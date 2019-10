Historia

Pojat ihmettelevät kyljelleen kierähtänyttä Ford Cortinaa

Pysyviä avaruusasemia valtatieksi avaruuteen

Moskova, 22.10.1969 (UPI)

Neuvostoliitto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yli miljoona televisiolupaa

Maassamme

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pienin kaupunki saa neljä tv-kanavaa

Uusikaarlepyy, 22. 10. (LJK)

Ainutlaatuiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sibeliukselle katu Hampuriin

Hampuri, 22. 10. (STT)

Hampurin

Christie ja Beatty pidensivät vierailuaan kuudella tunnilla

Helsingissä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jack Kerouac

Beatnikien

Suuria rottia

Suuret

suunnittelee pysyvien avaruusasemien rakentamista maakiertoradalle ”ihmiskunnan valtatieksi avaruuteen”, sanoi Neuvostoliiton puoluejohtaja Leonid Brezhnev Sojuz-alusten troikkalennon seitsemän kosmonautin kunniaksi Kremlissä keskiviikkona järjestetyllä vastaanotolla.Tilaisuudessa pitämässään puheessa Brezhnev sanoi, että Neuvostoliiton tiede on saavuttanut tason, jolla voidaan rakentaa pysyviä avaruusasemia ja -laboratorioita – välttämättömiä laitteita laajaa avaruuden valloittamista silmälläpitäen.”Neuvostoliiton tiede odottaa innokkaasti avaruusasemien valmistumista. Avaruusasemien miehistö vaihtuu sopivien aikamäärien puitteissa ja asemista tulee lopulta avaruuden kosmodromeja eli planeettainvälisten lentojen laukaisualustoja”, Brezhnev sanoi.on tällä hetkellä runsaat miljoona television katselulupaa. Raja ylitettiin tämän kuun puolivälissä, samalla kun väritelevision katselulupien määrä alkaa lähestyä kuuttasataa.Radiolupia oli syyskuun viimeisenä päivänä 1.737.541 kappaletta, kerrotaan Yleisradion radiolupatoimistosta.Toimistosta todetaan tv-lupien määrän lisääntyvän syksyisin noin 5.000:lla kuukaudessa, kun keskimääräinen lisäys on 3000:n luvan paikkeilla kuukaudessa.tv:n katselumahdollisuudet odottavat maamme pienimmän kaupungin asukkaita.Uuteenkaarlepyyhyn perustettava osuuskunta rakentaa kaupungin vesitorniin suuryhteisantennijärjestelmän, jonka avulla kaupunkilaisten tv-vastaanottimista voidaan seurata ensi keväästä alkaen ohjelmaa neljältä eri kanavalta.”Neljän eri ohjelman valinnan tekee mahdolliseksi suuryhteisantennijärjestelmä, joka toteutettuna tulee olemaan ensimmäinen maassamme. Uuden järjestelmän ansiosta nähdään Uudessakaarlepyyssä Suomen ja Ruotsin ykkösohjelma sekä Ruotsin kakkosohjelma eli UHF, ja ensi helmikuusta lähtien myös Suomen kakkosohjelma. Ilman suurjärjestelmää ei kakkosohjelmaa voitaisi nähdä kunnolla omakotitalojen antenneilla”, kertoi järjestelmän suunnittelija, ins. Lars-Olof Westerlund.”Järjestelmän etuina eri kanavien valintamahdollisuuksien lisäksi on myös kuvan parempi laatu.”hansakaupungin senaatti on nimennyt erään Hamburg-Bahrenfeldin kaupunginosan kadun Jean Sibeliuksen mukaan. Sibelius-katu on seudulla, jossa monet muut kuuluisat musiikkihahmot ovat saaneet nimikkokatunsa.piipahtanut kansainvälinen tähtipari Julie Christie–Warren Beatty muutti matkasuunnitelmaansa viime hetkellä. Moskovasta Lontooseen matkalla olleiden näyttelijöiden piti alun perin lähteä Suomesta eilen jo aamukoneella. Lähtö siirtyi kuitenkin iltapäivään.Tähdet olivat varanneet paikat klo 8.05 Lontooseen lähtevään koneeseen. Kun näyttelijät eivät ilmaantuneet kentälle ja kun peruutustakaan ei tullut, lentoyhtiö harkitsi jopa koneen viivästyttämistä.Näyttelijät jatkoivat iltapäivällä klo 14 matkaansa Lontooseen. Hotellista ilmoitettiin heidän luovuttaneen huoneensa klo 13. Julie Christie näytteli Laran roolin elokuvassa Tohtori Zhivago.Beatty oli Clydenä elokuvassa Bonnie and Clyde eli Ryöstämme pankkeja. Christie ja Beatty filmaavat Moskovassa elokuvassa Dubrovski, joka tehdään venäläis-italialaisena yhteistyönä.edustajana 1950-luvulla tunnettu kirjailija Jack Kerouac, ”taiteilija, profeetta, villitsijäkin”, kuoli tiistaina Floridassa. Hän oli 47 vuoden ikäinen.Kerouacin kuuluisin romaani On the Road (suom. 1964 Matkalla) ilmestyi vuonna 1957, mutta oli kirjoitettu jo vuosia aikaisemmin.Sitä on sanottu beatsukupolven uskontunnustukseksi ja opaskirjaksi. Kirjailijan kuvauskohteena on paitsi itse matka, myös beatnikit ryhmänä ja yksilöinä.Kirjailijan muita tunnettuja teoksia ovat The Subterraneans ja The Dharma Bums. Kaikkiaan hän on julkaissut toistakymmentä kirjaa, joita on käännetty yhteensä 18 kielelle. Hänen viimeinen teoksensa julkaistaan Yhdysvalloissa marraskuussa.rotat ovat maanvaivana eräällä saarella Uuden Guinean edustalla.Kissoista ei ole apua, sillä rotat ovat isompia ja ne ovat melkein hävittäneet kissat tyystin Anir-saarelta, joka sijaitsee noin 1.000 km Port Moresbystä koilliseen, kertovat viralliset tiedot.HS