tuontisikaaria.Eräiden tietojen mukaan eduskunnan puhemies ilmoitti asiasta poliisille, jonka pikaselvitys paljasti kyseessä olevan sikaarimainoksen.käytettävä laiha sianliha,(300–400 g) ruskistetaan viipaleiksi leikattuna.Sianlihasta muodostuneessa rasvassa ruskistetaan myös sipulirenkaat kauniin ruskeiksi.Pari viipaloitua porkkanaa lisätään ja sakeaa kastiketta haluttaessa 2 rkl vehnäjauhoja.Liemenä käytetään vettä, mukavaa maittavuutta saadaan kastikkeelle lihaliemikuutiosta.Mausteita ripotellaan runsaahkosti: suolaa, valkopippuria ja paprikaa sekä terävyyttä antamaan hiven chilipippuria.Ruoka saa hautua kunnes liha on mureaa.Pinnalle voidaan ripotella runsaasti persiljasilppua sekä suolakurkkukuutioita.Salaattiin leikataan puolikas punakaalia ohuiksi viipaleiksi, joiden päälle kaadetaan sitruunanmehua tai ranskalaista salaattikastiketta kirpeyttä antamaan.Viiliä tarjotaan jälkiruoaksi, sen kanssa fariinisokeria tai perheen suosikkihilloa.miehenne sitä lajia, joka kotiin tultuaan istuu kuin muumio koko illan television ääressä? Ei hätää, vaikka olisikin. Roomalaiskatolinen pappi, isä Frank Richards tietää, mitä tehdä.”Suudelkaa häntä hellästi niskaan ja puraiskaa vähän korvaa”, isä Richards neuvoo aviovaimoa. Hän sattuu olemaan asiantuntija, vaikka onkin pappi.Hän on kahdeksan vuotta toiminut Melbournen katolisen perheneuvontakeskuksen johtajana ja sanoo saaneensa aika intiimin ja perusteellisen kuvan siitä, mitä avioliitto on.Hän on kirjoittanut avioliitosta ja onnellisuudesta kirjankin, jossa on paljon yksityiskohtaisia neuvoja.”Jättäkää kaikki typerä kainous ja estonne. Antakaa vaan yöpaitanne valahtaa alas olkapäältänne ja pitäkää säärenne näkyvissä. Pyytäkää vaikka miestänne hieromaan selkäänne ja kehrätkää sitten tyytyväisenä kuin kissa.”Isä Richards myöntää, että neuvot ovat vain pikku temppuja, mutta hän sanoo, että niiden avulla romantiikka säilyy avioliitossa. (AP)ja Lancashiren naisjalkapallojoukkueet järjestivät äskettäin ystävyysottelun Lontoossa. Tarkoitus oli osoittaa, että naisten jalkapalloilu on puhtaampaa kuin miesten.Ottelun aikana vahvistetut poliisijoukot tunkeutuivat stadionille estääkseen tappelunnujakat.Niitä syntyi katsomossa, kun Lancashiren joukkueen puolustaja vetäisi vastapuolen hyökkääjältä housut alas – viimeisenä keinona hyökkäyksen estämiseksi. (UPI)HS